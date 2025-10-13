AURUL bate noi recorduri 📈

Acțiunile întreprinse atât de Trump, cât și de Beijing escaladează riscurile globale, iar aurul continuă să servească drept activ de refugiu, chiar și atunci când există semne trecătoare de stabilizare pe piețele bursiere.

Cererea persistentă de aur provine din incertitudinea continuă cu privire la o soluție durabilă a disputei comerciale dintre SUA și China, așteptările crescânde privind reducerea ratelor dobânzilor și fluxurile continue către ETF-urile pe aur.

Aurul crește dinamic, atingând noi maxime istorice de peste 4.078 dolari pe uncie și înregistrând o creștere de peste 1,7% astăzi, chiar și după o scurtă revenire a indicilor bursieri în urma declarațiilor liniștitoare ale lui Trump.

Aspecte esențiale

AURUL își continuă mișcarea rapidă ascendentă, câștigând astăzi peste 1,7%, chiar și după ce președintele Trump și-a moderat ușor retorica privind posibila escaladare a tarifelor cu China, exprimându-și speranța pentru un acord comercial pe platforma Truth. În ciuda unei reveniri puternice a indicilor futures de pe Wall Street după cea mai mare vânzare din aprilie, aurul continuă să stabilească noi maxime istorice – astăzi, uncia a depășit 4.078 dolari. Investitorii rămân prudenți, tratând aurul ca pe o metodă cheie de acoperire în perioade de incertitudine și turbulențe economice și politice globale, iar chiar și o calmare temporară a piețelor de acțiuni nu slăbește cererea pentru acest metal. Un astfel de impuls poate fi determinat de creșterea așteptărilor privind noi reduceri ale ratei dobânzii în SUA și de fluxurile continue către ETF-urile axate pe aur și băncile centrale. Anunțul lui Trump privind posibile tarife de 100% pentru produsele chinezești și restricții la exportul de software-uri cheie au accentuat anxietatea pieței. Acest lucru este confirmat și de intensificarea restricțiilor de export ale Chinei asupra metalelor rare, ceea ce sporește riscurile pentru lanțurile de aprovizionare globale. Revenirea indicilor se dovedește a fi de scurtă durată, în timp ce aurul își menține creșterea ca activ de refugiu. Situația demonstrează că piața nu este convinsă de o dezescaladare durabilă, prin urmare, aurul continuă să beneficieze de incertitudinea globală. AURUL își extinde cea mai dinamică serie ascendentă din februarie și martie 2024, având în vedere indicatorul RSI pe 14 zile. Din punct de vedere tehnic, AURUL rămâne clar peste EMA pe 50 de zile, subliniind și mai mult dinamica impresionantă a câștigurilor recente. Cu toate acestea, este de remarcat faptul că această situație persistă de mult timp, indicând teoretic posibilitatea unor corecții descendente. Pe grafic, o zonă cheie de suport ar putea fi la 3.970 USD pe uncie, care a marcat un minim local pe 10 octombrie. O spargere sub această zonă ar putea deschide teoretic calea către scăderi mai profunde către EMA pe 50 de zile. Pe de altă parte, incertitudinea persistentă în jurul blocajului guvernului SUA și tendința dinamică a aurului ar putea continua să susțină presiunea de cumpărare prelungită asupra aurului. Sursa: xStation

