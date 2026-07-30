Banca Angliei: Piața ignoră votul divizat în favoarea unei politici monetare restrictive

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează! Banca Angliei a menținut astăzi ratele dobânzilor neschimbate la 3,75%, așa cum era de așteptat; cu toate acestea, votul a fost de 6 la 3 în favoarea menținerii ratelor la nivelul actual, trei membri ai Comitetului de Politică Monetară (MPC) votând pentru o majorare a ratei dobânzii. Aceștia sunt mai mulți decât cei doi membri din luna iunie. La fel ca în cazul ședinței Fed de aseară, Megan Greene, membră a Comitetului de politică monetară (MPC), și-a justificat decizia afirmând că inflația s-a menținut peste ținta stabilită timp de 5 ani, chiar dacă indicele prețurilor de consum (IPC) din Marea Britanie a înregistrat o moderare în luna iunie. Comitetul a fost unanim în convingerea că riscurile la adresa inflației sunt orientate în sens ascendent din cauza volatilității prețurilor la energie. De la ultima ședință a MPC, prețul petrolului Brent a crescut cu aproape 10 dolari, astfel încât îngrijorarea cu privire la creșterea prețurilor la energie era așteptată. Deocamdată, Banca Angliei (BOE) menține rata dobânzii neschimbată, dar dacă se va înregistra o presiune continuă de creștere asupra prețurilor la energie, ar putea fi necesară o majorare preventivă a ratei dobânzii pe viitor, mai ales dacă aceasta provoacă efecte de a doua rundă, cum ar fi o creștere mai rapidă a salariilor. Cu toate acestea, deși s-a înregistrat o orientare mai restrictivă în distribuția voturilor din cadrul BOE, prognoza centrală a băncii privind inflația a fost revizuită ușor în jos la limita superioară; se preconizează că inflația va atinge un nivel maxim de 3,2% în al patrulea trimestru al acestui an, în scădere față de 3,5% din prognoza anterioară. Scenariul cel mai pesimist al BOE include o rată a IPC de 4% pentru anul viitor, iar dacă prețurile petrolului vor crește din nou peste 100 de dolari pe baril, atunci BOE se așteaptă ca creșterea prețurilor în Marea Britanie să ajungă la 4,5% până la jumătatea anului 2027. Interesant este că, deși în această lună s-a înregistrat o creștere a numărului de membri care au votat în favoarea unei majorări a ratei dobânzii, piețele financiare își reduc așteptările privind o astfel de majorare în septembrie. În prezent, probabilitatea unei majorări la următoarea ședință a BOE este de 40%, în scădere față de peste 50% înaintea acestei ședințe. Deci, de ce scad așteptările privind majorarea ratei dobânzii în urma acestei ședințe? Considerăm că există câteva motive: Deși BOE rămâne concentrată pe atingerea țintei de inflație de 2%, majoritatea membrilor MPC consideră că slăbiciunea activității economice și excedentul de forță de muncă de pe piața muncii din Marea Britanie vor limita efectele inflației de a doua rundă, ceea ce este esențial dacă BOE intenționează să mențină rata dobânzii neschimbată. Deși intenția de vot a BOE a devenit mai „hawkish” (în favoarea majorării ratei dobânzii) comparativ cu luna iunie, prognoza sa privind inflația a scăzut ușor, ceea ce determină scăderea așteptărilor privind rata dobânzii, reducerea randamentelor obligațiunilor de stat britanice („Gilt”) și exercită, de asemenea, o presiune asupra lirei sterline, iar perechea GBPUSD a scăzut de la maximele anterioare de peste 1,34 USD.

Banca Angliei a declarat că perioada de dezinflație din Marea Britanie a fost perturbată de creșterea prețurilor la energie, deși presiunile asupra prețurilor din alte sectoare încep să se atenueze. Acest lucru a redus temerile că inflația se va înrădăcina în economia britanică.

În plus, prețul petrolului este în scădere astăzi, după creșterea bruscă de miercuri. Prețurile petrolului Brent au scăzut cu peste 1% până în prezent joi, pe fondul unor rapoarte care sugerează că petrolierele părăsesc Orientul Mijlociu, ceea ce ar putea atenua temerile privind o criză a ofertei. Fluxul fizic de petrol prin Strâmtoarea Hormuz nu a fost afectat de atacurile dintre Iran și SUA, ceea ce ar putea atenua temerile inflaționiste ale Băncii Angliei în lunile următoare.

Există, de asemenea, speranța că președintele Trump va trebui să-și modereze atacurile împotriva Iranului în perioada premergătoare alegerilor intermediare din noiembrie, pentru a asigura stabilitatea prețurilor petrolului înainte ca alegătorii americani să se prezinte la urne. În ansamblu, considerăm că această reuniune a consolidat poziția de „așteptare activă” a Băncii Angliei. Banca a declarat că rămâne pregătită să acționeze, dacă va fi necesar, dar ar fi nevoie de o deteriorare bruscă a perspectivelor privind inflația pentru ca acest lucru să se întâmple. La fel ca în cazul Fed, există o varietate de opinii în cadrul BOE, dar, deocamdată, banca pare să se afle în mijlocul unei pauze prelungite. Susținătorii fervenți ai politicii monetare restrictive doresc în continuare majorări ale ratei dobânzii la ambele bănci centrale, dar majoritatea adoptă o perspectivă mai pragmatică. Impactul asupra pieței se traduce prin randamente mai scăzute ale obligațiunilor, în special în Marea Britanie. Randamentul obligațiunilor de stat britanice (Gilt) pe 2 ani a scăzut astăzi cu 10 puncte de bază, pe fondul reducerii așteptărilor privind majorarea ratei dobânzii în lunile următoare. Acest lucru stimulează indicele FTSE 100, care a atins astăzi un nou record, iar slăbiciunea dolarului american după ședința Fed de miercuri ar putea ajuta lira sterlină să se redreseze pe termen mediu.

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