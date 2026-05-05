Beneficiari surpriză ai boomului AI: Caterpillar

Cunoscutul producător american de utilaje pentru construcții și minerit, Caterpillar, a înregistrat încă o serie de rezultate trimestriale remarcabile. Evaluările țin pasul: acțiunile au crescut cu peste 50% de la începutul anului, doar în ultima lună înregistrându-se creșteri de peste 30%. Date financiare Compania a raportat o creștere a veniturilor de 22%, ajungând la 17,4 miliarde USD.

Segmentul Energie și Transport a crescut cu peste 30% față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce segmentele Industrii de construcții și Industrii de resurse au crescut cu 39% și, respectiv, 35% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Portofoliul de comenzi a crescut la 62,7 miliarde USD. Atât analiștii, cât și reprezentanții companiei subliniază rolul cheie al extinderii masive a infrastructurii de calcul necesare pentru a susține modelele de AI. Compania a devenit efectiv indispensabilă pentru expansiunea sectorului. Acest lucru este vizibil nu numai în ceea ce privește profitabilitatea, ci și în așteptările pieței privind rezultatele viitoare ale companiei. Până la sfârșitul anului 2030, se preconizează că doar segmentul Energie și Transport va atinge venituri de 59,1 miliarde USD. Previziunile privind EPS de 47 USD pentru aceeași perioadă implică o creștere a profitului de aproape 20% pe an.

Toate acestea au permis companiei să distribuie investitorilor un profit record. Caterpillar s-a angajat recent într-un program record de răscumpărare a acțiunilor, alocând 5 miliarde USD.

De asemenea, merită menționat faptul că, potrivit datelor Bloomberg, compania încă nu a finalizat achizițiile în valoare totală de aproximativ 20 de miliarde de dolari anunțate pentru 2024. Are compania doar motive să continue să crească? Depinde. În primul rând, sentimentul actual față de acțiuni se bazează în mare parte pe ipoteza că ritmul de dezvoltare a infrastructurii de AI – și a tuturor activelor conexe – va rămâne cel puțin la nivelul actual. Aceasta este o ipoteză foarte optimistă. AI nu este singura tendință structurală care susține evaluarea companiei. Merită menționat faptul că lumea ar putea intra într-un alt ciclu de urbanizare și de creștere a investițiilor în minerit, care va dura mai mulți ani. Aceste tendințe ar trebui să fie mult mai stabile decât investițiile legate de AI, dar vor fi, de asemenea, mai răspândite în timp și, cel mai probabil, vor contribui mai puțin la creșterea marjelor. Vorbind despre marje: deși perspectivele sunt optimiste, tendințele recente nu sunt la fel de favorabile Sursa: Bloomberg Finance Lp Chestiunea creșterii marjei de profit rămâne discutabilă într-un context caracterizat de creșterea costurilor forței de muncă, a materiilor prime și a energiei – factori care sunt esențiali pentru companii cu adevărat industriale, precum Caterpillar. Acest lucru afectează și clienții companiei. Sursa: Bloomberg Finance Lp Din perspectiva indicatorilor de evaluare, compania începe, de asemenea, să dea semnale de alarmă. Creșterile ating 50% în cazul unei game largi de indicatori de evaluare. CAT.US (interval zilnic) Tendința ascendentă s-a menținut extrem de dinamică de la începutul anului 2025, iar în prezent nu există indicii tehnice care să sugereze o încetinire a acestei tendințe ascendente. Sursă: xStation5.

