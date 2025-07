Bank of America, Goldman Sachs și Morgan Stanley înregistrează creșteri semnificative ale veniturilor și profiturilor

Bank of America înregistrează o creștere constantă pe fondul unei calități stabile a activelor Bank of America Corporation (BA.US) a raportat o creștere anuală de 4,3% a veniturilor totale pentru al doilea trimestru al anului fiscal 2025, ajungând la 26,5 miliarde de dolari. Venitul net a crescut cu 2,9% față de anul precedent, până la 7,1 miliarde de dolari, în timp ce câștigul pe acțiune diluat (EPS) a urcat cu 7,2%, până la 0,89 dolari. Directorul financiar Alastair Borthwick a subliniat performanța puternică a băncii, afirmând că rezultatele din al doilea trimestru evidențiază soliditatea bilanțului și demonstrează că banca este bine poziționată pentru a susține economia în ansamblu. El a menționat că calitatea activelor a rămas puternică, cu pierderi nete de 1,5 miliarde de dolari pentru al șaselea trimestru consecutiv, iar restanțele consumatorilor s-au stabilizat. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil După publicarea rezultatelor, contractele futures ale BofA au crescut cu 1,43%, reflectând încrederea investitorilor. Goldman Sachs depășește așteptările cu o creștere de 15% a veniturilor The Goldman Sachs Group (GS.US) a înregistrat o creștere impresionantă de 15% față de anul precedent a veniturilor nete pentru al doilea trimestru al anului 2025, totalizând 14,58 miliarde de dolari, depășind previziunile pieței. Profitul net a crescut cu 22%, până la 3,72 miliarde de dolari, în timp ce EPS diluat a crescut cu 27%, până la 10,91 dolari. Pentru prima jumătate a anului 2025, Goldman Sachs a raportat 29,64 miliarde de dolari în venituri nete, marcând o creștere de 10% față de aceeași perioadă din 2024. Președintele și directorul executiv David Solomon a atribuit rezultatele solide activității intense a clienților și investițiilor strategice, adăugând că firma continuă să fie bine poziționată pentru a obține performanțe bune pentru acționari. Raportul pozitiv privind veniturile a determinat creșterea acțiunilor Goldman Sachs cu 1,46% în premarket, prețul ajungând la 707,35 dolari pe acțiune la 15:46 ora României. Morgan Stanley raportează o creștere a veniturilor de 12%, impulsionată de puterea instituțională Morgan Stanley (MS.US) a anunțat o creștere de 12% a veniturilor nete în trimestrul al doilea, ajungând la 16,79 miliarde de dolari. Venitul net a crescut cu 15%, până la 3,5 miliarde de dolari, iar EPS diluat a crescut cu 17,5%, până la 2,13 dolari. Președintele și directorul executiv Ted Pick a subliniat performanța diversificată a băncii, menționând că au înregistrat un alt trimestru puternic, cu niveluri mai ridicate de performanță în diferite medii de piață. El a evidențiat puterea afacerilor și a zonelor geografice din domeniul valorilor mobiliare instituționale. În ciuda rezultatelor solide, acțiunile Morgan Stanley au rămas aproape neschimbate în premarket după publicarea raportului. Reacția pieței și perspectivele Ultimele rapoarte financiare ale acestor giganți bancari indică reziliență și creștere în contextul condițiilor economice în continuă evoluție. Cu creșteri constante ale veniturilor, o calitate solidă a activelor și o rentabilitate în creștere, Bank of America, Goldman Sachs și Morgan Stanley continuă să joace un rol esențial în sectorul financiar. Investitorii au reacționat pozitiv, în special la performanța superioară a Goldman Sachs și la stabilitatea Bank of America, în timp ce rezultatele Morgan Stanley au consolidat încrederea în activitatea sa instituțională. Pe măsură ce anul fiscal avansează, analiștii vor monitoriza îndeaproape dacă aceste tendințe se mențin în contextul potențialelor schimbări macroeconomice, inclusiv politicile privind ratele dobânzilor și dinamica pieței globale.

