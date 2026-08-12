Graficul zilei: EURUSD așteaptă datele CPI din SUA. Inflația ar putea determina următoarea mișcare a Fed

Ședința de tranzacționare de miercuri a perechii EURUSD se concentrează în principal pe așteptarea celei mai importante publicări a zilei: datele privind inflația CPI din SUA. Valoarea de astăzi ar putea juca un rol major în determinarea modului în care piața evaluează următoarea ședință a Rezervei Federale.

În ultimele zile, așteptările privind noi majorări ale ratei dobânzii în SUA s-au atenuat în mod evident. Principalul motiv a fost reprezentat de datele mai slabe privind piața muncii. Atât raportul ADP, care a indicat doar 44.000 de noi locuri de muncă în sectorul privat, cât și raportul NFP ulterior au înregistrat rezultate slabe. În iulie, numărul locurilor de muncă din sectorul non-agricol a scăzut cu 23.000, în timp ce piața se aștepta la o creștere de aproximativ 80.000. Datele din lunile anterioare au fost, de asemenea, revizuite în jos în mod semnificativ.

Ca urmare, piața a devenit din ce în ce mai sceptică cu privire la noi majorări ale ratei dobânzii de către Fed. Datele de astăzi privind inflația ar putea fie să consolideze această opinie, fie să o pună din nou sub semnul întrebării. Dacă datele CPI se vor situa sub așteptări, vor exista și mai puține argumente în favoarea unei înăspriri monetare suplimentare. Dacă, pe de altă parte, inflația va surprinde din nou în sens pozitiv, piața ar putea reveni rapid la estimarea unor rate ale dobânzii mai ridicate în SUA.

Pe de altă parte, se află Banca Centrală Europeană. BCE a majorat deja ratele dobânzilor în acest an, iar piața anticipează o nouă măsură în septembrie. Așteptările privind o majorare a ratei dobânzii în septembrie sunt în prezent foarte ridicate.

În plus, datele germane de astăzi au confirmat că inflația rămâne ridicată. CPI a crescut cu 0,8% față de luna precedentă și cu 2,8% față de aceeași perioadă a anului trecut în iulie. HICP a crescut cu 0,9% față de luna precedentă și cu 2,8% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Acest lucru plasează perechea EUR/USD într-o poziție deosebit de interesantă. În ceea ce privește dolarul, avem o piață a muncii din ce în ce mai slabă și așteptări în scădere privind majorările de dobândă ale Fed. În ceea ce privește euro, inflația oferă în continuare BCE argumente pentru menținerea unei politici monetare restrictive.

Sursa: xStation5

Factorii care influențează în prezent cursul EUR/USD

Raportul CPI de astăzi este, fără îndoială, cel mai important eveniment pentru perechea EURUSD. Piața se așteaptă ca inflația să fi crescut cu 3,4% față de aceeași perioadă a anului trecut în iulie, comparativ cu 3,5% în iunie. Se preconizează că inflația de bază va crește cu 2,5% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Cu toate acestea, valoarea reală va fi doar prima piesă a puzzle-ului. Mult mai importantă va fi reacția pieței la aceste date și modul în care se vor modifica așteptările privind politica viitoare a Fed.

Dacă inflația se va situa sub așteptări, piața ar putea reduce și mai mult probabilitatea unei noi majorări a ratei dobânzii. Într-un astfel de scenariu, randamentele titlurilor de stat americane ar putea scădea, iar dolarul ar putea fi supus presiunilor. Acesta ar fi un semnal pozitiv pentru perechea EURUSD.

În schimb, o inflație mai mare decât se aștepta ar putea inversa parțial această evoluție. În urma datelor foarte slabe privind piața muncii, piața are acum nevoie de un alt argument pentru a reveni la anticiparea unor majorări ale ratei dobânzii. Un nivel ridicat al CPI ar putea oferi exact acest lucru.

De asemenea, este important să reținem că inflația rămâne peste ținta Fed. Prin urmare, chiar și o valoare mai slabă nu înseamnă automat că banca centrală va trebui să înceapă să reducă rapid ratele dobânzilor. Pentru piață, întrebarea cea mai importantă în acest moment este dacă argumentul în favoarea unor noi majorări ale ratei dobânzii dispare.

Piața slabă a muncii a schimbat așteptările privind Fed

Până de curând, perspectiva unor noi majorări ale ratei dobânzii în SUA era mult mai realistă. Situația s-a schimbat în urma unei serii de rapoarte mai slabe privind piața muncii.

Raportul ADP din iulie a arătat o creștere a ocupării forței de muncă în sectorul privat de doar 44.000 de locuri de muncă. Câteva zile mai târziu, raportul NFP a adus o dezamăgire și mai mare. Numărul locurilor de muncă din sectorul non-agricol a scăzut cu 23.000, comparativ cu așteptările privind o creștere de 80.000. Datele anterioare au fost, de asemenea, revizuite drastic în sens descendent.

Piața muncii este acum unul dintre principalele argumente împotriva unor noi majorări ale ratei dobânzii de către Fed. Dacă economia își pierde în mod evident avântul în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, banca centrală are mai puține motive să majoreze și mai mult costul împrumuturilor.

Prin urmare, datele CPI de astăzi ar putea fi piesa lipsă din puzzle. O inflație mai slabă, combinată cu o piață a muncii slabă, ar transmite Fed-ului un semnal foarte clar că nu sunt necesare noi majorări ale ratei dobânzii.

BCE se confruntă cu o problemă complet diferită

Situația în ceea ce privește Zona Euro arată în prezent diferit. Banca Centrală Europeană a început deja un ciclu de majorare a ratei dobânzii în acest an, iar piața se așteaptă la o nouă măsură în septembrie.

Un aspect important este că așteptările privind decizia din septembrie sunt foarte ridicate. Aceasta înseamnă că piața a preconizat deja în mare măsură o nouă măsură a BCE, ceea ce face ca acțiunile băncii centrale ulterioare să fie și mai importante pentru euro.

Dacă inflația rămâne ridicată, BCE ar putea avea argumente pentru menținerea unei poziții mai restrictive. Datele germane de astăzi se încadrează bine în acest tablou. Inflația CPI și HICP s-a situat la 2,8% față de aceeași perioadă a anului trecut în iulie, în timp ce creșterea lunară a prețurilor a rămas, de asemenea, ridicată.

Desigur, acest lucru nu înseamnă că inflația germană va determina singură deciziile BCE. Cu toate acestea, ea reprezintă o componentă importantă a tabloului inflației la nivelul zonei euro.

Diferența dintre așteptările privind Fed și BCE începe să favorizeze euro

Acesta este, în prezent, aspectul cel mai interesant pentru perechea EUR/USD.

Până de curând, principala problemă pentru euro era avantajul Fed, care rezulta din ratele ridicate ale dobânzilor și din așteptările privind o înăsprire suplimentară a politicii monetare în SUA. Acum, situația începe să se schimbe.

Piața și-a redus așteptările privind noi majorări ale ratei dobânzii de către Fed, menținând în același timp o probabilitate ridicată ca BCE să majoreze rata dobânzii în septembrie.

Dacă indicele CPI din SUA de astăzi se va dovedi slab, divergența dintre așteptările privind politicile celor două bănci centrale s-ar putea accentua și mai mult în favoarea monedei euro. Acest lucru ar oferi un argument suplimentar pentru ca perechea EURUSD să înregistreze o creștere.

Dacă, însă, inflația din SUA se va situa peste așteptări, dolarul ar putea să-și recâștige rapid o parte din avantajul său. În acest caz, piața s-ar întreba din nou dacă Fed a ajuns efectiv la finalul ciclului său de majorări ale ratei dobânzii.

Concluzii cheie