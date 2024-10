Aston Martin pierde 25% pe măsură ce perspectivele de vânzări se deteriorează

Acțiunile Aston Martin au scăzut cu peste 25% astăzi, marcând cea mai mare depreciere într-o singură zi din ultimii patru ani. Acțiunile au șters o parte din scăderi, dar în ciuda acestui fapt au atins minimul din 2022. Acțiunile producătorului de automobile de lux, tranzacționate deja la niveluri foarte scăzute din punct de vedere istoric, au fost puternic afectate de o reducere a previziunilor sale de vânzări. Compania a avertizat că EBITDA va fi mai mic decât în anul precedent și a renunțat la planurile sale de a raporta un flux de numerar pozitiv în a doua jumătate a anului. De asemenea, se așteaptă ca vânzările din al treilea trimestru să nu respecte așteptările pieței. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Aston Martin este cel mai recent producător auto care a emis un avertisment cu privire la încetinirea vânzărilor. Compania a numit recent un nou CEO, Adrian Hallmark, care a recunoscut că obiectivele anterioare de vânzări au fost prea ambițioase. Hallmark a indicat că, în acest an, compania va produce cu aproximativ 1.000 de mașini mai puțin decât se preconiza anterior și nu își va atinge obiectivul de marjă brută de 40% pentru acest an. Analiștii nu și-au schimbat perspectivele pentru 2025 pentru Aston Martin, când se așteaptă ca societatea să înregistreze profit pentru prima dată în ultimii ani. Cu toate acestea, unii analiști și-au redus prognoza EBITDA pentru 2024 la aproximativ 300 de milioane de lire sterline, comparativ cu consensul anterior de peste 360 de milioane de lire sterline. Compania ar putea deveni profitabilă anul viitor. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB Acțiunea are în prezent 7 evaluări de cumpărare, 4 evaluări de menținere și 1 evaluare de vânzare, cu un obiectiv de preț consensual de 240 pence. În prezent, acțiunile se tranzacționează cu aproximativ 100 pence sub prețul țintă.

