Bitcoin pe o piață în scădere 🚩 Analiză trimestrială a criptomonedelor

Bitcoin a avut un început de an dezastruos și un al doilea trimestru la fel de slab, în cursul căruia creșterea către 81.000 USD s-a stins complet. Drept urmare, criptomoneda a scăzut la cele mai joase niveluri din 2026, în timp ce cererea pe piața spot rămâne redusă, lichidarea profiturilor continuă să domine, iar poziționarea pe piața instrumentelor derivate indică o prudență persistentă în rândul investitorilor. Evoluții cheie În iunie, Bitcoin a scăzut sub 60.000 de dolari pentru prima dată din 2024. Principalul factor de tragere în jos a fost reprezentat de ieșirile persistente din ETF-urile spot de Bitcoin din SUA, care au totalizat aproximativ 4,5–6 miliarde de dolari în ultimele săptămâni ale primei jumătăți a anului.

Slăbiciunea a început devreme. În ianuarie, ETF-urile pe Bitcoin și Ethereum au înregistrat ieșiri de aproape 1 miliard de dolari într-o singură zi , stabilind o notă negativă pentru întregul an. În ciuda unei reveniri puternice în martie, când ETF-urile au atras 1,32 miliarde de dolari în intrări, ETF-urile spot pe Bitcoin au încheiat totuși primul trimestru cu aproximativ 500 de milioane de dolari în ieșiri nete .

Presiunea de vânzare s-a intensificat din nou în mai și iunie. O serie de șase zile consecutive cu ieșiri din ETF-uri de peste 1,5 miliarde de dolari a redus intrările nete pentru 2026 la doar aproximativ 536 de milioane de dolari . În același timp, piața ETF-urilor s-a concentrat din ce în ce mai mult în jurul BlackRock și Fidelity , care au atras anterior cea mai mare parte a intrărilor, dar care au devenit, la rândul lor, vânzători neți în ultimele săptămâni.

În iunie, Strategy a vândut o mică parte din deținerile sale de Bitcoin pentru prima dată din 2022, afectând sentimentul în jurul celui mai mare deținător corporativ de Bitcoin din lume.

Scăderea prețurilor Bitcoin a afectat și industria minieră. Pentru unii mineri, costurile de producție au depășit prețul de piață al Bitcoin , în timp ce hashrate-ul rețelei a scăzut cu aproximativ 5,8% la începutul anului 2026, evidențiind presiunea crescândă din sectorul minier.

Narațiunea conform căreia Bitcoin reprezintă o acoperire împotriva deprecierii dolarului american și-a pierdut din avânt, pe măsură ce piețele au anticipat o politică monetară mai restrictivă a Rezervei Federale, rate ale dobânzii mai ridicate și o redirecționare a capitalului de la criptomonede către acțiunile din domeniul inteligenței artificiale și al semiconductorilor, precum și către mult așteptata ofertă publică inițială (IPO) a SpaceX .

Pe planul reglementării, investitorii așteaptă în continuare o evoluție decisivă. Progresele privind Clarity Act în Statele Unite rămân lente, limitând apetitul instituțional, în ciuda extinderii continue a serviciilor de criptomonede de către marile firme financiare. Graficul Bitcoin (Interval D1) Sursă: xStation5 Sursă: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Ethereum a înregistrat o performanță semnificativ mai slabă decât Bitcoin în prima jumătate a anului 2026, pe măsură ce investitorii au preferat ETF-urile Bitcoin, în timp ce cererea pentru ETH a rămas considerabil mai slabă.

ETF-urile spot pe Ethereum au continuat să atragă doar un interes instituțional modest , fluxurile de capital rămânând cu mult sub cele observate în cazul produselor Bitcoin, în ciuda perioadelor de îmbunătățire a sentimentului pieței.

Staking-ul Ethereum a atins un nou record , cu peste o treime din oferta totală de ETH blocată în staking, reducând cantitatea de monede aflate în circulație liberă.

Rețelele de nivel 2 au continuat să câștige teren , procesând o pondere din ce în ce mai mare din tranzacțiile Ethereum și contribuind la reducerea comisioanelor pe rețeaua principală.

Activitatea din domeniul finanțelor descentralizate (DeFi) a rămas rezilientă , deși valoarea totală blocată (TVL) s-a menținut sub maximele ciclului anterior, investitorii rămânând precauți.

Utilizarea stablecoin-urilor pe Ethereum a continuat să se extindă , consolidând poziția rețelei ca principal strat de decontare pentru tranzacțiile tokenizate în dolari.

Dezvoltatorii Ethereum au continuat să lucreze la actualizarea Pectra , una dintre cele mai importante îmbunătățiri viitoare ale protocolului rețelei, menită să sporească scalabilitatea, eficiența validatorilor și experiența utilizatorilor.

În ciuda îmbunătățirii indicatorilor fundamentali on-chain, ETH a rămas sub presiune , pe măsură ce ratele mai ridicate ale dobânzilor din SUA și performanța puternică a acțiunilor legate de IA au continuat să deturneze capitalul de pe piața mai largă a criptomonedelor. Graficul Ethereum (Interval D1) Sursă: xStation5

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