Bitcoin scade cu 3%, prelungind valul de vânzări 📉 Se întrevede un „double bottom”?

Bitcoin a scăzut astăzi până la aproximativ 61.000 USD, înainte de a încerca să se stabilizeze în intervalul 63.000–64.000 USD, pe fondul diminuării dinamicii pe piața criptomonedelor. Analizând indicatorul RSI zilnic, care a scăzut la 19, piața dă deja semne de supravânzare extremă și de epuizare a presiunii de cumpărare. Pe de altă parte, cele două impulsuri descendente majore anterioare au fost semnificativ mai mari și fiecare a dus la corecții de aproximativ 40%. Dacă un scenariu similar s-ar desfășura de data aceasta, o țintă naturală de scădere ar apărea în apropierea nivelului de 50.000 de dolari. Cu toate acestea, există încă o șansă ca taurii să apere zona de suport importantă din punct de vedere tehnic în jurul valorii de 60.000 de dolari, unde au avut loc reacțiile anterioare ale prețului. O rupere decisivă sub acest nivel s-ar putea să nu vină ușor și ar necesita probabil o convingere puternică că se întoarce o piață bear mai profundă. Concluzii cheie În ultimele 24 de ore, Bitcoin a pierdut aproape 8%, prețul său scăzând cu peste 5.000 de dolari față de maximul zilnic.

Scăderea a adus BTC aproape de pragul psihologic important de 60.000 de dolari și a șters săptămâni de recuperare anterioară.

Bitcoin se tranzacționează în prezent cu aproximativ 50% sub maximul istoric de 126.000 de dolari atins în octombrie 2025.

Presiunea pieței a fost amplificată de ieșirile instituționale, în special din ETF-urile Bitcoin, alături de lichidările pozițiilor cu efect de levier și de preocupările geopolitice în creștere.

Sentimentul a fost slăbit și mai mult de știrea că Strategy a vândut 32 de unități de BTC pentru aproximativ 2,5 milioane de dolari.

Deși nesemnificativă în raport cu deținerile companiei de peste 818.000 de BTC, tranzacția a fost importantă din punct de vedere simbolic, deoarece a marcat prima reducere dezvăluită a poziției sale în Bitcoin din ultimii ani.

Vânzarea a fost efectuată pentru a finanța plățile de dividende pe acțiunile preferențiale STRC, care au un randament anual variabil de 11,5%.

În urma anunțului, Bitcoin a scăzut sub 72.000 de dolari, în timp ce acțiunile Strategy au scăzut cu aproape 6% în aceeași zi.

Principala provocare a pieței rămâne cererea slabă și interesul limitat al investitorilor, pe măsură ce capitalul s-a orientat din ce în ce mai mult de la criptomonede către acțiuni și tema investițiilor bazate pe AI. Graficul Bitcoin (Interval D1) Sursa: xStation 5

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