Băncile centrale în fața unui șoc petrolier: o politică monetară restrictivă a Băncii Japoniei și decizii defensive privind rata dobânzii în Europa

1. Banca Japoniei: Semnalul restrictiv al lui Ueda susține yenul în ciuda șocului energetic Guvernatorul Băncii Japoniei (BoJ), Kazuo Ueda, a surprins piețele cu un ton restrictiv, lăsând deschisă posibilitatea unei majorări a ratei dobânzii încă din luna aprilie. Deși BoJ și-a menținut astăzi rata de referință la 0,75%, remarca lui Ueda, care sugerează că impactul economic al războiului ar putea fi tranzitoriu și puțin probabil să deraieze traiectoria inflației, a împins așteptările pieței privind o majorare la aproximativ 60%. Această retorică a declanșat o apreciere imediată a yenului. Cu toate acestea, rămâne o întrebare critică: poate moneda japoneză să susțină câștigurile în fața unei creșteri drastice a prețurilor materiilor prime? În calitate de importator net de energie, Japonia este extrem de vulnerabilă la prețurile record ale benzinei declanșate de conflictul din Iran. În timp ce o BoJ cu o politică monetară restrictivă susține yenul, o deteriorare a balanței comerciale (determinată de petrolul mai scump) și riscul unei încetiniri economice ar putea limita efectiv aprecierea monedei, punând banca centrală într-o poziție precară. USDJPY se retrage astăzi, dar rămâne în cadrul liniei sale de tendință ascendentă pe termen lung. Sursa: USDJPY 2. SNB: Francul ca activ e refugiu în mijlocul luptelor deflaționiste Banca Națională Elvețiană (SNB) a menținut ratele dobânzilor neschimbate la 0%, în conformitate cu consensul pieței. Cu toate acestea, banca a semnalat că este pregătită să intervină pe piața valutară pentru a frâna aprecierea excesivă a francului elvețian. Moneda s-a apreciat cu peste 11% față de dolar în ultimul an, devenind o țintă principală pentru capitalul care caută siguranță pe fondul războiului din Iran și al tensiunilor comerciale în creștere. În timp ce SNB se teme că un franc puternic ar putea menține inflația sub ținta sa (risc de deflație), piața începe să includă în preț o schimbare a poziției băncii centrale. Datorită presiunilor inflaționiste provenite de pe piețele externe, investitorii atribuie acum o probabilitate ridicată unei cel puțin o majorare a ratei dobânzii în Elveția înainte de sfârșitul anului. Goldman Sachs prognozează că, chiar și într-un scenariu pesimist de război, inflația elvețiană nu ar trebui să depășească 1,9%, oferind SNB o oarecare marjă de manevră, deși fără a elimina necesitatea de a alinia politica monetară la tendințele globale. În ciuda statutului său de monedă de refugiu, CHF începe să piardă teren față de USD. Cu toate acestea, perechea se confruntă cu o rezistență semnificativă la 0,80. Sursa: xStation 5 3. Riksbank: O menținere prudentă cu o tendință de înăsprire Riksbank din Suedia a optat, de asemenea, să mențină ratele dobânzilor neschimbate la 1,75%. Deși decizia a fost în concordanță cu consensul, comunicatul care a însoțit-o a fost esențial: războiul din Iran a întunecat semnificativ perspectivele economice. Banca a recunoscut că riscurile inflaționiste sunt în prezent asimetrice și înclinate spre creștere, în principal din cauza creșterii prețurilor petrolului și a unei coroane suedeze slabe. Așteptările privind majorările de rate în Suedia sunt în creștere (piața anticipând o mișcare până în al treilea trimestru al anului 2026), dar rămân mai puțin agresive decât cele pentru BCE. Riksbank trebuie să găsească un echilibru între combaterea inflației determinate de prețurile energiei și evitarea sufocării unei redresări economice care a fost deja revizuită în sens descendent (prognozele de creștere a PIB-ului au scăzut de la 2,9% la 2,5%). Cu toate acestea, dacă prețurile țițeiului Brent rămân ridicate, Riksbank ar putea fi forțată să accelereze înăsprirea politicii monetare prevăzută inițial pentru sfârșitul anului 2027.

​​​​​​​​​​​​​​Cursul EURSEK rămâne relativ scăzut, dar anul 2022 a marcat începutul unei perioade de depreciere a coroanei suedeze față de euro, pe fondul șocului provocat de prețurile ridicate la petrol și gaze. Este posibil ca BCE să majoreze ratele mai repede decât Riksbank, ceea ce ar putea determina o tendință de apreciere a monedei suedeze. Sursa: xStation 5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."