Nasdaq 100 își revine pe fondul rezultatelor financiare și al scăderii randamentelor, care restabilesc apetitul pentru risc – 4 grafice interesante 📈

Indicele Nasdaq 100 a înregistrat o revenire puternică după ce a intrat în zona de corecție la sfârșitul lunii iulie. Indicele, dominat de companiile din sectorul tehnologic, a scăzut de la maximul istoric de 30.740 de puncte, atins pe 2 iunie, la 27.257 pe 29 iulie, înainte de a se redresa la aproape 30.000 până pe 5 august. Redresarea a urmat unei scăderi de 11,3% față de maximul istoric, ceea ce a contribuit la atenuarea evaluărilor exagerate și la reducerea unei părți din pozițiile excesive acumulate în acțiunile din domeniul AI și al semiconductorilor.
Scăderea indicelui Nasdaq 100
Rezultatele solide ale profiturilor și previziunile revizuite în sens pozitiv ale unor companii precum Palantir, Amazon și principalii furnizori de servicii cloud au asigurat investitorii că cheltuielile legate de AI continuă să se traducă în venituri mai mari, o cerere mai puternică pentru servicii cloud și extinderea continuă a centrelor de date. Perspectivele solide ale Palantir, împreună cu îmbunătățirea cererii determinate de proiectele de centre de date, au contribuit, de asemenea, la extinderea redresării dincolo de companiile tradiționale din sectorul semiconductorilor. Rezultatele financiare legate de AI și previziunile corporative îmbunătățite s-au numărat printre factorii cheie care au stat la baza recentei reveniri a sectorului tehnologic.
Concentrarea în sectorul tehnologic și al semiconductorilor
Companiile din sectorul tehnologic reprezintă aproximativ 58,3% din capitalizarea de piață totală a indicelui Nasdaq 100, ceea ce evidențiază sensibilitatea ridicată a indicelui la schimbările în așteptările legate de economia digitală și inteligența artificială. Numai companiile din sectorul semiconductorilor reprezintă aproximativ 30,2% din capitalizarea de piață totală a indicelui.
Ponderea semiconductorilor a urcat la aproape 34% în iunie, înainte de a scădea sub 29% în timpul corecției din iulie. Pe de o parte, această reducere modestă a concentrării poate fi privită ca un semn pozitiv de diversificare. Pe de altă parte, ponderea încă ridicată a sectorului subliniază cât de mult depinde întregul indice de acțiunile din domeniul semiconductorilor. Această concentrare ajută la explicarea dinamicii prețurilor indicelui Nasdaq 100: îmbunătățirea așteptărilor privind infrastructura de AI poate ridica rapid indicele, în timp ce o cerere dezamăgitoare pentru semiconductori sau randamente mai slabe ale investițiilor în AI ar putea declanșa o scădere la fel de bruscă.
Locuri de muncă disponibile în domeniul AI pe piața muncii din SUA
Cererea puternică pentru inteligența artificială este evidentă și dincolo de piețele financiare. Posturile legate de AI au reprezentat aproximativ 5,9% din totalul ofertelor de locuri de muncă din SUA în iunie 2026, în creștere față de 4,4% la începutul anului, 2,7% în ianuarie 2025 și aproximativ 1,9% la începutul anului 2020.
Această tendință sugerează că firmele depășesc faza experimentală a adoptării AI și angajează din ce în ce mai mulți angajați pentru a dezvolta, implementa și întreține produse și procese de afaceri bazate pe AI.
Amploarea pieței Nasdaq 100
La data de 4 august, aproximativ 69% dintre companiile din indicele Nasdaq 100 se tranzacționau peste mediile mobile pe 200 de zile, în creștere față de 58% înregistrat la recentul minim al pieței. În același timp, procentul acțiunilor tranzacționate peste mediile mobile pe 50 de zile a crescut de la 39% la data de 23 iulie la 58%.
Această îmbunătățire sugerează că revenirea nu este determinată exclusiv de o mână de companii tehnologice cu capitalizare foarte mare. O parte mai largă a indicelui participă la această creștere, sporind sustenabilitatea acesteia. Cu toate acestea, 42% dintre componentele indicelui rămân încă sub mediile mobile pe 50 de zile, indicând faptul că, deși condițiile de piață pe termen scurt s-au îmbunătățit, tendința ascendentă nu a devenit încă pe deplin generalizată.
Sezonul raportărilor financiare pentru al doilea trimestru a fost până acum excepțional de puternic, dar așteptările investitorilor rămân extrem de ridicate. Companiile pot raporta o creștere robustă și totuși să înregistreze o scădere a prețurilor acțiunilor dacă previziunile lor, marjele de profit sau randamentele investițiilor legate de AI nu reușesc să depășească așteptările deja optimiste ale pieței.
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