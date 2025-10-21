Corecția actuală de peste 5% este cea mai mare scădere într-o singură zi din 2020.

În ultimele săptămâni, prețul aurului a crescut constant, stabilind noi recorduri și atrăgând o atenție sporită din partea investitorilor din întreaga lume. Creșterea prețului a fost determinată de o serie de factori fundamentali, în principal îngrijorările legate de creșterea inflației, așteptările privind relaxarea monetară suplimentară din partea marilor bănci centrale și incertitudinea geopolitică crescândă. Drept urmare, aurul și-a consolidat poziția ca unul dintre principalele active refugiu. Astăzi, aurul pierde peste 5%, marcând cea mai bruscă corecție a prețului metalului din august 2020. O astfel de scădere rapidă este rezultatul marcării de profituri de către investitori, precum și al schimbării condițiilor fundamentale și tehnice care influențează sentimentul pieței pe termen scurt. Ce se află în spatele corecției de pe piața aurului? Marcarea de profituri după creșteri rapide ale prețurilor În ultimele săptămâni, prețul aurului a crescut semnificativ, creând o oportunitate favorabilă pentru investitori de a realiza profituri. Creșterea prețurilor a fost determinată în principal de preocupările crescânde legate de inflație, politica monetară și tensiunile geopolitice. După ce au atins niveluri istorice, unii participanți la piață au decis să-și vândă pozițiile, ceea ce a exercitat o presiune descendentă asupra valorii aurului. Consolidarea dolarului american Indicele dolarului american a crescut cu aproximativ 0,4%, ceea ce a făcut ca aurul să devină mai scump pentru investitorii care utilizează alte monede. Un dolar mai puternic reduce atractivitatea aurului ca activ de investiții, contribuind la presiunea descendentă asupra prețurilor. Atenuarea tensiunilor comerciale dintre SUA și China Anunțarea întâlnirii dintre liderii SUA și China a crescut așteptările privind o posibilă atenuare a disputelor comerciale. Perspectiva unui acord comercial reduce cererea de aur ca investiție sigură. Sfârșitul sezonului de cumpărare în India Sezonul de cumpărare a aurului în India, al doilea consumator mondial de metal, s-a încheiat recent. Ca urmare, cererea pe piața indiană s-a redus, ceea ce a contribuit la diminuarea presiunii ascendente asupra prețurilor aurului. Situația tehnică Sursa: xStation5

În ultimele săptămâni s-a înregistrat o creștere puternică a prețurilor aurului, care a atins recent un nivel record de aproximativ 4.381 dolari pe uncie. În prezent, se înregistrează o corecție notabilă, prețul scăzând cu peste 5%, ceea ce reprezintă cea mai mare scădere într-o singură zi din august 2020. Nivelurile cheie de suport sunt în jurul valorii de 4.100 dolari, urmate de 4.050 dolari și pragul psihologic de 4.000 dolari. Depășirea acestor niveluri ar putea semnala scăderi suplimentare.

