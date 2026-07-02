📈 Bitcoin depășește 62.000 de dolari

Bitcoin a înregistrat o creștere notabilă după publicarea datelor privind numărul de locuri de muncă din sectorul non-agricol (NFP) din SUA, care s-au dovedit mai slabe decât se aștepta, urcând de la aproximativ 61.000 de dolari la 62.000 de dolari, în timp ce știrea că firma japoneză de investiții MetaPlanet a achiziționat încă 2.823 de BTC în valoare de aproximativ 170 de milioane de dolari a stimulat și mai mult sentimentul pieței. Această achiziție de amploare a consolidat încrederea că cererea instituțională pentru Bitcoin rămâne intactă și a contribuit, de asemenea, la un short squeeze parțial, sporind activitatea de tranzacționare și susținând creșterea prețului. Dacă dinamica de cumpărare continuă, următoarele ținte majore de creștere se situează în intervalul 73.000–77.000 de dolari, în timp ce unii analiști pe termen lung continuă să indice o potențială evoluție către pragul de 200.000 de dolari în următorii ani. Cu toate acestea, perspectivele Bitcoin rămân puternic dependente de condițiile macroeconomice, inclusiv de politica Rezervei Federale, de tendințele inflației și de apetitul general pentru risc. În același timp, Citigroup și-a redus ieri ținta de preț pentru Bitcoin pe 12 luni la 82.000 de dolari, ceea ce implică totuși o creștere de aproximativ 35% față de nivelurile actuale. Concluzii cheie Citi și-a redus ținta de preț pentru Bitcoin pe 12 luni de la 112.000 de dolari la 82.000 de dolari , reducând totodată prognoza pentru Ethereum de la 3.175 de dolari la 2.240 de dolari .

Banca a invocat cererea mai slabă din partea investitorilor, ieșirile persistente de capital din ETF-uri și ritmul lent al legislației privind criptomonedele din SUA ca principale motive pentru perspectiva sa mai prudentă.

Bitcoin rămâne cu aproximativ 50% sub maximul istoric atins în octombrie 2025 și continuă să se tranzacționeze sub mediile mobile pe termen lung.

Citi se așteaptă acum la intrări nete zero în ETF-urile de criptomonede în următorul an, comparativ cu prognoza sa anterioară de 10 miliarde de dolari în intrări nete.

În scenariul său de recesiune, Citi prevede că Bitcoin va scădea la 53.000 de dolari , ceea ce implică o scădere de aproximativ 15% față de prețurile actuale. Bitcoin (interval zilnic) Bitcoin a înregistrat trei impulsuri de scădere majore începând din toamna anului 2025. În fiecare dintre cele două scăderi anterioare, prețul s-a redresat în cele din urmă peste retragerea Fibonacci de 38,2%, ceea ce în ciclul actual ar implica o revenire aproximativă la nivelul de 67.000 de dolari. Principalele niveluri de rezistență sunt acum retragerea Fibonacci de 61,8% în apropierea nivelului de 73.000 de dolari și media mobilă exponențială pe 200 de zile (EMA200), indicată de linia roșie, situată în prezent în jurul valorii de 77.000 de dolari. Suportul inițial rămâne în zona 57.000–58.000 de dolari, unde cumpărătorii au intervenit la sfârșitul lunii iunie și începutul lunii iulie. Raportul de astăzi privind piața muncii din SUA, mai slab decât se aștepta, care indică o creștere a numărului de locuri de muncă de puțin sub 60.000, față de așteptările de peste 100.000, a oferit un catalizator suplimentar pe termen scurt pentru revenirea Bitcoin. Sursa: xStation 5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."