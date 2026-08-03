Wall Street își revine, pe fondul unui sezon al rezultatelor financiare din trimestrul al doilea care depășește semnificativ așteptările investitorilor

Sezonul rezultatelor financiare din al doilea trimestru al anului 2026 depășește cu mult așteptările de pe Wall Street, evidențiind puterea excepțională a corporațiilor americane. Majoritatea companiilor nu numai că depășesc previziunile analiștilor, dar determină și revizuiri în sens ascendent ale estimărilor privind profiturile pentru întregul indice S&P 500. Dacă tendința actuală se menține până la sfârșitul sezonului de raportare, datele FactSet sugerează că firmele americane ar putea înregistra cea mai puternică creștere a profiturilor de la sfârșitul anului 2021.

86% dintre companiile din indicele S&P 500 au raportat un profit pe acțiune (EPS) peste așteptările analiștilor, în timp ce 77% au depășit previziunile privind veniturile.

Rata combinată de creștere a profiturilor pentru indicele S&P 500 în al doilea trimestru al anului 2026 se situează în prezent la 47,4% față de aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce ar marca cea mai puternică creștere a profiturilor de la al patrulea trimestru al anului 2021 (91,6%).

Chiar și la 30 iunie, piața se aștepta la o creștere a profiturilor de doar 23,2% față de aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce înseamnă că estimările aproape s-au dublat pe parcursul sezonului de raportare a rezultatelor financiare.

Nouă dintre cele unsprezece sectoare ale indicelui S&P 500 au înregistrat revizuiri în sens ascendent ale estimărilor privind profiturile, determinate de rezultate mai bune decât se aștepta și de revizuiri pozitive ale estimărilor privind câștigul pe acțiune (EPS).

Privind spre trimestrul al treilea, 34 de companii din indicele S&P 500 au publicat previziuni pozitive privind câștigul pe acțiune, în timp ce doar 20 de companii au publicat previziuni negative.

Indicele S&P 500 se tranzacționează în prezent la un raport P/E (preț/profit) pe 12 luni de 19,6, sub media sa pe 5 ani de 19,9, dar ușor peste media sa pe 10 ani de 19,0.

US500 (Interval D1)

Analizând indicele US500, acesta a găsit recent un nivel de suport în apropierea pragului de 7.300 de puncte și și-a reluat tendința ascendentă, depășind decisiv pragul de 7.600 de puncte. Raliul s-a extins acum la a treia sesiune consecutivă, indicele situându-se la aproximativ 80 de puncte sub maximul istoric.

Sursă: xStation5

Amazon și Alphabet reprezintă o pondere semnificativă din creșterea profiturilor indicelui S&P 500

Una dintre concluziile cheie ale acestui sezon al rezultatelor financiare este influența disproporționată a celor mai mari companii din sectorul tehnologic asupra creșterii globale a profiturilor din cadrul S&P 500. Deși profiturile s-au îmbunătățit în majoritatea sectoarelor economiei, Amazon și Alphabet reprezintă, singure, o parte substanțială din creșterea așteptărilor privind profiturile agregate. Acest lucru subliniază modul în care performanța doar a câtorva companii cu capitalizare foarte mare continuă să modeleze imaginea de ansamblu a profitabilității corporative din SUA.

În ultima săptămână, rata de creștere prognozată a profiturilor pentru al doilea trimestru al indicelui S&P 500 a crescut de la 38,0% la 47,4% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Amazon a fost cel mai important factor care a contribuit la această revizuire în sens ascendent, după ce a raportat un profit pe acțiune (EPS) conform GAAP de 55,75 dolari, cu mult peste estimarea consensuală de 1,82 dolari.

Potrivit FactSet, Amazon a reprezentat, de una singură, aproximativ 76% din creșterea previziunilor privind creșterea profiturilor indicelui S&P 500 în ultima săptămână.

Acest rezultat excepțional a fost determinat în mare măsură de un câștig unic înainte de impozitare de 53,4 miliarde de dolari, legat în principal de investiția sa în Anthropic.

FactSet a inclus totuși acest rezultat, deoarece marea majoritate a analiștilor și-au bazat previziunile pe profitul pe acțiune conform GAAP, asigurând coerența cu estimările consensuale.

Alphabet rămâne cel mai mare contributor la creșterea profiturilor indicelui S&P 500 în al doilea trimestru, în timp ce Amazon a urcat pe locul al doilea după publicarea rezultatelor sale financiare.

Excluzând Alphabet și Amazon, rata de creștere a profiturilor prognozată pentru indicele S&P 500 ar scădea de la 47,4% la 28,8% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Chiar și fără aceste două companii, indicele ar fi totuși pe cale să înregistreze al doilea trimestru consecutiv de creștere a profiturilor de peste 20% și al șaptelea trimestru consecutiv de creștere a profiturilor de două cifre.

Companiile cu o expunere internațională mai mare înregistrează o creștere mai puternică a profiturilor

În ciuda puterii continue a dolarului american, companiile care își generează cea mai mare parte a veniturilor în afara Statelor Unite raportează o creștere a profiturilor și a veniturilor substanțial mai puternică decât întreprinderile axate în principal pe piața internă. Datele FactSet sugerează că expunerea globală nu a afectat performanța corporativă, ci a devenit, dimpotrivă, unul dintre factorii cheie ai acestui sezon al rezultatelor financiare.

Companiile care generează peste 50% din veniturile lor în afara SUA raportează o creștere a profiturilor de 74,7% față de aceeași perioadă a anului trecut, comparativ cu 35,5% în cazul companiilor care își realizează cea mai mare parte a vânzărilor pe piața internă.

Același model se observă și în ceea ce privește creșterea veniturilor, companiile cu expunere internațională înregistrând o creștere de 20,5%, față de 12,0% în cazul companiilor axate pe piața internă.

Rata globală combinată de creștere a profiturilor pentru indicele S&P 500 în al doilea trimestru al anului 2026 se situează în prezent la 47,4% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Alphabet, Exxon Mobil și Chevron sunt cele trei companii care contribuie cel mai mult la performanța solidă a profiturilor companiilor cu expunere internațională.

Excluzând aceste trei companii, creșterea estimată a profiturilor pentru firmele cu expunere internațională ar scădea de la 74,7% la 27,5%, în timp ce creșterea veniturilor ar scădea de la 20,5% la 16,0%.

Datele indică faptul că acest sezon al raportărilor financiare continuă să fie determinat, într-o măsură semnificativă, de cele mai mari corporații globale cu operațiuni substanțiale în afara Statelor Unite.

Sursă: FactSet