Stocurile de țiței din SUA înregistrează o creștere abruptă📈 EIA își revizuiește în sus previziunile privind prețul petrolului

Potrivit EIA, stocurile de țiței din SUA au înregistrat o creștere abruptă de 17,423 milioane de barili, în timp ce piața se aștepta la o scădere de 1,8 milioane de barili; anterior, stocurile crescuseră cu 2,479 milioane de barili.

Stocurile de benzină au scăzut cu 0,968 milioane de barili, comparativ cu o scădere preconizată de 1,1 milioane de barili și o reducere de 1,643 milioane de barili în raportul anterior.

Stocurile de distilați au înregistrat o scădere ușoară de doar 0,01 milioane de barili, în timp ce estimările de consens indicau o scădere de 2 milioane de barili; anterior, stocurile scăzuseră cu 3,473 milioane de barili.

Stocurile de țiței din centrul de distribuție Cushing s-au situat la 1,611 milioane de barili, comparativ cu 2,356 milioane de barili anterior.

Cea mai mare surpriză o reprezintă creșterea masivă de peste 17 milioane de barili a stocurilor de țiței, în contrast cu așteptările privind o scădere. În sine, acesta este un semnal clar de scădere pentru prețurile petrolului, deoarece indică un echilibru pe termen scurt semnificativ mai relaxat pe piața americană decât anticipase consensul analiștilor.

EIA majorează brusc previziunile privind prețul petrolului, pe fondul reechilibrării pieței determinate de Strâmtoarea Hormuz

EIA și-a majorat semnificativ previziunile privind prețul petrolului pentru 2026, invocând în principal perturbările persistente ale transporturilor prin Strâmtoarea Hormuz și reducerea rapidă a stocurilor globale. Agenția americană se așteaptă acum ca țițeiul Brent să înregistreze o medie de 86,81 dolari pe baril în acest an, în creștere față de prognoza anterioară de 81,91 dolari, în timp ce prognoza pentru WTI a fost majorată de la 76,26 dolari la 80,88 dolari. Cea mai mare revizuire vizează însă al treilea trimestru: EIA și-a majorat prognoza pentru Brent cu până la 11 dolari, la o medie de 85 dolari pe baril. Prin urmare, piața petrolului rămâne într-un context în care situația geopolitică nu doar că sporește prima de risc, ci are un impact tangibil asupra disponibilității barilelor fizice.

EIA se așteaptă ca prețul mediu al petrolului Brent să fie de 86,81 dolari pe baril în 2026, iar cel al petrolului WTI să fie de 80,88 dolari, ambele valori fiind semnificativ mai mari decât previziunile anterioare.

Potrivit EIA, fluxurile de petrol prin Strâmtoarea Hormuz au scăzut de la 21,6 milioane de barili pe zi în al patrulea trimestru al anului trecut la doar 4,9 milioane de barili pe zi în trimestrul al doilea al anului 2026.

Se estimează că stocurile globale de petrol au scăzut cu 4,2 milioane de barili pe zi în al doilea trimestru, EIA preconizând o reducere suplimentară de aproximativ 3,8 milioane de barili pe zi în trimestrul al treilea.

EIA nu se așteaptă ca presiunea actuală să persiste la nesfârșit: se prognozează că prețul petrolului Brent va scădea la o medie de 78 de dolari pe baril în trimestrul al patrulea și la aproximativ 69 de dolari în 2027, pe măsură ce transportul maritim se va normaliza, producția va reveni la normal și stocurile se vor reface.

A depășit Strâmtoarea Hormuz stadiul de simplă primă de risc geopolitic?

Cel mai important element al noii prognoze este amploarea scăderii fluxurilor fizice de petrol prin Strâmtoarea Hormuz. Conform datelor EIA, transporturile pe această rută au scăzut la 4,9 milioane de barili pe zi în al doilea trimestru, de la 21,6 milioane de barili pe zi în al patrulea trimestru al anului trecut. Aceasta este o situație fundamental diferită de o creștere convențională a prețurilor determinată exclusiv de temerile legate de un potențial conflict.

Impactul este vizibil în stocurile globale. EIA estimează că stocurile au scăzut cu aproximativ 4,2 milioane de barili pe zi în trimestrul al doilea și se așteaptă ca acestea să continue să scadă cu aproximativ 3,8 milioane de barili pe zi în trimestrul al treilea. Având în vedere că stocurile se epuizează în acest ritm, prețurile mai ridicate nu reprezintă doar o compensare pentru riscul geopolitic; ele servesc, de asemenea, ca mecanism de echilibrare a unei piețe fizice din ce în ce mai restrânse.

Evoluția prețului Brent din ultimele săptămâni ilustrează foarte bine această dinamică. În urma semnării unui memorandum între SUA și Iran, prețul țițeiului a scăzut la aproximativ 69 de dolari pe baril pe 2 iulie. Până pe 23 iulie, însă, reluarea atacurilor asupra petrolierelor și reducerea fluxurilor prin Strâmtoarea Hormuz au împins prețul până la 105 dolari. O astfel de amplitudine mare a tranzacționării arată că variabila-cheie pentru piață nu mai este doar retorica politică, ci numărul real de barili care trec prin strâmtoare.

EIA își majorează prognoza pentru Brent cu 11 dolari – dar ce se va întâmpla în 2027?

Cea mai semnificativă revizuire se observă în previziunile pentru trimestrul curent. EIA se așteaptă acum ca prețul mediu al petrolului Brent să fie de 85 de dolari pe baril în trimestrul al treilea, cu până la 11 dolari peste prognoza anterioară. Pentru întregul an 2026, se preconizează că prețul mediu al petrolului Brent va fi de 86,81 dolari, în creștere față de 81,91 dolari cât se estimase anterior. Prognoza pentru WTI a fost, între timp, majorată de la 76,26 dolari la 80,88 dolari pe baril. Aceasta reprezintă o ajustare substanțială într-o perioadă relativ scurtă și demonstrează cât de dramatic au schimbat evoluțiile din Orientul Mijlociu ipotezele anterioare privind echilibrul global dintre cerere și ofertă.

În același timp, a apărut un alt risc potențial: posibilitatea impunerii de restricții asupra exporturilor de petrol saudite prin Strâmtoarea Bab el-Mandeb. Arabia Saudită poate redirecționa o parte din transporturi pe rute alternative, inclusiv prin Canalul Suez și conductul SUMED, dar aceste alternative sunt mai lungi, mai costisitoare și au o capacitate limitată. Pentru piața petrolului, acest lucru înseamnă că riscurile legate de transport nu mai sunt concentrate în jurul unui singur punct strategic de strângere.

Prognoza ridicată pe termen scurt nu înseamnă că EIA a adoptat o poziție structural optimistă față de petrol. Dimpotrivă: scenariul de bază al agenției pornește de la premisa că șocul actual al ofertei se va dovedi temporar. Se preconizează că prețul mediu al petrolului Brent se va situa în jurul valorii de 78 de dolari pe baril în trimestrul al patrulea, pe măsură ce traficul de petroliere și producția încep să se normalizeze. În 2027, se estimează că prețul mediu va scădea în continuare la 69,39 dolari, în timp ce prețul mediu al petrolului WTI este estimat la 65,39 dolari pe baril.

Principalul factor care stă la baza acestui scenariu este revenirea preconizată a ofertei. EIA prognozează că producția mondială de petrol va crește de la aproximativ 100,82 milioane de barili pe zi în 2026 la până la 109,74 milioane de barili pe zi în 2027. Prin comparație, cererea pentru anul viitor este estimată la 104,96 milioane de barili pe zi. Dacă aceste previziuni se vor concretiza, deficitul actual ar fi înlocuit de un surplus substanțial de ofertă și de o refacere a stocurilor. Acest lucru explică modul în care EIA poate, în același timp, să-și majoreze prognoza pe termen scurt pentru Brent la 85 de dolari, așteptându-se totodată ca prețurile să scadă spre 69 de dolari anul viitor.

Se preconizează că cererea va scădea mai întâi, apoi va înregistra o revenire bruscă

Este de remarcat și evoluția prevăzută a cererii. EIA se așteaptă ca, la nivel global, consumul de petrol să se situeze în medie la aproximativ 102,7 milioane de barili pe zi în acest an, în scădere cu 1,2 milioane de barili pe zi față de anul precedent. Se estimează că aproximativ 800.000 de barili pe zi din această scădere vor proveni din economiile non-OCDE, unde se prevede că consumul va scădea de la 58,1 milioane la 57,2 milioane de barili pe zi.

În 2027, însă, EIA se așteaptă ca cererea globală să înregistreze o revenire puternică, crescând cu aproximativ 2,2 milioane de barili pe zi, până la aproape 105 milioane de barili pe zi. Acest lucru sugerează că prognoza agenției privind scăderea prețurilor petrolului în anul viitor nu se bazează în primul rând pe o cerere slabă. Dimpotrivă, factorul cheie îl reprezintă oferta, care se preconizează că va crește și mai rapid.

Producția de petrol din SUA urmează să atingă noi maxime

Se preconizează că Statele Unite vor contribui la creșterea viitoare a ofertei. EIA și-a revizuit în sens ascendent prognoza privind producția de țiței din SUA pentru 2026, de la 13,78 milioane de barili pe zi la o medie de 13,8 milioane de barili pe zi.

Se preconizează apoi că producția va crește în continuare până la aproximativ 14,15 milioane de barili pe zi în 2027, comparativ cu estimarea anterioară de 14,03 milioane de barili pe zi. Amploarea revizuirii în sine este relativ modestă, dar direcția este importantă: prețurile ridicate ale petrolului în 2026 creează un mediu favorabil pentru producători, în timp ce oferta suplimentară ar putea contribui, în cele din urmă, la refacerea stocurilor globale.

Cea mai recentă prognoză a EIA descrie, de fapt, două piețe petroliere foarte diferite. Prima este piața cu care se confruntă investitorii în prezent – fluxuri limitate prin Strâmtoarea Hormuz, stocuri în scădere rapidă și riscuri suplimentare legate de Bab el-Mandeb. Într-un astfel de context, tranzacționarea petrolului Brent în intervalul de 80–90 de dolari este mult mai ușor de justificat din perspectivă fundamentală.

Al doilea scenariu începe odată cu normalizarea fluxurilor fizice. Dacă producția oprită în prezent revine, traficul prin Strâmtoarea Hormuz se redresează și oferta globală se îndreaptă către nivelurile prognozate de EIA pentru 2027, prima de preț actuală ar putea dispărea foarte repede. Atâta timp cât stocurile globale scad cu câteva milioane de barili pe zi, prețurile ridicate ale petrolului au o bază fundamentală clară. Însă dacă fluxurile din Orientul Mijlociu revin la normal, atenția investitorilor s-ar putea îndrepta rapid de la deficitul geopolitic actual către o ofertă potențial abundentă în 2027.

OIL (interval H1)

Analizând prețurile petrolului pe intervalul de timp orar, interval mai mic, Brent a înregistrat o retragere sub pragul de 90 de dolari pe baril, urmând calea celei mai mici rezistențe, întrucât tendința pe termen mediu rămâne descendentă

Sursa: xStation5