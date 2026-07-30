Deschiderea sesiunii din SUA: Nasdaq revine! Rezultatele financiare ale Microsoft și Lam Research relansează tranzacțiile legate de AI!

Piețele financiare globale se confruntă cu o volatilitate sporită, pe fondul unui calendar încărcat de date economice și al rezultatelor financiare divergente ale marilor companii din sectorul tehnologic. Contractele futures pe indicii americani au înregistrat o ușoară creștere, impulsionate de performanțele contrastante ale giganților tehnologici. Contractele futures pe Nasdaq 100 conduc raliul (US100: +3,3%), urmate de S&P 500 (US500: +1,4%), Russell 2000 (US2000: +1,2%) și DJIA (US30: +0,6%). Microsoft a înregistrat o creștere puternică datorită dezvoltării solide a Azure și cheltuielilor de capital reduse, în timp ce Meta a înregistrat o scădere notabilă pe fondul previziunilor slabe și al costurilor tot mai mari legate de inteligența artificială. În așteptarea rezultatelor financiare ale Apple și Amazon, sentimentul pieței rămâne prudent pe fondul fluctuațiilor randamentelor titlurilor de stat și al atenției constante asupra randamentelor din domeniul AI. Nasdaq este condus de acțiunile din sectorul semiconductorilor și al echipamentelor tehnologice, care înregistrează creșteri puternice, Lam Research (+19,2%), Sandisk (+16,4%) și Applied Materials (+10,2%) înregistrând câștiguri masive alături de Microsoft (+14,7%). Pe de altă parte, Alnylam Pharmaceuticals a înregistrat o scădere de 23,4%, în timp ce Meta Platforms a scăzut cu 9,5%, conducând pierderile în rândul companiilor din sectorul software și comunicații, printre care se numără Workday (-7,3%) și Adobe (-5,0%). Sursa: XTB Research Sursa: XTB Research Macroeconomie SUA: PIB-ul înregistrează o încetinire În al doilea trimestru al anului 2026, economia SUA a crescut într-un ritm mai lent decât se preconiza, înregistrând o expansiune de 1,5% pe bază anualizată, pe fondul impactului negativ al războiului din Iran asupra încrederii în cea mai mare economie a lumii. Conform raportului BEA, încetinirea a fost determinată în principal de scăderea exporturilor și a cheltuielilor guvernamentale, precum și de investițiile mai reduse ale întreprinderilor. Consumul personal a fost, de asemenea, sub așteptări, consumatorii americani continuând să resimtă presiunea exercitată de prețurile ridicate la combustibili. Datele privind indicele PCE de bază, indicatorul preferat al Fed pentru măsurarea inflației, au ratat ușor așteptările (valoarea lunară s-a situat sub nivelul preconizat, indicând o presiune inflaționistă mai moderată și pe termen scurt). Sursa: XTB Research, Macrobond

Analiză tehnică: US100 (Contracte futures pe Nasdaq 100) Contractele futures Nasdaq 100 (US100) încearcă o redresare după ce o vânzare masivă a împins prețurile sub media mobilă exponențială (EMA) critică de 100 de zile (~28.275) și sub nivelul de suport orizontal de la 28.410. Indicele a găsit o cerere temporară în apropierea nivelului de 27.600, în timp ce indicatorul RSI, situat la 41,2, reflectă o presiune descendentă persistentă, în ciuda semnelor incipiente de stabilizare. Pentru investitorii optimisti, recâștigarea zonei de rezistență 28.275–28.410 este esențială pentru a deschide calea către nivelul Fibonacci de 23,6% (28.966) și media mobilă exponențială (EMA) pe 30 de zile (~29.036). În schimb, eșecul de a depăși din nou media mobilă exponențială (EMA) pe 100 de zile lasă US100 vulnerabil la noi vânzări către 27.600 și către un nivel de suport situat mai jos, în jurul valorii de 26.860. Sursă: xStation5 Știri despre companii Microsoft (MSFT): Acțiunile au înregistrat un salt de 14% după ce veniturile din trimestrul al patrulea (90,01 miliarde USD față de estimarea de 87,72 miliarde USD) și profitul pe acțiune (4,81 USD față de estimarea de 4,25 USD) au depășit așteptările. Creșterea serviciului cloud Azure s-a accelerat la 43% față de aceeași perioadă a anului trecut, depășind 100 miliarde USD în venituri anuale. Investitorii au fost și mai liniștiți după ce estimările privind cheltuielile de capital (capex) pentru întregul an au fost reduse la aproximativ 175 miliarde USD de la 190 miliarde USD, ca urmare a unor ajustări contabile.

Meta Platforms (META): Acțiunile au scăzut cu 9% în urma unei prognoze modeste privind veniturile din trimestrul al treilea (61–64 miliarde USD) și a unei creșteri a limitei inferioare a estimărilor privind cheltuielile de capital (capex) pentru întregul an fiscal (130–145 miliarde USD). Veniturile din trimestrul al doilea au crescut cu 28% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 60,8 miliarde de dolari, dar câștigul pe acțiune (EPS) a scăzut la 6,18 dolari, afectat de cheltuieli juridice de 2,4 miliarde de dolari și costuri de concediere de 1,18 miliarde de dolari.

Lam Research (LRCX): Acțiunile au înregistrat o creștere de 20% după ce rezultatele din trimestrul al patrulea au depășit așteptările, veniturile urcând cu 30% față de aceeași perioadă a anului trecut, la 6,72 miliarde de dolari (față de estimarea de 6,68 miliarde de dolari), iar câștigul pe acțiune ajustat ajungând la 1,82 dolari (față de estimarea de 1,70 dolari). Veniturile solide din serviciile de asistență pentru clienți (+43% față de aceeași perioadă a anului trecut) au contribuit la consolidarea marjelor. Privind în perspectivă, estimarea privind EPS ajustat pentru primul trimestru, situată între 2,00 și 2,30 dolari, a depășit cu ușurință estimările de pe Wall Street, de 1,84 dolari.

Starbucks (SBUX): Acțiunile au crescut cu 1,5% după ce compania și-a revizuit în sens ascendent previziunile privind câștigul pe acțiune ajustat pentru întregul an (2,55–2,65 dolari față de estimarea de 2,39 dolari). Vânzările din magazinele comparabile din SUA au înregistrat o creștere de 7,9% în trimestrul al treilea, ducând veniturile totale la 9,3 miliarde de dolari (față de estimarea de 9,16 miliarde de dolari), susținute de inovațiile din meniu și de ajustările aduse programului de fidelizare.

Baxter International (BAX): Acțiunile au înregistrat o creștere de aproape 17% în urma rezultatelor solide din trimestrul al doilea (EPS ajustat de 0,56 USD față de estimarea de 0,37 USD; venituri de 2,96 miliarde USD față de estimarea de 2,8 miliarde USD). Conducerea a revizuit în sens ascendent previziunile privind EPS-ul pentru întregul an la 1,95–2,15 USD, pe fondul unei bune execuții operaționale și al unei rambursări a taxelor vamale.

Crocs (CROX): Acțiunile au scăzut cu 12% pe fondul unei prognoze slabe privind EPS-ul ajustat pentru trimestrul al treilea (3,20–3,30 USD față de estimarea de 3,53 USD), în ciuda faptului că rezultatele din trimestrul al doilea au depășit estimările, cu venituri de 1,18 miliarde USD. Conducerea a revizuit în sens ascendent prognoza privind EPS-ul pentru întregul an (13,70–14,00 USD) și a extins programul de răscumpărare a acțiunilor la aproximativ 2 miliarde USD.

Robinhood Markets (HOOD): Acțiunile au scăzut cu 1,8%, în ciuda faptului că veniturile din trimestrul al doilea (1,31 miliarde USD) și câștigul pe acțiune (0,62 USD față de estimarea de 0,44 USD) au depășit așteptările. Tranzacțiile solide cu opțiuni, acțiuni și pe piețele de predicții au compensat scăderea cu 38% față de aceeași perioadă a anului trecut a veniturilor din criptomonede, în timp ce previziunile privind cheltuielile operaționale pentru întregul an au fost revizuite în jos.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."