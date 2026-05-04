Berkshire Hathaway: Oare legendarul fond rămâne în urmă?

Berkshire Hathaway este o societate de investiții fondată și condusă de unul dintre cei mai legendari investitori din toate timpurile – Warren Buffett. În ultimele decenii, firma a înregistrat rezultate excelente și extrem de constante. Performanța sa a fost deosebit de impresionantă în perioadele de scădere prelungită a pieței, cum ar fi recesiunea din 2022–2023. Cu toate acestea, din cauza vârstei înaintate, Warren Buffett a fost nevoit să se retragă din funcția de director general, predând ștafeta lui Greg Abel. Compania a publicat primele rezultate sub conducerea noului CEO. Indicatori financiari: Venituri: în creștere cu peste 4% față de anul precedent, ajungând la 93,7 miliarde USD.

Profit operațional: în creștere cu 17% față de anul precedent, ajungând la 11,35 miliarde USD.

Profitul net atribuibil acționarilor: în creștere cu aproape 120%, ajungând la 10,1 miliarde USD.

Răscumpărări de acțiuni: 235 de milioane.

Lichidități: un nou record, de 373,5 miliarde USD. În ceea ce privește indicatorii și creșterea, compania continuă să funcționeze excepțional de bine, depășind ușor așteptările consensului pieței. În ciuda statutului legendar al lui Warren Buffett, nici noul CEO nu se află în centrul atenției. Ceea ce alimentează cele mai multe dezbateri în jurul companiei este comportamentul său în raport cu piața mai largă și poziția sa enormă de numerar. Pe termen lung, Berkshire a depășit cu mult indicele S&P 500; cu toate acestea, în ultimele trimestre, fondul a rămas clar în urma pieței mai largi – cu aproximativ 12% față de indicele de referință. Acest lucru este deosebit de controversat, având în vedere imensa rezervă de lichidități. În ciclurile de piață anterioare, un sold ridicat de lichidități la nivelul companiei indica faptul că aceasta aștepta momentul potrivit pentru a efectua achiziții mari (în cele din urmă foarte profitabile). Această percepție privind abordarea companiei este vizibilă de ceva timp, iar cu cât S&P 500 se distanțează mai mult de randamentele Berkshire, cu atât participanții la piață încep să pună mai multe întrebări. Această viziune asupra fondului poate fi fundamental greșită. Berkshire este o companie de investiții cu un profil fundamental diferit de cel al actualului S&P 500, care este dominat de firmele de tehnologie. Geniul lui Warren Buffett a provenit din abilitatea sa excepțională de a genera creștere în perioadele în care sentimentul pieței era negativ. Berkshire acordă prioritate protejării capitalului investitorilor mai întâi, și abia apoi încearcă să genereze randamente peste medie. În ultimele trimestre, însă, piața pare să fi rămas într-o stare de euforie neclintită, concentrată aproape în totalitate pe acțiunile din sectorul tehnologic. Fonduri precum Berkshire nu pot depăși în mod constant randamentele pieței în ansamblu, deoarece acest lucru ar necesita un nivel inacceptabil de risc. BRKA.US (interval zilnic) Pe grafic se poate observa, pentru prima dată din 2022, o intersecție de sus a mediilor mobile exponențiale EMA200 și EMA100. Din punct de vedere istoric, un astfel de comportament – contrar analizei tehnice tradiționale – a precedat perioade de creștere de lungă durată. Oare va fi la fel și de data aceasta? Sursă: xStation5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."