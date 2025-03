Aurul la maximul istoric🏆

Pre╚Ťul aurului cre╚Öte pe fondul tensiunilor geopolitice ╚Öi al r─âzboaielor comerciale Pre╚Ťul aurului a atins noi maxime istorice, ajung├ónd la 2.970,18 dolari pe uncie, investitorii c─âut├ónd active de refugiu pe fondul escalad─ârii tensiunilor globale. Mai mul╚Ťi factori determin─â aceast─â cre╚Ötere, cre├ónd ceea ce anali╚Ötii numesc o furtun─â perfect─â pentru metalele pre╚Ťioase. Amenin╚Ť─ârile tarifare ale lui Trump alimenteaz─â incertitudinea ├Äncepe s─â investe╚Öti acum sau testeaz─â un cont demo f─âr─â riscuri Deschide Cont Real TESTEAZ─é DEMO Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Pia╚Ťa se confrunt─â cu o volatilitate semnificativ─â, deoarece pre╚Öedintele Donald Trump amenin╚Ť─â s─â impun─â tarife de 200% asupra importurilor europene de alcool, inclusiv vinuri ╚Öi ╚Öampanii din Fran╚Ťa ╚Öi alte ╚Ť─âri din UE. Aceast─â ultim─â m─âsur─â luat─â ├«n cadrul r─âzboiului comercial transatlantic ├«n cre╚Ötere a zdruncinat pie╚Ťele, produc─âtorii europeni de alcool ├«nregistr├ónd sc─âderi puternice. Trump a ini╚Ťiat, de asemenea, o anchet─â privind importurile de cupru, put├ónd ad─âuga metalul ro╚Öu la protec╚Ťiile comerciale, ceea ce a dus la sc─âderea cota╚Ťiilor futures ale cuprului. Poten╚Ťialul armisti╚Ťiu Rusia-Ucraina De╚Öi umbrite de tensiunile comerciale, exist─â evolu╚Ťii pozitive ├«n ceea ce prive╚Öte o posibil─â ├«ncetare a focului ├«ntre Rusia ╚Öi Ucraina. Pre╚Öedintele Putin ╚Öi-a exprimat deschiderea fa╚Ť─â de o propunere a SUA pentru o ├«ncetare a focului de 30 de zile, de╚Öi a subliniat c─â trebuie ├«nc─â finalizate condi╚Ťiile pentru o pace durabil─â. ├Än ciuda acestui poten╚Ťial de dezescaladare geopolitic─â, dinamica aurului pare s─â nu fie afectat─â, deoarece al╚Ťi factori multipli continu─â s─â stimuleze cererea investitorilor pentru metalul pre╚Ťios. Rezervele masive de aur ale Iranului Iranul ╚Öi-a m─ârit dramatic rezervele de aur pentru a se proteja ├«mpotriva incertitudinii economice ╚Öi a sanc╚Ťiunilor americane. P├ón─â la sf├ór╚Öitul lunii februarie, Iranul importase peste 100 de tone de lingouri de aur, reprezent├ónd o cre╚Ötere de peste 300% fa╚Ť─â de anul precedent. ╚śeful b─âncii centrale iraniene, Mohammad Reza Farzin, sus╚Ťine c─â 20% din rezervele valutare ale ╚Ť─ârii au fost convertite ├«n aur. Aceast─â schimbare strategic─â vine ├«n contextul ├«n care Iranul se confrunt─â cu noi presiuni ├«n cadrul politicii de ÔÇ×presiune maxim─âÔÇŁ a lui Trump. Guvernul condus de pre╚Öedintele Masoud Pezeshkian a accelerat achizi╚Ťiile de aur ca modalitate de a reduce dependen╚Ťa de dolarul american ╚Öi de a men╚Ťine active cu valoare intrinsec─â pentru comer╚Ťul interna╚Ťional. A╚Ötept─ârile privind reducerea ratelor cresc atractivitatea aurului Indicele pre╚Ťurilor de consum (CPI) din februarie din SUA a crescut cu doar 0,2%, rezult├ónd o rat─â anual─â a infla╚Ťiei de 2,8%, u╚Öor sub nivelul a╚Öteptat de 2,9% ╚Öi ├«n sc─âdere fa╚Ť─â de 3,0% ├«n ianuarie. Aceast─â r─âcire a infla╚Ťiei a consolidat a╚Ötept─ârile privind reducerea ratelor dob├ónzilor de c─âtre Rezerva Federal─â, pie╚Ťele preconiz├ónd ├«n prezent trei reduceri ├«n acest an, iar prima reducere este a╚Öteptat─â ├«n iunie/iulie. Ratele sc─âzute ale dob├ónzii reduc de obicei costul de oportunitate al de╚Ťinerii de active f─âr─â randament, precum aurul, f─âc├óndu-le mai atractive pentru investitori. Fed urmeaz─â s─â se reuneasc─â pe 18-19 martie pentru a lua o decizie cu privire la ratele dob├ónzilor. Reducerea implicit─â a ratei dob├ónzii ├«n SUA Sursa: Bloomberg L.P. B─âncile centrale continu─â achizi╚Ťiile agresive B─âncile centrale din ├«ntreaga lume continu─â s─â acumuleze rezerve de aur. Polonia a ap─ârut ca cel mai mare cump─âr─âtor net raportat ├«n 2024, cu 90 de tone, urmat─â de Turcia (75 de tone) ╚Öi India (73 de tone). Rezervele b─âncii centrale a Poloniei au ajuns la 450 de tone, ceea ce plaseaz─â ╚Ťara pe locul 13 la nivel mondial, aurul reprezent├ónd ├«n prezent 17% din rezervele sale valutare. Wall Street m─âre╚Öte ╚Ťintele de pre╚Ť Pe m─âsur─â ce aurul se ├«ndreapt─â spre 3.000 de dolari pe uncie, anali╚Ötii ├«╚Öi revizuiesc ├«n cre╚Ötere previziunile: Macquarie Group preconizeaz─â c─â aurul va ajunge la 3.500 de dolari ├«n al treilea trimestru al anului 2025

BNP Paribas prognozeaz─â pre╚Ťuri de peste 3.100 de dolari pe uncie ├«n al doilea trimestru

Goldman Sachs ╚Öi-a majorat proiec╚Ťia pentru sf├ór╚Öitul anului la 3.100 de dolari pe uncie AUR (interval zilnic) Aurul atinge un nou maxim istoric (ATH) la 2.980 USD pe uncie. RSI se apropie de zona de supracump─ârare, ├«n timp ce MACD este pe punctul de a realiza un crossover cresc─âtor.

