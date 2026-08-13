Petrolul scade sub presiunea stocurilor

Prețurile petrolului înregistrează scăderi semnificative în cadrul sesiunii de joi, continuând tendința de ieri, ca urmare a unor factori precum o creștere masivă a stocurilor din SUA, progresele teoretice ale negocierilor de pace privind Strâmtoarea Hormuz și temerile legate de o încetinire a cererii globale. Reducerea primei de risc geopolitic, combinată cu scăderea pozițiilor long pe contracte și cu un dolar puternic, a împins prețurile petrolului sub 88 de dolari pe baril pentru Brent și sub 82 de dolari pe baril pentru țițeiul WTI. Pe lângă raportul DOE privind starea stocurilor, am asistat recent la apariția mai multor publicații importante din partea unor instituții legate de piața petrolului. Producția de petrol în cadrul OPEC și OPEC+ Raportul din iulie al cartelului indică o redresare parțială a producției din Orientul Mijlociu, pe fondul atenuării tensiunilor regionale: Rezultatele OPEC+ : Țările care fac obiectul acordului și-au majorat producția în iulie cu 1,37 milioane de barili pe zi (până la 28,92 milioane de barili pe zi). În ciuda acestei creșteri, grupul rămâne cu până la 6,91 milioane de barili pe zi sub cotele stabilite. În cadrul întregului grup DoC, în care raportul OPEC include în continuare Emiratele Arabe Unite, producția a crescut la 37,655 milioane de barili pe zi, reprezentând o creștere de 1,42 milioane de barili pe zi.

Principalii producători : Creșterea a fost determinată de Arabia Saudită (+590 mii barili pe zi, până la 7,35 milioane de barili pe zi), Irak (+665 mii barili pe zi, până la 2,62 milioane de barili pe zi) și Kuweit (+393 mii barili pe zi, până la 1,85 milioane de barili pe zi).

Situația Iranului : Iranul a produs 2,478 milioane b/d în iulie (+26 mii b/d față de luna precedentă). Deși aceasta este a doua lună consecutivă de creștere, producția rămâne cu aproximativ 700 mii b/d sub nivelul dinainte de război (~3,2 milioane b/d). Deși producția rămâne stabilă, datele din iulie arată o creștere clară a exporturilor la aproape 1 milion b/d.

Situația Emiratelor Arabe Unite : După ce au părăsit alianța în luna mai, Emiratele Arabe Unite și-au menținut producția la aproximativ 3,78–3,8 milioane de barili pe zi, atingând volume cu aproximativ 400 de mii de barili pe zi mai mari decât la începutul conflictului. Privind din perspectiva ultimului trimestru al anului 2025, producția actuală este cu aproximativ 5-6 milioane de barili pe zi mai mică, ceea ce, combinat cu scăderea cererii care depășește deja 3 milioane de barili pe zi, înseamnă că deficitul global rămâne redus. Cu toate acestea, merită reținut faptul că deficitul este puternic limitat de punerea coordonată pe piață a stocurilor și rezervelor. Sursă: OPEC Rapoartele lunare ale IEA și EIA Agențiile energetice prezintă perspective diverse asupra echilibrului dintre cerere și ofertă pentru trimestrele următoare: Agenția Internațională pentru Energie (IEA) : A revizuit în jos estimările privind scăderea cererii globale de petrol în 2026 la 1,6 milioane de barili pe zi (față de -1,0 milioane de barili pe zi anterior), din cauza prețurilor ridicate la combustibili și a perturbărilor logistice. În ciuda acestui fapt, AIE prognozează un deficit de piață în al treilea trimestru de 1,8 milioane de barili pe zi, ca urmare a blocării Strâmtorii Hormuz. Raportul anticipează o revenire puternică în 2027, când se preconizează că cererea va crește cu 2,4 milioane de barili pe zi, iar oferta cu 8,3 milioane de barili pe zi.

Previziunile EIA (Raportul STEO) : Administrația pentru Informații Energetice din SUA (EIA) estimează un preț mediu al petrolului Brent în 2026 de 87 USD/baril (față de 69 USD/baril în 2025 și 2027), cu o producție stabilă a SUA la 13,8 milioane de barili pe zi. Se preconizează că prețul mediu al țițeiului Brent va ajunge anul acesta la 87 de dolari pe baril, aproximativ la nivelul actual. Pentru anul viitor se așteaptă o scădere semnificativă. Sursă: EIA EIA se așteaptă ca deficitul de pe piața petrolului să persiste în al patrulea trimestru, dar acest lucru presupune, desigur, cel puțin o deschidere parțială a Strâmtorii Hormuz. Sursă: EIA Raportul DOE privind stocurile: Creștere masivă a stocurilor din SUA Datele săptămânale ale Departamentului Energiei al SUA au arătat cea mai mare creștere a stocurilor comerciale de țiței din ianuarie 2023, ceea ce poate constitui o surpriză semnificativă, având în vedere starea actuală a pieței. Acest fenomen este legat de un dezechilibru între importuri și exporturi: Stocurile comerciale de țiței : Au crescut cu 17,42 milioane de barili, contrar așteptărilor pieței, care anticipau o scădere de aproximativ 1,4 milioane de barili.

Creștere bruscă a importurilor și scădere a exporturilor : Importurile de petrol ale SUA au crescut cu peste 1 milion de barili pe zi (cel mai ridicat nivel din noiembrie 2024) datorită reluării livrărilor de petrol din Arabia Saudită, livrărilor din Canada și unei creșteri a importurilor din Venezuela până la cel mai ridicat nivel din ultimii 9 ani. În același timp, exporturile de țiței ale SUA au înregistrat o scădere bruscă.

Stocurile de produse rafinate: Stocurile de benzină au scăzut cu 0,97 milioane de barili, mai puțin decât cele 1,6 milioane de barili preconizate. Stocurile de distilați au înregistrat o scădere minimă, de doar 10 mii de barili.

Concentrarea pe coastă : Până la 14,7 milioane de barili din creșterea totală s-au înregistrat în regiunea Coastei Golfului.

Rezerva strategică de petrol (SPR) : Au fost eliberate încă 6,1 milioane de barili din rezerve, ceea ce a dus nivelul total al rezervelor strategice ale SUA sub pragul de 300 de milioane de barili pentru prima dată din anii 1980. Stocurile comerciale din SUA au crescut semnificativ, ajungând la nivelurile medii înregistrate în ultimii 5 ani. Dacă această situație se va menține în săptămânile următoare, îngrijorările legate de nivelul stocurilor se vor diminua în mod evident. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB Eliberarea coordonată a rezervelor strategice la nivel global a dus la scăderea rezervelor SUA sub 300 de milioane de barili pentru prima dată din anii 1980. Teoretic, rezervele vor scădea la aproximativ 240 de milioane de barili. La ritmul actual de scădere, acest lucru ne-ar asigura încă aproximativ 10-12 săptămâni de stabilizare a pieței petrolului, cel puțin în Statele Unite. Agenția Internațională pentru Energie (IEA) și-a exprimat disponibilitatea pentru o nouă eliberare globală a stocurilor pe piață. Sursă: Bloomberg Finance LP Situația prețurilor Prețul continuă scăderile de ieri, deși mișcările nu sunt la fel de dinamice. Nivelul de 90 de dolari pe baril rămâne o rezistență foarte puternică, ușor peste nivelul de retragere Fibonacci de 23,6%. Lipsa unei escaladări a situației globale ar putea duce la o încercare de a testa nivelul de 85 de dolari pe baril. Pe de altă parte, o depășire a liniei de tendință descendentă ar putea duce mai întâi la o testare a zonei 92-95 de dolari, iar apoi la nivelul de 98-100 de dolari.



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