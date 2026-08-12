Sinteza dimineții: Trump susține că deține controlul deplin asupra Strâmtorii Ormuz, dar piețele rămân sceptice

Ședința de tranzacționare de pe Wall Street s-a încheiat în scădere, cu pierderi la nivelul întregii piețe. Indicele S&P 500 și Dow Jones au scăzut cu 0,3%, în timp ce Nasdaq a înregistrat o scădere de 0,6%. Piețele rămân prudente în așteptarea datelor privind inflația IPC care vor fi publicate astăzi.

Super Micro Computer și-a prezentat rezultatele după închiderea de ieri. Compania a înregistrat rezultate foarte solide în al patrulea trimestru. Veniturile s-au ridicat la 11,12 miliarde USD, în creștere cu 93% față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce profitul pe acțiune ajustat a ajuns la 1,70 USD, depășind cu ușurință așteptările analiștilor. Un aspect important este că marja brută a crescut la 17,6%. Cea mai mare surpriză pozitivă a fost însă perspectiva pentru anul fiscal 2027. Compania se așteaptă la venituri de 65–72 miliarde USD, comparativ cu consensul de pe Wall Street de aproximativ 52,5 miliarde USD.

Situația din jurul Strâmtorii Ormuz rămâne tensionată, în ciuda afirmației lui Donald Trump că SUA deține „controlul deplin” asupra strâmtorii și că aceasta este deschisă. Datele privind traficul maritim nu confirmă acest lucru, în timp ce noi incidente care implică nave comerciale în regiunile Bab al-Mandab și Golful Oman arată că riscurile pentru transportul maritim rămân ridicate.

Statele din Golf caută din ce în ce mai mult rute alternative care ocolesc Ormuz, ceea ce sugerează că ele consideră situația mai mult decât o simplă criză pe termen scurt.

Prețurile petrolului rămân ridicate, în ciuda asigurărilor președintelui Trump că SUA deține controlul asupra strâmtorii.

Speranțele privind un acord între SUA și Iran și redeschiderea Strâmtorii Ormuz continuă să se ciocnească cu noi atacuri asupra navelor din regiune. Pe de o parte, există semne că negocierile menite să redeschidă strâmtoarea înregistrează progrese. Pe de altă parte, noi incidente în Marea Roșie și în Golful Oman arată că riscurile pentru transportul maritim rămân ridicate.

EIA și-a revizuit în creștere previziunile privind prețul petrolului pentru 2026 și 2027, invocând întreruperile de producție și provocările legate de transport.

Piețele bursiere asiatice înregistrează astăzi evoluții mixte, redresarea acțiunilor din sectorul tehnologic și a producătorilor de cipuri constituind principalul factor de susținere. Indicele KOSPI a crescut cu peste 3%, impulsionat de câștigurile puternice înregistrate de Samsung și SK Hynix, în timp ce indicele Nikkei a avut o evoluție mai moderată, înregistrând o creștere de aproximativ 0,9%. Între timp, piețele din China și India se tranzacționează în teritoriu negativ.

Australia va introduce un salariu minim de 31,30 AUD pe oră începând cu 17 august pentru aproximativ 250.000 de curieri care lucrează pentru platformele de livrări. Noile reglementări vor include și asigurarea de accidente, ceea ce va crește costurile pentru companiile de livrare a mâncării.

Randamentele obligațiunilor de stat japoneze cresc brusc, pe fondul prețurilor mai ridicate la petrol, care alimentează temerile legate de inflație și ar putea determina Banca Japoniei să continue majorarea ratelor dobânzilor. În ciuda randamentelor mai mari, yenul nu se apreciază deocamdată și rămâne slab față de dolarul american.

Sentimentul pe piața metalelor prețioase este pozitiv la începutul zilei. Aurul a crescut cu aproximativ 0,6% și se apropie de pragul de 4.400 USD pe uncie. Argintul, între timp, a depășit pragul de 65 USD pe uncie.

Criptomonedele înregistrează, de asemenea, creșteri modeste. Bitcoin a crescut cu aproximativ 0,3% și se apropie de 64.000 USD, în timp ce Ethereum crește într-un ritm similar și testează nivelul de 1.900 USD.

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