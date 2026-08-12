AURUL a înregistrat cele mai rapide creșteri de la începutul anului 👑

Aurul atrage din nou atenția investitorilor, atingând cele mai ridicate niveluri din ultimele 10 săptămâni, în așteptarea datelor cheie privind inflația din SUA care vor fi publicate astăzi. Prețul aurului a crescut astăzi cu aproape 1%, ajungând la 4.407 dolari pe uncie. După cum se poate observa pe graficul zilnic, prețul se situează în prezent în jurul valorii de 4.407,00, după ce a reușit să depășească linia de tendință descendentă și mediile mobile. Metalul a urcat la cel mai înalt nivel de la 5 iunie, deși anterior se confruntase cu o rezistență tehnică la mediile mobile de 100 și 200 de zile, în jurul valorii de 4.387 USD. Din perspectiva indicatorilor tehnici, RSI se situează la 67,6, indicând faptul că se apropie de cele mai înalte niveluri de la începutul anului, în timp ce recenta depășire tehnică a creat un context favorabil care generează câștiguri suplimentare și inițiază o tendință ascendentă confirmată. Principalul factor care stă la baza acestei creșteri impresionante este scăderea semnificativă a așteptărilor pieței privind noi majorări ale ratei dobânzii de către Rezerva Federală a SUA. În urma datelor recente privind piața muncii, care s-au dovedit mai slabe decât se aștepta, probabilitatea unei majorări a ratei dobânzii în septembrie a scăzut la 50% de la 60% cât era anterior. Acest lucru reprezintă un mediu macroeconomic favorabil, întrucât ratele mai mici ale dobânzii susțin în mod tradițional prețurile aurului, având în vedere că aurul este invers corelat cu dolarul american. Atenția investitorilor se concentrează acum în întregime asupra cifrelor CPI din SUA, care vor fi publicate la ora 15:30 și care ar putea, în cele din urmă, să remodeleze perspectivele privind politica monetară a Fed și, astfel, să determine prețurile viitoare ale aurului

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