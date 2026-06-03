AUDUSD: PIB-ul Australiei încetinește, în timp ce piețele își îndreaptă atenția asupra perspectivelor de politică monetară ale RBA 🪙

Creșterea economică dezamăgește, dar detaliile sunt mai nuanțate Economia Australiei a încetinit în primul trimestru al anului 2026, PIB-ul înregistrând o creștere de doar 0,3% trimestru la trimestru, sub așteptările pieței de aproximativ 0,5% și cu mult sub nivelul de 0,9% din T4. Pe bază anuală, creșterea s-a menținut la 2,5%, dar raportul indică o pierdere clară a dinamicii economice. Pentru investitori, însă, datele nu sunt neechivoc negative. Cifra mai slabă a PIB-ului a fost determinată în principal de o frână semnificativă din partea comerțului exterior, în timp ce investițiile private au rămas puternice. Acest lucru lasă B Banca Centrală a Australiei (RBA)B în fața unei situații mai complicate: creșterea economică încetinește, dar cererea internă nu s-a prăbușit. Perturbările comerciale și meteorologice au afectat creșterea Comerțul net a scăzut cu 0,8 puncte procentuale din creșterea trimestrială a PIB-ului. Exporturile au scăzut cu 1,1%, marcând cea mai mare scădere trimestrială din ultimii doi ani. Cele mai accentuate scăderi au venit din partea exporturilor de cărbune (-6,8%) și minereuri (-1,3%). Perturbările legate de cicloane au afectat, de asemenea, activitatea minieră și de transport, producția minieră scăzând cu 1,5%. În același timp, importurile au crescut cu 2,1%, parțial datorită fluxurilor mai puternice de bunuri de investiții legate de dezvoltarea centrelor de date. Acest lucru sugerează că o parte din slăbiciunea PIB-ului a reflectat perturbări temporare și activități de investiții cu importuri intense, mai degrabă decât o deteriorare generală a condițiilor economice interne. Centrele de date susțin investițiile, consumatorii rămân prudenți Cea mai puternică componentă a raportului a fost investiția în afaceri, care a crescut cu 6,0% trimestru la trimestru. Cheltuielile pentru mașini și echipamente au crescut cu 16,3%, cea mai mare creștere din ultimele trei decenii. Un factor cheie a fost investiția continuă în infrastructura centrelor de date din New South Wales și Victoria. Consumatorii, însă, rămân mai prudenți. Cheltuielile gospodăriilor au crescut cu 0,5%, dar cheltuielile discreționare au crescut cu doar 0,1%, în timp ce cheltuielile esențiale au crescut cu 0,8%. Rata de economisire a gospodăriilor a scăzut de la 7,0% la 6,2%, sugerând că consumatorii resimt din ce în ce mai mult impactul ratelor mai mari ale dobânzii, al costurilor ridicate ale combustibilului și al expirării treptate a subvențiilor pentru energie. Ce înseamnă raportul pentru RBA și piețe? Publicarea datelor privind PIB-ul slăbește ușor argumentele în favoarea unei noi majorări a ratei dobânzii de către RBA pe termen scurt, întrucât creșterea economică încetinește în mod evident, iar PIB-ul pe cap de locuitor a scăzut cu 0,1%. Cu toate acestea, este puțin probabil ca banca centrală să considere raportul ca un semnal clar de relaxare monetară. Riscurile inflaționiste rămân ridicate, cererea privată este încă relativ rezistentă, iar prețurile energiei continuă să rămână ridicate. Implicații cheie pentru piață: Ratele dobânzilor: Probabilitate mai mică de o majorare imediată a ratei, dar încă puține justificare pentru reduceri ale ratei.

Piața obligațiunilor: Creșterea mai lentă ar putea limita creșterile ulterioare ale randamentelor, deși riscurile inflaționiste reduc posibilitatea unei scăderi semnificative.

Acțiuni: Sectoarele legate de consumatori rămân sub presiune, în timp ce investițiile în centrele de date continuă să susțină companiile din infrastructură, tehnologie, utilități și construcții.

AUD: Reacția monedei a fost limitată, sugerând că rezultatul mai slab al PIB-ului a fost în mare parte anticipat de piață. Reacția AUDUSD După publicare, AUDUSD a scăzut ușor și se tranzacționează în prezent în jurul valorii de 0,7150–0,7160. Reacția moderată sugerează că investitorii au considerat raportul slab, dar nu suficient de slab pentru a modifica în mod semnificativ așteptările privind politica RBA. Deocamdată, AUDUSD va fi probabil influențat mai mult de sentimentul global de risc, prețurile materiilor prime, direcția dolarului american și datele viitoare privind inflația decât de raportul privind PIB-ul în sine. Publicarea este moderat negativă pentru dolarul australian, dar nu reprezintă un catalizator major pentru o schimbare a tendinței pe termen lung.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."