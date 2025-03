Aurul înregistrează cel mai abrupt declin săptămânal din noiembrie: Ce urmează?

Aurul a înregistrat cea mai slabă săptămână din a doua săptămână a lunii noiembrie, cu pierderi de aproximativ 3%, comparativ cu scăderea de 4,5% înregistrată în noiembrie. Deși declinul din această săptămână nu este cel mai sever de pe piața materiilor prime, amploarea sa este notabilă pentru sectorul aurifer. Această scădere pune sub semnul întrebării traiectoria ascendentă continuă a prețului aurului și pune sub semnul întrebării previziunile recente care preconizau niveluri de 3.000 de dolari și chiar de 3.100-3.300 de dolari pe uncie. Ce factori influențează piața aurului?

Ce motivează aurul în ultima perioadă? Recenta creștere a prețului aurului a fost alimentată de incertitudinile geopolitice și de îngrijorările legate de potențialele tarife de import ale SUA asupra aurului. Acest lucru a condus la o creștere bruscă a prețurilor din SUA și la o grabă de a importa aur înainte de impunerea oricăror restricții comerciale. De asemenea, în SUA au apărut speculații cu privire la o posibilă reevaluare a rezervelor de aur ale guvernului, care sunt evaluate în prezent la 42 de dolari pe uncie, un preț stabilit în 1973. Această subevaluare înseamnă că cele 8.133 de tone de rezerve de aur ale SUA sunt evaluate la doar 11 miliarde de dolari, în timp ce o ajustare la valoarea de piață ar ridica această cifră la 760 de miliarde de dolari. Teoretic, guvernul ar putea decide să își îmbunătățească bilanțul prin vânzarea unei părți din aurul său. În plus, achizițiile băncilor centrale au fost un motor semnificativ al prețurilor aurului în ultimii ani. Deși Rezerva Federală a rămas în expectativă, alte bănci centrale au acumulat aur în mod activ. În ultimii trei ani, aceste bănci au cumpărat peste 1.000 de tone de aur anual, reprezentând aproximativ un sfert din cererea și producția globală. În plus, ETF-urile pe aur au înregistrat intrări substanțiale, cu peste 1 milion de uncii adăugate într-o perioadă scurtă.

Care este cauza vânzării? Vânzarea bruscă de pe Wall Street și reechilibrarea portofoliilor la sfârșitul lunii au declanșat o cerere de lichidități și de numerar. Aurul, fiind un activ foarte lichid, a fost utilizat pentru a satisface aceste cereri. Este posibil ca fondurile și investitorii să fi fost forțați să închidă pozițiile în urma recentei scăderi a pieței bursiere, ceea ce a dus la vânzarea aurului. Această situație amintește de condițiile de piață observate în 2020. În special, în ultimele luni, aurul a înregistrat adesea vânzări în paralel cu scăderile de pe Wall Street. ETF-urile pe aur se vor confrunta probabil cu presiuni pentru a vinde o parte din deținerile lor pe termen scurt.

Perspective În ciuda vânzării recente, este prematur să se declare o inversare a tendinței. Piața rămâne plină de incertitudini, inclusiv tarifele potențiale, războiul actual din Ucraina și situația nerezolvată din Orientul Mijlociu. Recenta corecție a prețurilor poate atrage noi cumpărători și încuraja investitorii existenți să reintre pe piață. Aurul a depășit un nivel de suport cheie la 2.850 de dolari pe uncie și media mobilă pe 25 de perioade. Următorul nivel de suport este în jurul valorii de 2.810 dolari, care coincide cu intervalul corecției majore anterioare din decembrie 2024. Un declin suplimentar ar putea găsi suport la 2.700 USD, care se aliniază cu intervalul corecției din noiembrie și cu linia de trend ascendent din ultimele luni.



