🔝Aurul la 5.100 USD, iar argintul la 110 USD

Sesiunea de luni de pe piețele de mărfuri și-a asigurat locul în cărțile de istorie ca o zi în care s-au spulberat barierele psihologice. Investitorii, căutând refugiu în fața incertitudinii politice și geopolitice crescânde, au împins prețurile lingourilor la niveluri fără precedent. Aurul a câștigat astăzi peste 2%, marcând a șasea zi consecutivă de creșteri, în timp ce argintul a crescut cu până la 7% în a treia zi consecutivă de apreciere. Aurul atinge noi maxime Prețurile spot ale aurului au depășit pragul de 5.000 de dolari pe uncie pentru prima dată în istorie luni. Metalul galben a stabilit un nou record istoric, atingând un maxim de aproape 5.111 dolari pe uncie.

Prețurile înregistrează în prezent o ușoară retragere tehnică, situându-se puțin sub aceste maxime.

Această creștere continuă dinamica puternică observată săptămâna trecută, când aurul a depășit sistematic pragurile de 4.700, 4.800 și 4.900 de dolari. Aurul atinge praguri succesive aproape zilnic, accelerând și mai mult traiectoria sa ascendentă. Sursa: xStation 5 Creșterea prețului argintului și cererea industrială Argintul a refuzat să fie eclipsat, prezentând o volatilitate chiar mai mare decât aurul. Luni, prețul argintului a atins un nivel record de 110 dolari pe uncie.

Aceasta urmează unei depășiri decisive a nivelului de 100 de dolari vineri.

Analiștii indică o cerere fără precedent, alimentată atât de statutul de activ de refugiu al argintului, cât și de cerințele industriale robuste.

Deși metalul este considerat strategic atât în China, cât și în SUA, principala atracție industrială provine din prima țară. Acest lucru este evidențiat de o primă substanțială a prețului pe Bursa de Aur din Shanghai în raport cu prețurile spot din New York. Prețurile argintului aproape s-au triplat în ultimele 12 luni. Sursa: xStation 5 Factorii care determină febra globală a lingourilor Actuala „goană după aur” este alimentată de o convergență a riscurilor sistemice: Incertitudinea politică din SUA: Amenințarea președintelui Donald Trump de a impune tarife de 100% asupra Canadei în cazul în care Ottawa va încheia un acord comercial cu China a stârnit temeri privind o nouă escaladare a războaielor comerciale globale.

Geopolitica: Tensiunile persistente dintre Rusia și Ucraina, conflictele în curs din Orientul Mijlociu și instabilitatea din Venezuela continuă să mențină ridicate primele de risc geopolitic.

Așteptările privind Fed: Piețele sunt concentrate pe decizia de miercuri a Rezervei Federale privind rata dobânzii. Deși se așteaptă ca ratele să rămână neschimbate, investitorii sunt în căutarea unor indicații „dovish” care ar putea alimenta și mai mult creșterea. În schimb, datele recente din SUA sugerează că ar putea fi necesară o poziție potențial mai „hawkish”. Deficitul de aprovizionare: Argintul se află într-un deficit structural de mai mulți ani. În prezent, cresc îngrijorările cu privire la disponibilitatea fizică a metalului pentru livrare, în special în China, deși se observă și o activitate intensificată pe bursa COMEX.

Prima de preț în China se situează la aproape 15 USD în comparație cu prețurile din SUA, ceea ce indică o cerere extrem de mare de argint fizic în Shanghai. În timp ce piața americană rămâne în mare parte „bazată pe hârtie”, presiunea pentru livrarea fizică a contractelor chineze continuă să crească. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB

Raportul aur-argint scade decisiv sub pragul de 50 de puncte. Presupunând că aurul ajunge la 5.300 USD și raportul se comprimă la 40, argintul ar fi teoretic evaluat la 132,50 USD. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB

