Aurul câștigă 1,5% 📈

Prețurile aurului au crescut cu peste 1,5% și se mențin aproape de cele mai ridicate niveluri din ultimele două luni, în urma publicării raportului CPI din SUA pentru luna iulie. Datele s-au încadrat în așteptări: indicatorul CPI global a crescut cu 0,1% față de luna precedentă și cu 3,4% față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce inflația de bază s-a situat la 0,2% față de luna precedentă și la 2,5% față de aceeași perioadă a anului trecut. Absența unei surprize în sensul creșterii inflației este favorabilă metalelor prețioase, deoarece, în urma datelor slabe anterioare privind piața muncii din SUA, aceasta reduce presiunea asupra Fed de a majora din nou ratele dobânzilor încă din septembrie. Aurul se tranzacționează în jurul valorii de 4.420 USD pe uncie. În urma publicării datelor CPI, piețele de contracte futures includ în prețuri o probabilitate de aproximativ 60% ca Fed să mențină ratele neschimbate în septembrie, comparativ cu puțin peste 45% cu o săptămână în urmă. Aceasta reprezintă o schimbare importantă pentru aur, întrucât un risc mai redus de noi majorări ale ratelor reduce costul de oportunitate al deținerii unui activ care nu generează randament.

Evoluția de astăzi prelungește dinamica mai puternică deja vizibilă după raportul mai slab privind piața muncii din SUA. Săptămâna trecută, aurul a înregistrat cea mai puternică performanță săptămânală din ianuarie, iar marți a atins cel mai înalt nivel din 5 iunie.

Factorii de cerere care nu sunt legați direct de politica Fed rămân, de asemenea, importanți. Reînnoirea intrărilor în fondurile ETF, achizițiile băncilor centrale și cererea puternică din China susțin piața, ajutând aurul să rămână rezistent chiar și în contextul presiunii persistente exercitate de prețurile ridicate la energie.

Riscurile inflaționiste nu au dispărut în totalitate. Petrolul rămâne scump pe fondul tensiunilor din jurul Strâmtorii Hormuz, iar prețurile ridicate ale combustibililor ar putea complica procesul de dezinflație în lunile următoare și limita marja de manevră a Fed pentru relaxarea politicii monetare.

Reacția aurului sugerează totuși că investitorii acordă în prezent o importanță mai mare combinației dintre o piață a muncii mai slabă și un CPI în linie cu consensul. Cu excepția cazului în care datele viitoare vor indica o nouă accelerare a presiunilor asupra prețurilor, așteptările privind o nouă majorare a ratei dobânzii de către Fed pe termen scurt ar putea să se estompeze treptat. Din perspectiva pieței aurului, raportul de astăzi CPI poate fi, prin urmare, considerat moderat pozitiv. Datele nu au fost suficient de slabe pentru a schimba fundamental discursul Fed, dar, în același timp, nu au oferit niciun argument în favoarea continuării urgente a înăspririi monetare. Acest lucru contează în contextul actual al pieței: aurul beneficiază simultan de un risc mai redus de noi majorări ale ratei dobânzii, de cererea instituțională și de incertitudinea geopolitică persistentă. Întrebarea cheie acum este dacă metalul prețios poate profita de acest context pentru a înregistra o depășire susținută a maximelor locale recente. Graficul GOLD(interval zilnic) Sursa: xStation5

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