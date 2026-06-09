Rezumatul zilei – Revenirea vânzărilor masive pe Wall Street⬇️

📉 Bursa Deși sesiunea din SUA a început cu creșteri și o încercare de revenire după scăderile de săptămâna trecută, creșterea prețurilor companiilor producătoare de cipuri s-a stins complet , iar indicii principali (în frunte cu US100 ) au înregistrat o scădere notabilă .

Scăderea US100 a atins aproape 4% , în timp ce US500 a scăzut cu peste 2% – în prezent, aceste pierderi au fost reduse cu aproximativ jumătate .

Indicele de volatilitate VIX a crescut cu peste 10% , depășind bariera psihologică de 20 de puncte , semnalând o creștere bruscă a anxietății investitorilor și a cererii de acoperire a portofoliului. 🌍 Geopolitică Președintele SUA a anunțat că un acord de pace cu Iranul se află în „faza finală” , ceea ce va duce la deblocarea Strâmtorii Hormuz , o rută strategică pentru comerțul global.

Cu toate acestea, merită menționat că, de la începutul conflictului, Trump a anunțat un acord iminent de aproape 40 de ori .

Israelul și Iranul au declarat încetarea atacurilor reciproce , dar am putea fi din nou confruntați cu o escaladare a situației din partea SUA .

Trump a indicat că, în urma doborârii unui elicopter de patrulare în Strâmtoarea Hormuz , Statele Unite trebuie să răspundă la agresiunea Iranului , ceea ce a dus la o ușoară revenire a prețurilor petrolului și la o adâncire temporară a pierderilor de pe Wall Street . 🛢️ Mărfuri Petrolul WTI a scăzut astăzi la media mobilă de 200 de zile , coborând sub 88 de dolari pe baril , în timp ce petrolul Brent a testat nivelul de aproximativ 90 de dolari pe baril . Spread-urile calendaristice au scăzut sub 2 dolari , indicând o diminuare a tensiunilor , deși navele încă nu trec prin Strâmtoarea Hormuz .

Aurul coboară la cel mai redus nivel din martie , ștergând complet câștigurile din acest an – se tranzacționează în prezent la 4.260 USD , iar Citigroup și UBS își reduc semnificativ previziunile pentru aur în acest an. 💱 Valute Deteriorarea sentimentului a limitat revenirea perechii EURUSD , care se tranzacționează în jurul nivelului de 1,1550 , chiar înainte de decizia de joi a BCE privind rata dobânzii . 📊 Macroeconomie Investitorii dau dovadă de prudență extremă înaintea publicării, miercuri, a raportului privind indicele prețurilor de consum (CPI) și a valorii indicelui prețurilor de producție (PPI) de joi – date care vor indica dacă Rezerva Federală (Fed) va opta pentru majorări ale ratei dobânzii în acest an .

Datele de astăzi din SUA au arătat un deficit comercial ușor mai mic decât se aștepta , situându-se la 55,9 miliarde de dolari pentru luna aprilie (se aștepta o creștere la 56,5 miliarde de dolari ).

Așteptările privind majorările ratei dobânzii sunt în ușoară scădere – piața preconizează în prezent o singură majorare de către Fed în acest an , în timp ce, în urma datelor NFP de vineri, se preconizau peste 1,2 majorări .

Excedentul comercial al Chinei crește puternic , înregistrând un sold de 105 miliarde de dolari în luna mai (față de 84,8 miliarde de dolari anterior). Interesant este faptul că importurile înregistrează o accelerare extremă de 27,5% față de aceeași perioadă a anului trecut , comparativ cu puțin sub 20% pentru exporturi . 📱 Companii OpenAI se listează la bursă : atenția generală a fost atrasă de știrea că, creatorul ChatGPT a depus un proiect confidențial de declarație de înregistrare pentru o ofertă publică inițială (IPO) .

SpaceX în blocurile de start : piața așteaptă cu nerăbdare și oferta publică inițială a gigantului din sectorul spațial deținut de Elon Musk , programată pentru sfârșitul acestei săptămâni.

Achiziție de miliarde de dolari în domeniul biotehnologiei : gigantul farmaceutic britanic GlaxoSmithKline (GSK) a anunțat achiziția Nuvalent pentru 10,6 miliarde de dolari , determinând acțiunile Nuvalent să crească vertiginos cu aproape 39% .

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