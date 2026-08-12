Newsletter monede digitale: Bitcoin își formează un nivel minim, dar rămâne în urma Wall Street-ului 🚩 Au încetat „balenele” să vândă?

Bitcoin încearcă să-și recâștige echilibrul după un început slab de an. Există semne timpurii că faza cea mai agresivă a presiunii de vânzare ar putea fi deja în urma noastră. Cu toate acestea, piața criptomonedelor rămâne slabă. Potrivit CoinShares, cei mai mari deținători de BTC au trecut de la vânzare la acumulare, în timp ce fondurile de criptomonede au înregistrat a cincea săptămână consecutivă de intrări de capital. În același timp, datele mai slabe privind piața muncii din SUA au redus așteptările privind noi majorări ale ratei dobânzii de către Fed, eliminând o parte din presiunea asupra activelor cu volatilitate ridicată. Problema este că Bitcoin continuă să înregistreze performanțe semnificativ inferioare față de acțiuni, în termeni relativi, și încă nu există nicio confirmare a unei schimbări durabile a acestei tendințe — aspect reflectat și de datele on-chain. Prin urmare, indicatorii fundamentali pe termen scurt se îmbunătățesc mai rapid decât ar sugera prețul în sine, ceea ce ar putea indica un proces continuu de atingere a nivelului minim, mai degrabă decât începutul evident al unui nou și puternic impuls alcista.

Au încetat „balenele” Bitcoin să mai vândă?

Una dintre cele mai importante schimbări care au loc în prezent pe piață este comportamentul celor mai mari deținători de BTC. Conform datelor CoinShares, „balenele” au vândut Bitcoin în valoare de aproximativ 40 de miliarde de dolari începând din octombrie 2025, creând una dintre cele mai mari surse de presiune de vânzare din ciclul actual. Acest proces, însă, a început să se estompeze. CoinShares evidențiază trei săptămâni consecutive de acumulare în rândul celor mai mari deținători, un model care a apărut istoric în etape similare ale ciclurilor de patru ani ale Bitcoin. Dacă această schimbare se dovedește durabilă, piața ar putea pierde una dintre sursele cheie de ofertă care a afectat prețurile în ultimele luni.

Din octombrie 2025, „balenele” au vândut BTC în valoare de aproximativ 40 de miliarde de dolari. Bitcoin a înregistrat acum trei săptămâni consecutive de acumulare, iar dacă prețul începe să se redreseze spre 70.000 de dolari, este posibil ca minimul ciclic să fi trecut deja. Acest lucru nu înseamnă automat începutul unei noi piețe bull. Până în toamnă, consolidarea și o posibilă testare a zonei de 80.000 de dolari ar putea fi mai probabile, deși rămâne posibilă și o scădere spre pragul de 50.000 de dolari sau mai jos. Această distincție este importantă: sfârșitul unui val major de vânzări elimină un obstacol semnificativ, dar nu creează, prin sine, o cerere suficientă pentru a stabili o tendință ascendentă durabilă. Dacă apare o nouă ofertă, Bitcoin și-ar putea adânci pierderile și ar putea înregistra o scădere procentuală comparabilă cu piețele bear anterioare.

Capitalul se întoarce încet către fondurile de criptomonede

Un semnal mai pozitiv vine din partea fluxurilor de capital. Produsele de investiții în active digitale au atras aproximativ 1,05 miliarde de dolari în săptămâna încheiată la 7 august, marcând a cincea săptămână consecutivă de intrări de capital. Acest lucru pare deosebit de interesant în comparație cu perioada precedentă de opt săptămâni, în timpul căreia investitorii au retras o sumă record de 8 miliarde de dolari. Prin urmare, într-o perioadă relativ scurtă, piața a trecut de la o reducere agresivă a expunerii la o acumulare reînnoită.

O imagine similară se observă și în cazul ETF-urilor spot pe Bitcoin din SUA.

Acestea au atras aproximativ 853,5 milioane de dolari în săptămâna încheiată la 7 august, cel mai bun rezultat de la jumătatea lunii aprilie. Numai iShares Bitcoin Trust al BlackRock a reprezentat aproximativ 700 de milioane de dolari din aceste fluxuri, în timp ce activele sale nete se ridicau la aproximativ 48,5 miliarde de dolari. Combinat cu presiunea de vânzare în scădere din partea „balenelor”, acest lucru creează un echilibru între cerere și ofertă mai constructiv decât în urmă cu doar câteva săptămâni.

Cei mai mari deținători reduc cantitatea de BTC pe care o introduc pe piață, tocmai în momentul în care capitalul instituțional începe să revină. Cu toate acestea, interesul investitorilor pentru acțiuni și fonduri de acțiuni rămâne în mod clar mai puternic decât cererea pentru Bitcoin și pentru piața criptomonedelor în ansamblu.

Fed rămâne cheia revenirii către pragul de 100.000 de dolari

Ratele dobânzilor din SUA rămân cel mai important catalizator macroeconomic pentru Bitcoin. Datele mai slabe privind piața muncii au redus așteptările privind noi majorări ale ratei dobânzii de către Fed, ajutând BTC să se redreseze de la minimele înregistrate în acest an. Conform scenariului CoinShares, însă, simpla reducere a așteptărilor privind majorarea ratei dobânzii ar putea să nu fie suficientă pentru a declanșa o mișcare mult mai amplă. O revenire către bariera de 100.000 de dolari ar necesita probabil semne mai clare de deteriorare a pieței muncii și o schimbare mai pronunțată a așteptărilor pieței către rate ale dobânzii mai scăzute. Prin urmare, piața rămâne într-o poziție incomodă.

Datele sunt suficient de slabe pentru a atenua îngrijorările legate de o înăsprire monetară suplimentară, dar nu încă suficient de slabe pentru a forța Fed să adopte o poziție decisiv mai acomodativă. Simpozionul de la Jackson Hole ar putea oferi mai multe indicii, deși CoinShares nu se așteaptă la un mesaj explicit acomodativ din partea băncii centrale. Petrolul rămâne o altă variabilă importantă. Dezamorsarea tensiunilor în jurul Iranului ar putea reduce prețurile energiei și presiunea inflaționistă, îmbunătățind indirect mediul macroeconomic pentru Bitcoin, în timp ce o nouă escaladare ar putea inversa rapid acest efect.

Bitcoin continuă să rămână în urma Wall Street-ului

Acesta este cel mai puternic argument împotriva declarării prea timpurii a sfârșitului perioadei de slăbiciune a criptomonedelor. Glassnode subliniază că Bitcoin nu și-a recăpătat încă puterea relativă față de principalii indici bursieri. În ultimele 90 de zile, BTC a scăzut cu aproximativ 20%, în timp ce S&P 500 a înregistrat o creștere de aproximativ 5%.

Divergența este și mai mare de la începutul anului până în prezent. Bitcoin a scăzut cu aproximativ 35%, iar altcoin-urile au pierdut în medie 57%, în timp ce Nasdaq și Russell 2000 au crescut cu aproximativ 38% și, respectiv, 31%. Unele mărfuri au înregistrat performanțe chiar mai bune, aurul crescând cu aproximativ 60%, cuprul cu 66%, iar argintul cu 107%.

Glassnode descrie situația actuală ca fiind o piață condusă de acțiuni. Cu alte cuvinte, îmbunătățirea fluxurilor și acumularea de către „balene” sunt semnale constructive, dar adevăratul test va veni atunci când Bitcoin va începe să depășească în mod constant indicii bursieri majori.

Luna iulie a adus o schimbare importantă — cum rămâne cu reglementarea?

Primele semne ale unei astfel de schimbări ar fi putut apărea în iulie. În timpul unei corecții bruște a acțiunilor din domeniul AI și al semiconductorilor, ETF-urile din sectorul cipurilor au scăzut cu peste 20%, iar indicele Nasdaq 100 a înregistrat o scădere de aproape 7%. În aceeași lună, Bitcoin a câștigat aproximativ 9%, iar Ethereum a crescut cu 20%. Cu doar câteva luni în urmă, o astfel de divergență ar fi fost mult mai puțin probabilă, datorită corelației foarte puternice dintre BTC și acțiunile din sectorul tehnologic. Corelația pe 90 de zile a Bitcoinului cu Nasdaq a atins 0,89 în luna mai, în timp ce datele K33 Research au arătat că corelația sa pe 30 de zile a scăzut la 0,43 până la sfârșitul lunii iulie.

BlackRock susține că dependența în scădere a Bitcoinului de acțiuni îi sporește utilitatea potențială ca instrument de diversificare a portofoliului. Aceasta ar putea deveni una dintre tendințele mai importante de urmărit în lunile următoare. Dacă Bitcoin va continua să înregistreze performanțe relativ bune în timpul corecțiilor de pe Nasdaq, percepția asupra sa s-ar putea schimba treptat, trecând de la a fi considerat în primul rând un „activ tehnologic cu profil de risc” la a deveni o clasă de active mai independentă.

Punctul slab al situației rămâne reglementarea din SUA. Probabilitatea ca Legea CLARITY să fie adoptată anul acesta a scăzut la doar aproximativ 15% pe Polymarket.

Nu se preconizează ca Senatul să voteze proiectul de lege privind structura pieței criptomonedelor înainte de vacanța de vară. Cu toate acestea, CoinShares consideră că o întârziere ar fi mai problematică pentru Ethereum și pentru proiectele legate de stablecoin-uri decât pentru Bitcoin în sine. În același timp, dezbaterea de la Washington se îndepărtează din ce în ce mai mult de întrebările privind legitimitatea criptomonedelor sau locul acestora în sistemul financiar și se îndreaptă către preocupări etice — în special dacă funcționarilor publici ar trebui să li se permită să emită și să obțină profit din propriile token-uri.

A atins Bitcoin deja un nivel minim?

Tabloul pieței a devenit vizibil mai constructiv, dar lipsește încă un element: confirmarea din partea evoluției prețurilor. Pe de o parte, valul de vânzări de miliarde de dolari din partea celor mai mari deținători se estompează, fondurile atrag din nou capital, iar mediul ratelor dobânzilor devine mai puțin restrictiv. Pe de altă parte, Bitcoin rămâne unul dintre cele mai slabe active majore ale anului 2026 și nu a reușit încă să-și recâștige avantajul față de acțiuni.

Prin urmare, situația actuală seamănă mai mult cu un proces de atingere a unui minim decât cu începutul confirmat al unei noi etape de piață bull. Ceea ce este însă deosebit de interesant este structura în schimbare a pieței: oferta mai redusă din partea „balenelor” se întâlnește cu revenirea cererii instituționale, în același timp în care corelația Bitcoinului cu Nasdaq începe să scadă.

Următoarea fază va depinde în mare măsură de trei factori: politica Fed, comportamentul celor mai mari deținători de BTC și capacitatea de a menține fluxurile de capital către ETF-uri și alte produse de investiții. Dacă acești factori sunt însoțiți de o îmbunătățire a forței relative față de Wall Street, argumentul conform căruia Bitcoin rămâne prins într-o piață dominată de acțiuni va începe să se slăbească. Abia atunci ar exista dovezi mult mai solide că actualul ciclu de slăbiciune al Bitcoin s-a încheiat cu adevărat.

Graficul Bitcoin (interval zilnic)

BTC rămâne cu mult sub nivelul de retragere Fibonacci de 23,6% al ultimei mișcări descendente majore, situat în jurul valorii de 73.000 USD. Bitcoin se confruntă în mod evident cu dificultăți în a iniția o revenire puternică de la nivelurile actuale și a întâmpinat de două ori o rezistență semnificativă în jurul valorii de 65.000–66.000 USD. Zona 60.000–62.000 USD pare să fie o zonă importantă de suport, consolidată de reacțiile anterioare ale prețului. O străpungere sub 60.000 USD ar putea indica un alt impuls bearish mai puternic și, potențial, noi minime în cadrul pieței bearish actuale.