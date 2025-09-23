Asasinarea lui Charlie Kirk perturbă piețele americane. Acțiunile producătorilor de arme cresc brusc

Acțiunile producătorilor și distribuitorilor de arme de foc din SUA au înregistrat un salt după asasinarea de săptămâna trecută a activistului politic Charles Kirk. Reacția este una tipică: în perioada imediat următoare unor asasinate sau tentative asupra unor persoane de profil înalt, cumpărătorii acumulează acțiunile din domeniu, deseori în ritm rapid, producând aprecieri procentuale mult peste fluctuațiile zilnice obișnuite, arată Claudiu Cazacu, consultant de strategie în cadrul XTB România.

Un alt exemplu care confirmă această tendință este cel de după tentativa de ucidere a președintelui SUA, de vara trecută. Concret, în ziua de luni, sesiunea imediat următoare evenimentului, titlurile Smith & Wesson au avansat cu 11%, iar cele ale Sturm Ruger cu 5%. Săptămâna trecută însă, Smith & Wesson Brands a avansat miercuri cu 6,7%, Sturm Ruger cu peste 3%, American Outdoor Brands cu 5,3%. Grab A Gun a înregistrat cel mai mare avans, de 9,4%, dar a și pierdut aproape jumătate din câștig în prima parte a sesiunii de joi.

Potrivit unui cercetător de la Universitatea din California, atacurile cu arme de foc produc o reacție psihologică importantă, care acționează prin două mecanisme: pe de o parte, după un salt al nesiguranței, nevoia de protecție, ce duce la o creștere a achizițiilor individuale de pistoale și puști, pe de altă parte, teama de o reacție a autorităților în sensul restricționării accesului la acestea.

Astfel, apare dorința de a face ”provizii” în anticiparea reducerii disponibilității armelor. Tema accesibilității largi a deținerii de arme de foc generează controverse în SUA, și incidentele violente accentuează implicarea taberelor în poziții emoționale, explică Claudiu Cazacu.

Pe de altă parte, privind în perspectiva mai largă a ultimilor ani, producătorii de arme de foc de tip pistoale și puști se află într-un trend descendent susținut.

Cum evoluează companiile din acest sector?

Smith & Wesson Brands, cu o capitalizare de 417 milioane de dolari, a pierdut 29% în ultimele 12 luni și 69% de la vârful din vara anului 2021. Sturm Ruger, cu o capitalizare de 633 de milioane de dolari, stă mai bine: a avansat cu 12,5% anul acesta, însă tot este pe minus de 5,4% în ultimele 12 luni, și cu 54% față de vârful atins, de asemenea, în vara lui 2021.

Comerciantul online de arme GrabAGun, cu Donald Trump Jr, fiul președintelui, membru în consiliul de administrație, fusese descris drept un ”Amazon” al armelor, însă a pierdut 45% în ultimele 12 luni.

Vânzările Sturm Ruger au coborât în fiecare din anii dintre 2022 și 2024, coborând de la 736 milioane de dolari în 2021 la doar 536 milioane de dolari în ultimele 4 trimestre. Un mic semn de stabilizare este creșterea modestă de 1,3% în trimestrul al doilea al acestui an. Pentru Smith & Wesson, veniturile de 471 milioane de dolari din ultimele 12 luni sunt sub jumătate din cele de 1,06 miliarde de dolari din 2021. Trimestrial, pe cele mai recente date, ambii producători au ajuns pe pierdere netă. Sectorul se află într-o perioadă dificilă, cu amenințări la adresa afacerilor pe care voci din asociațiile de profil le-au numit ”existențiale”, adaugă consultantul de strategie al XTB România.

Vor fi aceste schimbări statornice?

Dacă de obicei creșterile acțiunilor după incidente sunt de foarte scurtă durată, de data aceasta lucrurile stau diferit, apărând o departajare vizibilă în funcție de domeniu. Avansul de miercuri a fost menținut sau accentuat de două din titlurile din domeniul producătorilor de mici arme de foc menționate, în timp ce distribuitorii au cedat teren.

Tot de pe data de 10 septembrie, până la închiderea de pe 17 septembrie, Sturm Ruger a avansat cu 8,1%, iar Smith & Wesson cu 0,3% în timp ce American Outdoor Brands a scăzut cu 1% iar GrabAGun, mult mai volatilă, a pierdut 16%. Astfel, episodul sângeros al uciderii lui Kirk, săptămâna trecută, nu a oferit decât un imbold de scurtă durată pentru distribuitori, în logica deja cunoscută din alte episoade din trecut.

Investitorii în acțiunile unora dintre producătorii de arme mici de foc au adoptat o atitudine mai constructivă, însă, părând a aștepta unele schimbări mai de durată în comportamentul cumpărătorilor.

După ani de scădere a afacerilor în domeniu, evenimentul recent și reacția publică amplă ar putea fi un catalizator favorabil, însă nu e sigur că va fi si unul suficient pe termen mai lung. Va fi nevoie de mai mult timp pentru a vedea dacă trendul de contracție a vânzărilor producătorilor americani de puști și pistoale listați pe bursă se apropie într-adevăr de final, mai adaugă Claudiu Cazacu, consultant de strategie în cadrul XTB România.