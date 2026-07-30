Comentariu despre piața valutară: Dolarul se depreciază după ședința Fed – ce urmează? (30.07.2026)

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Kevin Warsh a încercat încă o dată să dea impresia că este un susținător al politicii monetare restrictive, lucru pe care unele mass-media mainstream l-au crezut efectiv (unele titluri îl califică chiar drept un susținător extrem al politicii restrictive). Cu toate acestea, este greu să nu ai impresia că lupta fără compromisuri a noului președinte al Fed împotriva inflației se rezumă, deocamdată, la retorică. Investitorii par să aibă observații similare – dolarul a înregistrat ieri una dintre cele mai mari scăderi din 2026.

Conferința din iulie, lungă și fără substanță

Noul președinte al Fed încearcă să mulțumească piețele, asigurându-le că ținta de inflație va fi urmărită cu strictețe. Deși acest lucru a fost suficient în iunie deoarece a reprezentat oarecum o surpriză în sine, în iulie piața se aștepta la mult mai mult. Warsh nu s-a numărat printre cei trei membri cu drept de decizie care s-au abătut de la consens și au votat în favoarea majorării ratei dobânzii, iar conferința sa de presă, deși a durat aproape 45 de minute, practic nu a adus nimic nou în discuția privind politica monetară. Cele mai importante întrebări au fost omise. Nu am primit un răspuns cu privire la modul în care Warsh percepe situația actuală, nici la ce aspecte ne-ar putea apropia sau îndepărta de o majorare a ratei dobânzii în septembrie.

Warsh a subliniat că piața devine nu atât un judecător, cât un actor, iar evaluările sale privind mișcările ulterioare ale băncii sunt extrem de valoroase pentru comitet. El a vorbit despre faptul că, din cauza limitării orientărilor prospective, investitorii reacționează mai independent la datele publicate. Totuși, aceasta este o presupunere profund eronată – piața, previzionând traiectoria ratei dobânzii Fed, nu se bazează pe ceea ce consideră a fi cel mai rațional, ci pe ceea ce așteaptă de la comitet.

Septembrie reprezintă un punct de cotitură

Evaluările menționate au înregistrat ieri o scădere bruscă, deși peisajul conturat de datele macroeconomice nu s-a modificat în niciun fel. Presupunând că nu vor exista schimbări majore la nivelul inflației și că nu vor apărea noi blocaje în Strâmtoarea Ormuz, ședința din septembrie ar putea fi testul final de credibilitate pentru Warsh. Dacă Rezerva Federală decide să facă din nou o pauză, piețelor le va fi greu să creadă în orientarea agresivă a noului președinte. Din nou, el ar putea fi etichetat drept o persoană vulnerabilă, gata să-și schimbe abordarea față de politica monetară în mod oportunist, pentru a satisface președintele SUA, care solicită reduceri ale ratei dobânzii.

Cine este, de fapt, Warsh?

Vă reamintim că, în ciuda trecutului său de susținător al unei politici monetare restrictive (în timpul mandatului său în cadrul FOMC, în perioada 2006-2011, a susținut menținerea unor niveluri mai ridicate ale dobânzilor chiar și în contextul Marii Crize Financiare), Warsh, în perioada imediat anterioară alegerii sale în funcția de președinte al Fed, a semnalat adesea sprijinul său pentru reducerile de dobândă. Cu aproape exact un an în urmă, el s-a aliat deschis cu președintele, declarând la FOX News că frustrarea lui Donald Trump față de modul în care Powell conduce politica monetară este pe deplin justificată, criticând instituția pentru că reduce prea lent ratele dobânzilor și se bazează excesiv pe date economice învechite.

Ce va da tonul pieței valutare în luna august?

Îndoielile privind atitudinea lui Warsh ar putea fi risipite de simpozionul de la Jackson Hole (27-29 august), care urmează imediat după forumul de la Sintra, cea mai importantă reuniune a guvernatorilor băncilor centrale din acest an. Investitorii se vor aștepta ca Warsh să prezinte un plan de aducere a inflației la nivelul țintei și să orienteze piața către decizia pe care comitetul o va lua două săptămâni mai târziu. Având în vedere recenta audiere a președintelui Fed în fața Congresului, este dificil să ne așteptăm la mai multă claritate.

În același timp, o atenție specială va fi acordată publicării datelor privind inflația din iulie (12 august), care vor da tonul discuțiilor ulterioare privind măsurile viitoare ale Fed. În fundal se vor afla datele privind piața muncii (inclusiv raportul NFP de săptămâna viitoare) – în acest moment nu pare că acestea ar putea genera îngrijorări suplimentare.

Cu toate acestea, situația conturată de datele macroeconomice poate schimba radical evoluția situației din Orientul Mijlociu. Progresele semnificative la acest nivel ar putea exercita o presiune asupra dolarului din trei motive:

îmbunătățirea apetitului pentru risc nu este, în general, benefică pentru monedele de refugiu ,

scăderea prețurilor la petrol și gaze nu este favorabilă exportatorilor neți de energie,

preocupările mai reduse cu privire la situația de pe piața energiei ar trebui să diminueze temerile inflaționiste, oferind FOMC motive pentru a continua pauza.

Așadar, ne așteaptă – așa cum se cuvine în perioada sărbătorilor – o lună august extrem de fierbinte.