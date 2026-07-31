Aurul înregistrează prima creștere lunară din februarie, în urma deciziei Rezervei Federale

Aspecte esențiale Aurul se îndreaptă spre încheierea lunii iulie cu o creștere de aproape 2%, susținut de decizia Rezervei Federale de a menține rata dobânzii neschimbată și de deprecierea dolarului.

Moderarea creșterii economice și inflația mai scăzută decât se aștepta întăresc ideea că Fed poate încă aștepta înainte de a majora din nou ratele dobânzilor.

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează! Prețul aurului se îndreaptă spre prima sa creștere lunară din februarie, punând capăt mai multor luni de corecții cauzate de revenirea randamentelor obligațiunilor, politica monetară, vânzările masive pentru a asigura lichidități ale țărilor implicate în conflictul din Orientul Mijlociu și puterea dolarului. Metalul prețios înregistrează o apreciere de aproape 2% în luna iulie, susținută în ultimele zile de decizia Rezervei Federale de a menține ratele dobânzilor neschimbate și de datele macroeconomice din Statele Unite care indică o moderare treptată atât a creșterii economice, cât și a presiunilor inflaționiste. Moderarea creșterii economice și a inflației redau atractivitatea aurului Principalul sprijin pentru aur a venit din partea datelor macroeconomice americane. Cei mai recenți indicatori publicați au arătat o economie care continuă să crească, deși într-un ritm mai moderat, în timp ce inflația s-a situat ușor sub previziunile pieței. Această combinație reduce presiunea imediată asupra Rezervei Federale de a-și înăspri politica monetară. Pentru aur, acest scenariu este deosebit de favorabil. Fiind un activ care nu oferă randament în sine, acesta este de obicei afectat atunci când cresc așteptările privind noi majorări ale ratelor dobânzilor. Cu toate acestea, datele care indică o încetinire ordonată a economiei permit pieței să anticipeze că Fed dispune de mai mult spațiu de manevră pentru a menține pauza în lunile următoare, favorizând evoluția metalului prețios. Noua strategie a Fed va continua să determine evoluția aurului Dincolo de datele macroeconomice, evoluția aurului va continua să depindă de mesajul Rezervei Federale. Deși Kevin Warsh a menținut un ton agresiv, acesta a evitat să se angajeze la o majorare a ratei dobânzii în septembrie și a insistat că următoarele decizii vor depinde de evoluția inflației și a condițiilor financiare. În opinia noastră, piața continuă să subestimeze o schimbare majoră în strategia băncii centrale. Fed pare din ce în ce mai dispusă să permită pieței însăși, prin creșterea ratelor reale ale dobânzii și a condițiilor financiare mai restrictive, să realizeze o parte din efortul de înăsprire monetară. Dacă acest scenariu se menține și inflația continuă să se modereze, banca centrală ar putea amâna noi majorări ale ratei dobânzii, un context care a favorizat istoric aurul.

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