🟡 Aurul pierde 0,32% înainte de ADP

Raportul ADP va oferi un punct de referin╚Ť─â pentru investitori ├«nainte de raportul oficial NFP de vineri de pe pia╚Ťa muncii din SUA Ast─âzi, la 15:15 ora Rom├óniei, vom vedea raportul privat privind modificarea ocup─ârii for╚Ťei de munc─â ├«n Statele Unite. Raportul ADP a dat recent o putere de predic╚Ťie u╚Öor mai mare ├«n raport cu NFP, de╚Öi ├«n august a subestimat semnificativ cre╚Öterea final─â a ocup─ârii for╚Ťei de munc─â. Ce a╚Ötept─âri are pia╚Ťa de la raportul de ast─âzi ╚Öi cum va influen╚Ťa acesta a╚Ötept─ârile privind ratele dob├ónzilor ╚Öi, ├«n cele din urm─â, se va traduce ├«n pie╚Ťele financiare? A╚Ötept─ârile pie╚Ťei: ├Äncepe s─â investe╚Öti acum sau testeaz─â un cont demo f─âr─â riscuri Deschide Cont Real TESTEAZ─é DEMO Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Consensul Bloomberg indic─â un rezultat de 125.000 (median─â) ╚Öi 121.000 din perspectiva medie

Anterior, valoarea a fost de 99.000, cu un rezultat final NFP la 142.000

Consensul Bloomberg con╚Ťine ├«n prezent doar 25 de previziuni foarte dispersate: de la 80.000 la 150.000

Cele mai bune previziuni indic─â lecturi apropiate de 130.000

Sezonalitatea indic─â o ├«mbun─ât─â╚Ťire poten╚Ťial─â ├«n compara╚Ťie cu lecturile anterioare. Bloomberg Economics indic─â concluzii similare, care trebuie s─â fie legate de modelul de ajustare privind num─ârul de na╚Öteri ╚Öi decese

Raportul JOLTS de ieri a ar─âtat o stare mult mai bun─â a pie╚Ťei muncii, de╚Öi tendin╚Ťa privind num─ârul de noi locuri de munc─â r─âm├óne ├«n continuare descendent─â

Num─ârul mediu de cereri de ╚Öomaj a sc─âzut la 224.000 ├«n ultimele s─âpt─âm├óni, ceea ce indic─â o situa╚Ťie mult mai bun─â dec├ót ├«n iulie ╚Öi august

Subindicele de ocupare a for╚Ťei de munc─â din indicele ISM pentru industrie a sc─âzut semnificativ la 43,9 puncte de la 46 de puncte, cu o a╚Öteptare de 47 de puncte Consensul Bloomberg nu pare s─â fie un ghid bun pentru citirea de ast─âzi. ├Än acela╚Öi timp, este greu de spus dac─â ADP va fi o linie directoare pentru raportul NFP de vineri. ├Änainte de NFP, vom vedea ├«n continuare cererile de m├óine ╚Öi subindicele de ocupare a for╚Ťei de munc─â ISM din sectorul serviciilor. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB

Raportul JOLTS a ar─âtat o ├«mbun─ât─â╚Ťire clar─â, de╚Öi tendin╚Ťa r─âm├óne neschimbat─â. Va ar─âta ╚Öi raportul ADP o parte mai bun─â? Fed se concentreaz─â pe pia╚Ťa muncii Dolarul american a ├«nceput s─â se ├«nt─âreasc─â de la ├«nceputul acestei s─âpt─âm├óni, ceea ce a afectat ╚Öi sl─âbiciunea aurului luni. Acest lucru s-a ├«nt├ómplat dup─â declara╚Ťia lui Powell, care a indicat c─â Fed nu trebuie s─â se gr─âbeasc─â cu reducerile ╚Öi investitorii nu ar trebui s─â se a╚Ötepte la o alt─â reducere important─â. Pe de alt─â parte, Bostic de la Fed Atlanta a indicat c─â o lectur─â NFP sub 100.000 ar putea duce la m─âsuri suplimentare din partea Rezervei Federale. ├Än prezent, a╚Ötept─ârile pentru o reducere dubl─â cu 50 pb ├«n noiembrie au sc─âzut la 37%, de╚Öi recent au fost de 50%. Cum va reac╚Ťiona pia╚Ťa? Aurul se retrage u╚Öor ├«nainte de publicarea datelor de ast─âzi. Corec╚Ťia anterioar─â a fost con╚Ťinut─â ├«n dimensiunea sc─âderilor anterioare de la ├«nceputul lunii august. ADP sub 100.000 poate declan╚Öa o nou─â cre╚Ötere a a╚Ötept─ârilor pentru o reducere mai mare ╚Öi poate duce la o cre╚Ötere a pre╚Ťului aurului ├«n jurul v├órfurilor de ieri, la 2.670 de dolari pe uncie. Pe de alt─â parte, dac─â ADP se dovede╚Öte a fi mai aproape de 130.000, atunci o ├«ncercare de a testa 2.630 nu poate fi exclus─â. ADP peste 150.000 ar putea duce la o ├«ntrerupere a ultimului trend ascendent mai puternic, care a ├«nceput ├«n septembrie. Merit─â s─â ne amintim c─â aurul este ├«n prezent mai volatil din cauza situa╚Ťiei tensionate din Orientul Mijlociu.

Sursa: xStation 5

