🚨Bitcoin scade cu 5%, testând minimele locale în apropierea nivelului de 84.000 USD

Prețul celei mai mari criptomonede, Bitcoin, a scăzut astăzi cu peste 5%, ajungând la aproximativ 84.000 de dolari, testând nivelurile observate - și apărate - în decembrie și la începutul lunii noiembrie anul trecut. Piața criptomonedelor în general este, de asemenea, sub presiune: Ethereum se retrage cu aproximativ 6%, ajungând la aproximativ 2.850 de dolari, în timp ce proiectele mai mici înregistrează scăderi și mai accentuate.

Ieșirile din produsele ETF spot din SUA, activitatea limitată de cumpărare din partea companiilor care acumulează Bitcoin și performanța dezamăgitoare a Bitcoin față de indicii de acțiuni - și mai ales față de metalele prețioase - îndepărtează atenția capitalului global de criptomonede. În conformitate cu narațiunea ciclului post-halving, Bitcoin a atins un maxim local în octombrie și, dacă acesta a marcat vârful tendinței ascendente, prețurile ar putea scădea până la 50.000 de dolari până la sfârșitul acestui an.

Bitcoin (interval zilnic)

RSI se îndreaptă spre 35, indicând condiții din ce în ce mai apropiate de supra-vânzare, în timp ce MACD a înregistrat o altă intersecție bearish. Prețul se tranzacționează în prezent cu aproximativ 20% submedias obilă exponențială pe 200 de sesiuni (EMA200, linia roșie). Ultima mișcare descendentă a fost recent oprită la retragerea Fibonacci de 38,2% a scăderii din octombrie 2025 (de la aproximativ 126.000 de dolari). Rezistența cheie este acum văzută în apropierea valorii de 91.000 de dolari (nivelul Fibonacci de 23,6% și zona din jurul mediei mobile exponențiale de 50 de perioade - EMA50, linia portocalie). Zona de suport cheie se situează la 79.000-80.000 USD, adică „minimul de corecție” din octombrie. Următorul suport major se află în apropierea nivelului de 75.000 USD, corespunzând nivelurilor din vânzarea alimentată de panică din aprilie 2025.

Sursa: xStation5