Bitcoin crește la 92.000 de dolari 📈 Vor reveni Acțiunile Strategy?

Ieri, Strategy (MSTR.US) a decis să achiziționeze 13.600 BTC, ridicând deținerile sale de Bitcoin la aproape 687.000 BTC; acțiunile au crescut cu peste 3% în timpul sesiunii de ieri din SUA și au crescut cu peste 1% astăzi, înainte de deschiderea pieței. A fost cea mai mare achiziție a companiei din vara anului 2025. Acțiunile Strategy se tranzacționează în prezent în mare parte în conformitate cu valoarea Bitcoin pe care îl deține, sugerând o stabilizare treptată în comparație cu săptămânile anterioare, când acțiunile se tranzacționau ușor sub valoarea rezervelor sale de BTC. Prețul mediu de achiziție al BTC de către Strategy este acum de aproximativ 75.000 USD, ceea ce oferă companiei o „rezervă solidă” într-un scenariu negativ și este aproape 1:1 în concordanță cu minimul de corecție din aprilie 2025 (panica declanșată de tarifele lui Trump). În ciuda unui dolar american mai puternic, Bitcoin s-a stabilizat în jurul valorii de 90.000 USD și, după ultima scădere, a reușit să se redreseze relativ rapid, revenind la 92.000 USD. Până în prezent, în 2026, cererea de „active tangibile” (în principal metale prețioase) a persistat în ciuda dolarului mai puternic, ceea ce ar putea, în cele din urmă, să beneficieze și Bitcoin. Sursa: xStation 5 MSTR (Interval D1) Acțiunile MSTR au scăzut cu aproape 70% față de maximele lor, ceea ce în ultimii ani s-a întâmplat de obicei doar în perioadele de criză profundă a Bitcoin. Pe de o parte, acțiunile se confruntă cu „concurența” din partea ETF-urilor Bitcoin spot, care reduc cererea pieței tradiționale pentru acțiunile companiei ca un fel de „proxy” pentru expunerea directă la BTC. Pe de altă parte, orice revenire a pieței bullish BTC ar trebui să revigoreze în mod clar acțiunile de la nivelurile profund supravândute. Indicatorii RSI și MACD sunt în creștere, iar dacă Bitcoin reușește să depășească 95.000 USD, creșterea prețului acțiunilor ar putea accelera semnificativ. Sursa: xStation 5

