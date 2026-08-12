Petrolul, cu un pas mai aproape de 90 de dolari 🔼 Surse iraniene comentează armistițiul

Prețurile petrolului au reacționat slab la declarațiile unei surse iraniene de rang înalt, care a afirmat că, în prezent, nu au loc discuții privind prelungirea armistițiului dintre Iran și Statele Unite. Lipsa unei evoluții semnificative a prețurilor petrolului brut pare să sugereze că investitorii continuă să se aștepte la o reducere treptată a tensiunilor din Orientul Mijlociu, în ciuda ultimelor știri. Din perspectiva Teheranului, nu există un termen limită oficial care ar putea fi prelungit, deoarece, potrivit părții iraniene, armistițiul nu a avut o dată de începere definită oficial.

Iranul susține că Statele Unite au încălcat acordul provizoriu în primele 48 de ore și, ulterior, s-au retras din acesta.

Discuțiile actuale se concentrează în principal pe o potențială revenire a SUA la memorandumul de înțelegere (MOU) și pe stabilirea unui calendar pentru punerea în aplicare a angajamentelor anterioare.

Potrivit părții iraniene, până în prezent nu s-au înregistrat progrese semnificative în cadrul acestor negocieri. Ce au arătat datele AIE? În același timp, AIE și-a revizuit din nou în mod semnificativ estimările istorice privind cererea globală de petrol, amploarea ajustărilor indicând faptul că consumul a fost considerabil mai ridicat decât se presupunea anterior. Consumul global de petrol în 2025 este estimat acum la 104,8 milioane de barili pe zi, cu aproximativ 300.000 b/d peste estimarea anterioară.

Și mai remarcabilă este revizuirea în comparație cu estimările de acum un an – evaluarea actuală a AIE privind cererea din 2025 este cu până la 1,1 milioane b/d mai mare.

În ciuda revizuirii substanțiale în sens ascendent a cererii, AIE estimează în continuare că piața petrolului se va confrunta cu un exces de ofertă în 2025, oferta medie ajungând la aproximativ 106,3 milioane de barili pe zi.

AIE se așteaptă acum ca consumul global de petrol să atingă aproximativ 105,7 milioane de barili pe zi în 2027. Această valoare este deja peste nivelul de 105,6 milioane de barili pe zi pe care, cu doar un an în urmă, agenția se aștepta să îl reprezinte vârful cererii globale de petrol în 2029. Revizuirile succesive indică faptul că cererea globală de petrol se dovedește a fi mai rezistentă decât se preconiza anterior. În opinia noastră, acest lucru slăbește argumentul conform căruia consumul global de petrol se află deja foarte aproape de un vârf structural. Contractele futures pe petrol se tranzacționează din nou la un preț apropiat de 90 de dolari pe baril Sursa: xStation5

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