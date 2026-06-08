Sinteza piețelor: Piețele își revin în urma declarațiilor lui Trump

După scăderile înregistrate vineri pe piețele americane, o corecție a afectat piețele din Europa și Asia. Valul de vânzări a fost alimentat nu doar de așteptările tot mai mari privind înăsprirea politicii monetare a FOMC după publicarea datelor excelente privind locurile de muncă din sectorul privat (NFP), ci și de creșterea prețurilor la materiile prime energetice. Scăderea a fost stopată de anunțurile președintelui Trump, care a declarat un armistițiu temporar între Iran și Israel. Geopolitică În noaptea de sâmbătă spre duminică, Israelul a lansat un atac asupra unor ținte militare din Iran — primul de la acordul de încetare a focului din 8 aprilie. Forțele aeriene israeliene au lovit mai multe ținte dintr-un complex petrochimic din regiunea Mahshahr, din sud-vestul Iranului. În această dimineață, Iranul a lansat o acțiune de represalii. Au fost înregistrate, de asemenea, noi bombardamente din partea israeliană. În jurul prânzului, președintele Trump a anunțat un armistițiu temporar între părți. Cu toate acestea, forțele armate iraniene au declarat că acesta va fi încălcat în cazul unui alt atac israelian asupra Libanului. Mărfuri Anunțurile de astăzi de la Casa Albă au limitat semnificativ creșterile substanțiale ale prețurilor petrolului brut, Brent înregistrând în prezent o creștere de +1%, iar WTI de +0,9%. La deschiderea piețelor europene, amploarea acestor creșteri ajunsese la peste 4%. Graficul 1: PETROL (08.05 - 08.06) Sursa: xStation, 08.05.2026 Indici Pe piața europeană, se remarcă scăderea indicelui german DAX (-0,4%), deși și indicele francez CAC 40 (-0,1%), cel elvețian SMI (-0,2%) și cel polonez WIG20 (-0,1%) se află, de asemenea, în teritoriul negativ. De partea câștigătoare, indicele italian FTSE MIB înregistrează o creștere (+0,5%), alături de indicele spaniol IBEX 35 (+0,1%). Sectoare În timpul sesiunii de tranzacționare din Asia, s-au înregistrat scăderi în majoritatea sectoarelor. Liderii anteriori – companiile din ecosistemul AI și producătorii de semiconductori – au avut o performanță deosebit de slabă, afectați de poziționarea pe piețele de opțiuni. Acest lucru a fost foarte vizibil în Coreea de Sud, care a înregistrat astăzi o scădere de peste 10% pentru Samsung și o pierdere de aproape 8% pentru SK Hynix – companii care, împreună, reprezintă aproximativ 50% din indicele KOSPI. În prezent, situația se stabilizează ușor. Graficul 2: Harta pentru piața europeană (08.06.2026) Sursa: xStation 08.06.2026 Companii La coada clasamentului Stoxx 50 se află BASF (-3,8%) – gigantul german din sectorul chimic, Cie de Saint-Gobain (-3,5%) – conglomeratul industrial francez și Intesa Sanpaolo (-2,1%) – gigantul din sectorul bancar italian. Cazul Intesa pare deosebit de interesant – acțiunile au scăzut după ce compania a anunțat o ofertă de preluare în valoare de 30,6 miliarde de euro pentru cea mai veche bancă din lume (Banca Monte dei Paschi di Siena). Graficul 3: Câștigători și pierzători în Euro Stoxx 50 (08.06.2026) Sursa: Bloomberg, 08.06.2026

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