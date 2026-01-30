Aurul scade cu 5% 🚨 Metalele prețioase intră în corecție

Profiturile masive și presiunea crescândă asupra pozițiilor lungi cu efect de levier afectează astăzi metalele prețioase. Aurul a scăzut cu aproape 5%, iar retragerea de la maximul istoric este acum de aproximativ 10%. Argintul înregistrează, de asemenea, o scădere bruscă, de aproape 8%. Paladiul a scăzut cu aproape 9%, în timp ce platina a înregistrat o retragere de până la 10%.

Această mișcare survine în ciuda faptului că bănci importante, precum JPMorgan și UBS, și-au ridicat previziunile, sugerând că dinamica pe termen scurt s-a întors împotriva metalelor prețioase. RSI-ul aurului a scăzut ieri de la aproximativ 89 la puțin sub 28, în timpul uneia dintre cele mai mari vânzări de metale prețioase din istoria modernă a pieței.

Aurul testează în prezent EMA200 (linia roșie) în apropiere de 5.100 USD pe uncie. Volatilitatea rămâne ridicată, iar taurii ar putea încerca să inverseze rapid această mișcare. O zonă de suport potențial solidă apare în jurul valorii de 4.600-4.700 USD pe uncie (o abatere standard).

GOLD (Interval H1)

Sursa: xStation 5

Pe intervalul de timp zilnic, intervalul actual de corecție pare să fie de aproximativ 1:1 în comparație cu scăderea din octombrie, deși este de remarcat faptul că ultima retragere a urmat unei creșteri anterioare mult mai puternice, ceea ce crește în mod natural probabilitatea unei deviații mai mari.

Sursa: xStation 5