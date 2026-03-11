AUDUSD: Este RBA prima bancă centrală care revine la majorarea ratelor dobânzilor? 🪙

Dolarul australian s-a apreciat semnificativ în ultimele sesiuni, susținut atât de așteptările privind politica monetară internă, cât și de condițiile macroeconomice globale favorabile. Piețele presupun din ce în ce mai mult că Banca Centrală a Australiei (RBA) va menține o poziție relativ hawkish, în timp ce riscurile inflaționiste rămân ridicate. După majorarea ratelor cu 25 de puncte de bază în februarie, economiștii de la bănci importante precum Commonwealth, NAB și Westpac prevăd acum două majorări suplimentare de 25 de puncte de bază în martie și mai, ceea ce ar putea ridica rata principală de politică monetară la aproximativ 4,35-4,50%. Contractele futures indică în prezent o probabilitate de aproximativ 70% de majorare a ratei dobânzii la ședința din 17 martie, comparativ cu aproximativ 30% la începutul acestei săptămâni, reflectând îngrijorările crescânde cu privire la presiunea inflaționistă determinată de creșterea prețurilor petrolului și de cererea internă rezistentă. Din perspectivă macroeconomică, mai mulți factori structurali continuă să susțină dolarul australian. Australia beneficiază de piața bullish continuă a metalelor și materiilor prime, fiind unul dintre cei mai mari producători mondiali de resurse precum aur, gaze naturale și minereu de fier. În plus, poziția comercială a țării rămâne relativ echilibrată, în ciuda tensiunilor comerciale globale, menținând relații economice puternice atât cu China, cât și cu economiile occidentale. Pe plan intern, prețurile locuințelor rămân stabile, în timp ce economia se extinde cu aproximativ 2,6% anual, un rezultat mai bun decât multe previziuni anterioare. În același timp, scăderea randamentelor obligațiunilor americane — randamentul obligațiunilor de stat pe 10 ani scăzând de la 4,21% la aproximativ 4,11% — împreună cu sentimentul general de risc pe piețele de acțiuni au slăbit dolarul american și au susținut monedele cu beta mai mare, cum ar fi AUD. În acest context, perechea AUDUSD a continuat să crească, câștigând astăzi 0,45% până la 0,71500, marcând un nou maxim pentru 2026 și cel mai ridicat nivel din 2023. Perechea a urcat scurt la 0,7155, depășind maximul anterior din februarie, înainte de a se retrage ușor sub acest nivel. Din punct de vedere tehnic, structura ascendentă rămâne intactă atâta timp cât perechea se menține peste 0,7110. Dacă aceste niveluri se mențin, tendința ascendentă s-ar putea extinde spre 0,7300, în special dacă RBA semnalează o înăsprire monetară suplimentară. În schimb, o scădere sub aceste niveluri de suport — în special sub 0,7057 — ar sugera că recentul breakout a fost fals și că ar putea începe o corecție mai profundă.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."