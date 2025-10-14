Bitcoin pierde avânt și scade la 111.000 de dolari 📉Ethereum pierde 3%

Aspecte esențiale Bitcoin și Ethereum sunt în scădere după încercarea de revenire

Adresa „balenei” 0xb317 deschide o nouă poziție short pe BTC

Sentimentele de pe Wall Street se deteriorează din nou

Prețul Bitcoin scade din nou spre 111.000 de dolari, iar corecția actuală sugerează că vânzătorii ar putea avea apetitul de a testa minimele recente în jurul valorii de 108.000 de dolari. Sentimentul pieței de pe Wall Street se slăbește și, în plus, adresa „balenei” 0xb317 — cunoscută pentru pariul short de 192 de milioane de dolari pe Bitcoin, deschis chiar înainte de tweetul lui Donald Trump de vineri — a deschis acum o altă poziție short în valoare de 163 de milioane de dolari. Poziția arată în prezent un profit nerealizat de aproximativ 5 milioane de dolari, cu un preț de lichidare de 125.500 de dolari. Această evoluție a alimentat speculațiile pieței cu privire la potențiale tranzacții cu informații privilegiate de către adresa 0xb317. Sursa: xStation 5 Ethereum a scăzut sub nivelul cheie de 4.000 de dolari și nu a reușit să depășească EMA de 50 de zile pentru a-și recâștiga impulsul ascendent susținut. Nivelul cheie de suport actual este de 3.600 de dolari (EMA de 200 de zile). Sursa: xStation 5 Intrările ETF în Bitcoin au fost negative vineri și luni (-326 milioane). Sursa: Bloomberg Finance L.P., XTB Research

