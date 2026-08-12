Va anula inflația șansele unei majorări a ratei dobânzii în septembrie?

Publicarea celor mai importante date macroeconomice ale acestei săptămâni este programată pentru ora 15:30 – rata inflației CPI din iulie în Statele Unite. Cele mai recente date privind piața muncii (NFP) au fost cu mult sub așteptări, punând sub semnul întrebării continuarea înăspririi politicii monetare de către Fed.
Piața și-a revizuit recent așteptările cu privire la următoarele măsuri ale FOMC. Până de curând, investitorii anticipaseră pe deplin o majorare a ratei dobânzii în septembrie. În prezent, probabilitatea implicită de pe piață pentru o astfel de măsură este similară cu aruncarea unei monede.
Ce se ascunde în spatele acestei reevaluări în sens „dovish”?
- Retorica nesigură a lui Kevin Warsh
În cadrul ultimei conferințe de presă care a încheiat ședința FOMC, președintele Fed a subliniat din nou o abordare fără compromisuri față de inflație, încercând să convingă piețele de presupusa sa atitudine „hawkish”. Deși acest lucru a fost suficient în iunie, investitorii se așteptau la mult mai mult în iulie.
Investitorii încep să se îndoiască dacă anunțurile îndrăznețe vor fi urmate de acțiuni concrete, amintindu-și de declarațiile lui Warsh de acum un an. La acea vreme, el a semnalat frecvent, în interviuri, sprijinul pentru reducerile de dobândă – la FOX News, s-a aliat deschis cu președintele, afirmând că frustrarea lui Donald Trump față de politica monetară a lui Powell era pe deplin justificată, criticând în același timp instituția pentru scăderea prea lentă a ratelor dobânzilor și pentru o atașare excesivă față de datele economice retrospective.
2. Date slabe privind NFP
Numărul de noi locuri de muncă din economia SUA (sectoarele non-agricole) a scăzut cu 23.000 în iulie, ratând așteptările cu 5 deviații standard. Presupunând că datele urmează o distribuție standard, ar trebui să așteptăm 290.000 de ani pentru o altă valoare similară.
Este greu de negat că datele au fost pur și simplu slabe – la scăderea de 23.000 se adaugă revizuirile în jos ale datelor din ultimele două luni (cu 103.000). Cu toate acestea, merită menționat faptul că scăderea a fost determinată în mare măsură de un număr mai mic de locuri de muncă în sectorul educației publice, ceea ce poate fi considerat un factor sezonier. În plus, rata șomajului (4,1%) a surprins în sens negativ; se spune că acesta este indicatorul preferat al multor membri ai FOMC în condițiile actuale.
Piața muncii rămâne, se pare, într-o stare de „concedieri reduse – angajări reduse” – până când membrii comitetului vor primi dovezi convingătoare că numărul concedierilor este în creștere, prioritatea absolută ar trebui să fie stabilizarea inflației la nivelul dorit.
Figura 1: NFP și rata șomajului (1980 - 2026)
Sursa: XTB Research, 12.08.2026
Ce a arătat ultima valoare a CPI?
În iunie, datele s-au situat cu mult sub așteptări. Un aspect deosebit de încurajator a fost absența creșterii prețurilor la nivelul indicelui de bază, adică excluzând prețurile celor mai volatile, ale energiei și alimentelor. Creșterea costurilor locuințelor a încetinit, ceea ce ar putea fi o veste deosebit de bună pentru FOMC.
Figura 2: Inflația IPC din SUA + Contribuții cheie [lunar] (2019 - 2026)
Sursa: XTB Research, 12.08.2026
La ce ne putem aștepta astăzi?
Atenția se va concentra asupra indicatorului principal, care se preconizează că va scădea la cel mai redus nivel din martie 2021 (consensul este de 2,5%). Evoluția acestuia în sectorul serviciilor va fi deosebit de interesantă.
Figura 3: Contribuții cheie la inflația CPI din iunie
Sursa: XTB Research, 12.08.2026
Se preconizează, de asemenea, că rata inflației globale își va continua tendința descendentă (estimările indicând 3,4%), tendință care ar trebui să fie determinată, printre altele, de scăderea prețurilor la combustibili. Aceasta ar trebui să determine, de asemenea, scăderea prețurilor biletelor de avion și a celor la cazare. Cu toate acestea, se preconizează o creștere a prețurilor la produse alimentare.
Ce altceva mai merită știut?
- Efectul tarifelor pare să fie deja pe deplin reflectat în prețurile de pe piață – acest lucru este vizibil în categorii precum echipamentele audio, uneltele sau echipamentele sportive.
- Penuria severă de cipuri de memorie ar trebui să continue să determine creșterea prețurilor la computere și software.
Figura 4: Impactul sectoarelor asupra evoluției inflației anuale din SUA (2023 - 2026)
Sursa: XTB Research, 12.08.2026
Piețele înainte de publicarea datelor
Perechea EURUSD rămâne extrem de calmă. De la începutul săptămânii, scăderea acesteia a ajuns la 0,2%, determinată în principal de știrile din Orientul Mijlociu. Traficul naval în Strâmtoarea Hormuz a scăzut la cel mai mic nivel din ultima săptămână (aproximativ 10 nave pe zi).
Trebuie să plătim peste 89 de dolari pentru un baril de Brent. Prețul a continuat să crească ieri, în ciuda declarațiilor optimiste ale Ministerului Afacerilor Externe din Pakistan.
Peste noapte, Donald Trump a declarat în interviuri acordate presei că SUA dețin „controlul total” (100%) asupra Strâmtorii Hormuz. La rândul său, partea iraniană a impus condiții dure pentru redeschiderea rutei, solicitând ridicarea sancțiunilor americane, încetarea blocadei navale și plata de reparații de război de către SUA.
Figura 5: Cursul de schimb EUR/USD (26.02.2026 - 12.08.2026)
Sursa: xStation, 12.08.2026
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