🔝Aurul - potențială închidere istorică

Aurul s-a apreciat astăzi cu aproximativ 0,9%, având potențialul de a ieși din consolidarea de 4 luni, pe fondul temerilor crescânde de recesiune și al scăderilor de pe Wall Street. Aurul se află într-o serie puternică de patru zile consecutive de creșteri, inclusiv sesiunea de astăzi. Acesta depășește maximele din iulie și testează în prezent nivelurile maxime de la jumătatea lunii iunie. Dacă aurul ar închide la nivelurile actuale, ar marca un maxim istoric pentru prețurile spot, deși maximul zilnic a fost înregistrat în aprilie, la aproximativ 3.500 USD pe uncie. Creșterile puternice sunt motivate de temerile legate de recesiune, care întăresc simultan așteptările privind reducerea ratelor dobânzilor în SUA. Deși datele din SUA nu au fost deosebit de surprinzătoare, lipsa unei reveniri a inflației poate sugera probleme în transferarea costurilor mai mari către consumatorii afectați deja. Consumatorii înșiși transmit semnale mixte după cum o demonstrează indicele privind încrederea consumatorilor al Universității din Michigan, care este sub așteptări. Îngrijorările sunt accentuate astăzi și de o puternică retragere pe Wall Street, deși acest lucru poate fi atribuit în parte închiderii pozițiilor în ultima zi a săptămânii înaintea unui weekend prelungit în SUA. În ultimele zile, am observat și o accelerare a cumpărărilor a fondurilor ETF, care dețin acum peste 92 de milioane de uncii de aur. Săptămâna aceasta ar trebui să aducă și cele mai puternice creșteri săptămânale din iunie. Aurul a înregistrat o creștere de peste 2,2% în această săptămână. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil

Aurul depășește ultimele maxime locale din iulie și ar putea închide astăzi la un nivel record. O depășire a formațiunii triunghiulare sugerează o mișcare către intervalul 3.500-3.515 USD. Sursa: xStation5

