Băncile se tem de Trump📉Planificare centralizată în SUA?

Anunțul făcut de Donald Trump pe 9 ianuarie 2026 a declanșat o mare undă de anxietate pe Wall Street, chiar dacă părea că investitorii învățaseră deja să navigheze pe o piață zguduită de declarațiile Casei Albe.
De data aceasta, băncile și sectorul financiar sunt cele care se află în dificultate. Președintele a propus introducerea unui plafon pentru rata maximă a dobânzii la cardurile de credit de 10%, începând cu 20 ianuarie. Cu toate acestea, el nu a furnizat nici o cale legală, nici un mecanism de aplicare. Mulți analiști încearcă să nu ia în serios această propunere, dar a ignora determinarea lui Donald Trump ar putea fi o decizie nechibzuită.
Piețele, însă, nu au nevoie să aștepte detalii după astfel de declarații. În câteva zile de la anunț, sectorul financiar a pierdut zeci de miliarde de dolari din capitalizarea bursieră. Cele mai afectate au fost instituțiile care depind cel mai mult de cardurile de credit: Capital One a înregistrat o scădere a prețului acțiunilor de două cifre, în timp ce Citigroup și American Express au pierdut aproximativ 7%. Efectul s-a extins și la giganții din domeniul plăților, precum Visa și Mastercard, unde pierderile au ajuns la aproximativ 5%.
V.SUA (Interval D1)
Sursa: xStation 5
În prezent, ratele medii ale dobânzilor la cardurile de credit în SUA depășesc 20%, iar pentru clienții premium, cele mai mici rate se apropie de aproximativ 12%. Propunerea lui Trump ar însemna, așadar, o reducere administrativă a prețului creditului cu jumătate într-un segment care generează aproximativ 160 de miliarde de dolari în venituri anuale din dobânzi. Datoria totală a cardurilor de credit din SUA a depășit deja 1,2 trilioane de dolari, iar ponderea creditelor neperformante continuă să crească.
Este dificil să enumerăm toate problemele legate de această declarație. În primul rând, trebuie remarcat faptul că președintele nu are nicio cale legislativă pentru a lua o astfel de măsură în mod legal. O propunere atât de controversată nu va fi niciodată aprobată de Congres, iar un ordin executiv ar fi contestat aproape imediat și, în timp, cel mai probabil anulat. Donald Trump a arătat însă în mod clar că, chiar dacă o politică este imposibil de aplicat, ilegală sau dăunătoare pentru toate părțile implicate, acest lucru nu constituie un obstacol pentru actuala administrație.
Ce urmează?
Piața rămâne într-un impas. Nimeni nu poate prezice cât de sincere sunt intențiile administrației sau în ce format intenționează să impună o reducere a ratelor dobânzilor.
Directorul general al JPMorgan Chase indică esența problemei. El a avertizat că plafonarea prețurilor ar putea duce la reducerea disponibilității creditelor, în special pentru clienții cei mai săraci, și, pe termen lung, la creșterea costurilor de finanțare în întreaga economie. Ratele dobânzilor la credite nu sunt o cifră arbitrară, ci o funcție complexă și optimizată a profitului și riscului. Pentru a reduce ratele, trebuie să schimbați fundamentele pieței; o încercare de a stabili ratele de sus în jos ar putea duce la restricționarea accesului la capital sau chiar la o criză financiară.
Segmentul cel mai periclitat este cel al clienților cu istoric de credit slab. Estimările din industrie sugerează că zeci de milioane de americani ar putea pierde complet accesul la cardurile de credit sau ar putea vedea limitele acestora reduse drastic. Pentru bănci, acest lucru ar însemna închiderea portofoliilor cele mai riscante, deoarece la o rată a dobânzii de 10% nu pot compensa pierderile din obligațiile neplătite. În același timp, și acest lucru este important, o parte din ce în ce mai mare din cheltuielile consumatorilor este finanțată prin carduri de credit. Scăderea ratelor dobânzilor nu va îmbunătăți situația acestor persoane, ci le va priva de mijloacele de subzistență.
Din perspectiva instituțiilor financiare, impactul potențial asupra profitabilității este semnificativ. Analiștii estimează că plafonul ar putea reduce cu până la jumătate profiturile generate de cardurile de credit, iar pentru emitenții specializați ar putea însemna o subminare durabilă a modelului de afaceri.
O restricție drastică a accesului la acest instrument ar putea reduce creșterea economică cu până la câteva zecimi de punct procentual pe an, în special în perioada de încetinire economică. Există, de asemenea, riscul de a împinge debitorii către forme de finanțare mult mai scumpe și mai puțin reglementate, cum ar fi împrumuturile pe termen scurt sau împrumuturile garantate cu active. Într-un astfel de scenariu, consumatorii pe care plafonul ar fi trebuit să îi protejeze ar ajunge să utilizeze surse de îndatorare și mai costisitoare și mai riscante.
Dacă Trump decide să impună plafonul cu forța, prin presiuni politice sau prin încercarea de a ocoli Congresul, rezultatul va fi probabil ani de litigii și o înghețare suplimentară a deciziilor de investiții în sectorul financiar.
Pentru economie, acest lucru nu ar însemna atât un credit mai ieftin, cât un capital mai scump, o apetență mai redusă pentru risc, un consum mai slab și riscuri sistemice suplimentare.
Prin urmare, cea mai mare amenințare nu este cifra de 10% în sine, ci semnalul că regulile jocului pot fi schimbate peste noapte, iar acest lucru este ceea ce piețele financiare prețuiesc întotdeauna cel mai mult.
BoJ menține ratele în ciuda schimbării perspectivei către o politică monetară hawkish. Ce urmează pentru USDJPY?
Deschiderea sesiunii din SUA: Schimbarea de poziție a lui Trump îmbunătățește sentimentul pe Wall Street
Rezumatul zilei: „Sell America” împinge activele americane în declin (20.01.2026)
💡Geopolitica și tarifele în centrul atenției: metalele prețioase ating recorduri (Commodity Wrap, 20.01.2026)
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."