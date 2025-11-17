Știri despre criptomonede: Bitcoin încearcă să oprească vânzarea masivă 📌ETF-urile exercită presiune asupra criptomonedelor

Criptomonedele au început sesiunea de luni cu scăderi, iar în timpul nopții Bitcoin a scăzut pentru scurt timp spre 92.500 de dolari, ștergând câștigurile înregistrate de la începutul anului; Ethereum a scăzut din nou sub 3.000 de dolari. Vânzarea masivă a fost parțial inversată pe măsură ce sentimentul s-a îmbunătățit în tranzacționarea futures din SUA, iar sesiunea asiatică nu a adus vânzări masive suplimentare. Potrivit CoinGlass, în ultimele 24 de ore, piața criptomonedelor a înregistrat un alt val de lichidări în valoare totală de peste 620 de milioane de dolari, aproape 70% provenind din poziții long în BTC și ETH. Presiunea provine în mare parte din creșterea ieșirilor nete ale ETF-urilor spot din SUA și din așa-numitul ciclu de 4 ani, ceea ce ar putea sugera că nivelul de 126.000 de dolari a fost vârful Bitcoin în timpul acestei piețe bull. Joi, 13.11.2025, ETF-urile din SUA au înregistrat ieșiri de aproape 870 de milioane de dolari (total), ceea ce reprezintă al doilea nivel ca mărime din istorie. Scăderea Bitcoin seamănă cu cele două corecții anterioare observate în timpul actualei piețe de creștere (așa cum se vede în grafic). Ceea ce îngrijorează investitorii este faptul că aceste „vânzări masive” nu sunt însoțite de o acumulare puternică și extinsă pe piață, ceea ce subminează narațiunea populară „cumpără la preț redus”.

Între timp, fluxurile ETF adaugă presiune: fondurile au vândut mai mult BTC în timpul scăderii și au făcut acest lucru în mod mai consecvent, ceea ce afectează sentimentul pe termen scurt și ridică îndoieli cu privire la apetitul instituțional în viitor.

Datele de pe piețele de opțiuni și futures pe criptomonede indică o răcire a activității speculative. Indicatorii on-chain urmăriți de CryptoQuant și Glassnode indică o cerere redusă și o lipsă de catalizatori bullish semnificativi.

Michael Saylor, CEO al Strategy, a confirmat vineri că firma — care deține peste 640.000 BTC — a efectuat achiziții suplimentare de Bitcoin, care se așteaptă să fie dezvăluite astăzi. El a negat zvonurile privind vânzarea a peste 40.000 BTC . ETF-urile vând BTC ETF-urile Bitcoin din SUA au înregistrat ieșiri nete de peste 1 miliard de dolari joi și vineri, IBIT de la BlackRock — anterior unul dintre cei mai agresivi acumulatori de Bitcoin — fiind principalul vânzător. Piața este din ce în ce mai îngrijorată, deoarece comportamentul ETF-urilor este considerat un factor cheie al tendinței generale a criptomonedelor. În ciuda scăderii abrupte de la nivelurile maxime, fondurile nu „cumpără la preț redus”; în loc să acumuleze, ele vând. Sursa: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Pentru Ethereum, ieșirile ETF au devenit aproape un fenomen zilnic de la sfârșitul lunii octombrie, iar vânzarea masivă de pe Wall Street nu a făcut decât să întărească tendința. Această dinamică subminează nu numai așteptările privind comportamentul viitor al ETF-urilor, ci și narațiunea din jurul „celei de-a doua faze” a pieței bull — o perioadă în care Ethereum a depășit istoric Bitcoin. Sursa: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Graficele Bitcoin și Ethereum (interval D1) Bitcoin rămâne în canalul său ascendent pe termen lung, dar absența catalizatorilor fundamentali pe termen scurt — în special fluxurile pozitive ale ETF — a dus la o eroziune clară a sentimentului pieței. Prețul se tranzacționează cu aproximativ 15% sub EMA de 200 de zile, situându-se în partea inferioară a canalului. O scădere sub 90.000 USD ar putea semnala o inversare mai durabilă a tendinței. Sursa: xStation 5 Ethereum a scăzut cu aproape 40% față de maximele istorice, distanța față de EMA pe 200 de zile fiind similară cu cea a Bitcoin — aproximativ 15%. Nivelul cheie de recuperat este acum de aproximativ 3.600 USD; o scădere sub 3.000 USD ar putea declanșa o vânzare în cascadă către zona de 2.700 USD, unde au avut loc reacții anterioare ale prețului. Sursa: xStation 5

