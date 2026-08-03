Indicele PMI din Zona Euro: Revigorarea industriei germane maschează stagnarea de fond 🇪🇺

Indicele PMI preliminar pentru sectorul manufacturier din Zona Euro s-a situat ușor sub așteptări (51,9 față de prognoza de 52; valoarea anterioară: 51,4; valoarea revizuită: 52), rămânând totuși la un nivel care indică o expansiune a sectorului (peste 50). Cea mai mare surpriză din raport o reprezintă cea mai mare creștere a producției din ultimii aproape 4 ani, deși divergențele dintre principalele economii rămân profunde. Industria europeană își regăsește echilibrul Datelor preliminare pentru luna august confirmă relansarea dinamicii în sectorul manufacturier european, iar menținerea indicatorului peste 50 pentru a șaptea lună consecutivă evidențiază reziliența excepțională a sectorului față de turbulențele geopolitice generate de războiul din Orientul Mijlociu. Deși cererea, în special cea internă, rămâne departe de a fi dinamică, iar noile comenzi cresc foarte lent în ciuda așa-numitului „frontloading geopolitic” (adică plasarea de comenzi în masă pentru a reduce incertitudinea), lichidarea comenzilor restante a contribuit la stimularea producției industriale încă o dată. Graficul 1. Indicele PMI din sectorul manufacturier în Germania, Franța și Zona Euro. Sursă: XTB Research, date Macrobond Germania trage din nou sectorul manufacturier european? Dintre cele patru mari economii ale Zonei Euro, Germania a înregistrat cea mai solidă performanță, atingând cel mai ridicat nivel al indicelui PMI din 2022 (egalând maximul anterior din luna martie a anului trecut). Presiunile asupra prețurilor sunt în prezent cele mai reduse de la izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu, iar producția a fost susținută din nou de exporturi puternice, parțial legate de anticiparea comenzilor, deși creșterea cererii s-a înregistrat în principal în Asia și America. În schimb, scăderea cererii intra-europene a afectat puternic valorile indicelui în Franța și Spania, în timp ce Italia nu a înregistrat schimbări majore. În ciuda rolului de lider al Germaniei în datele sondajelor macroeconomice europene, datele concrete continuă să indice o stagnare. De la începutul anului, creșterea producției industriale a fost înregistrată doar în aprilie (+0,4% față de aceeași perioadă a anului trecut), în timp ce cele mai recente cifre pentru luna mai au indicat o scădere atât în termeni lunari (-0,2% față de luna precedentă), cât și anuali (-1,2% față de aceeași perioadă a anului trecut). Deși datele privind producția prezintă un decalaj evident, economia reală are, totuși, un drum lung de parcurs pentru a rupe tendința descendentă și a ajunge din urmă valul de entuziasm observat în datele sondajelor. Cu toate acestea, concurența acerbă la nivel de prețuri din partea Chinei și prețurile ridicate ale materiilor prime rămân obstacole cheie. Graficul 2. Producția industrială și încrederea sectorului manufacturier în Zona Euro. Sursă: XTB Research, date Bloomberg Analiză tehnică: EURUSD (Interval D1) Perechea EURUSD a deschis astăzi cu un gap de creștere de 0,15%, dar entuziasmul legat de revenirea Iranului și a SUA la negocieri s-a evaporat rapid. În lipsa unor detalii concrete și în așteptarea raportului ISM din sectorul manufacturier al SUA (la 17:00 ora României), piața a readus perechea euro-dolar la nivelul de închidere de vineri (1,1530). Cu toate acestea, cursul de schimb s-a menținut peste media mobilă exponențială pe 100 de zile (EMA100, violet închis), indicând un impact rezidual al indicilor PMI europeni, ușor sub așteptări. În prezent, piața preconizează o singură majorare a ratei dobânzii în SUA până la sfârșitul anului 2026, iar doar un indicator ISM semnificativ mai bun decât se aștepta, cu o componentă puternică legată de prețuri și inflație, ar putea expune perechea EURUSD la o nouă testare a EMA100. Sursă: xStation5 Aleksander Jabłoński, Analist piețe financiare XTB

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