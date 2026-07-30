Știri de ultimă oră: Banca Angliei menține ratele dobânzilor neschimbate

Banca Angliei, conform așteptărilor, a menținut rata principală a dobânzii la 3,75% în cadrul ședinței de astăzi a Comitetului de politică monetară (MPC). Figura 1: Ratele dobânzilor și randamentele obligațiunilor în Marea Britanie (1998–2026) Sursa: XTB Research, 30.07.2026 În acest context, distribuția voturilor este demnă de remarcat. Nu doar Huw Pill și Megan Greene au votat în favoarea unei majorări, ci și Catherine Mann, ceea ce a făcut ca rezultatul votului să fie mai strâns decât anticipaseră piețele (6 la 3 în favoarea unei pauze). Merită menționat faptul că Mann a fost una dintre cele doar două persoane care nu au votat pentru reducerea ratelor dobânzilor în mai 2025. Potrivit acesteia, factorul cheie a fost încălcarea de către Donald Trump a memorandumului de pace încheiat cu Iranul. În plus, așa cum a menționat ea, „costurile contracarării riscului de creștere a inflației, care în cele din urmă nu se materializează, ar fi mai mici decât costurile unei contracarări insuficiente a acestui risc”. Ne referim în primul rând la potențialele efecte de a doua rundă, asupra cărora a atras atenția și Megan Greene. Figura 2: Distribuția voturilor în cadrul BoE (2025–2026) Sursă: Compilare proprie pe baza datelor BoE, 30.07.2026 În termeni simpli, efectele de a doua rundă pot apărea ca urmare a creșterii așteptărilor inflaționiste, adică a percepției generale că inflația va rămâne ridicată pentru o perioadă mai lungă, indiferent de validitatea academică a acestor percepții. Acestea conduc adesea la creșterea așteptărilor salariale, ceea ce, în contextul unei piețe a muncii restrânse, caracterizată de o rată scăzută a șomajului, duce adesea la creșterea salariilor. Dacă salariile cresc mai repede decât inflația (adică sunt pozitive în termeni reali) și cetățenii nu au nevoie să-și refacă economiile, observăm de obicei o creștere a consumului. Deși majoritatea factorilor de decizie nu au considerat necesară o majorare în acest moment, iar guvernatorul Bailey a menționat că „menținerea ratelor neschimbate este măsura corectă”, mai ales având în vedere că „situația internă este, în general, mai favorabilă în ceea ce privește perspectivele inflației”, se pare că o astfel de măsură rămâne doar o chestiune de timp. Cu toate acestea, interpretăm comunicatul Băncii Angliei ca fiind puțin mai puțin „hawkish” decât cel transmis de oficiali în luna iunie. Swati Dhingra a menționat că merită să se aștepte puțin mai mult pentru a vedea efectele complete ale actualului șoc energetic și, într-adevăr, pare posibil ca luna septembrie să nu aducă, în cele din urmă, o majorare a ratei dobânzii.

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