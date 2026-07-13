Bitcoin se confruntă cu o săptămână decisivă, între reglementare și tokenizare pe Wall Street

Aspecte esențiale Senatul SUA accelerează procesarea Legii CLARITY pentru a oferi o mai mare certitudine juridică pieței criptomonedelor.

Wall Street înregistrează progrese în tokenizarea acțiunilor, a ETF-urilor și a obligațiunilor, cu sprijinul marilor bănci.

Bitcoin a înregistrat o creștere de aproape 2% în ultima săptămână

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează! Evoluția Bitcoin va fi din nou condiționată săptămâna aceasta de două forțe foarte diferite. Pe termen scurt, piața va rămâne dependentă de geopolitica și politica monetară a SUA. Cu toate acestea, pe termen mediu și lung, două evenimente ar putea accelera adoptarea instituțională a activelor digitale ca niciodată până acum: Legea CLARITY și DTTC. Bitcoin se consolidează înaintea unei săptămâni decisive În mod surprinzător, în primele săptămâni ale conflictului dintre Statele Unite și Iran din martie, Bitcoin a fost unul dintre activele cu cea mai bună performanță. După o scădere inițială, acesta și-a recuperat rapid terenul pierdut și a ajuns să demonstreze o rezistență mai mare decât alte active riscante. Și, deși tensiunile s-au intensificat din nou în ultimele zile, această criptomonedă înregistrează o creștere de aproape 2% în ultima săptămână, demonstrând o reziliență mai mare decât se aștepta, în ciuda revenirii prețului petrolului și a temerilor privind o reapariție a presiunilor inflaționiste. Această rezistență coincide, de asemenea, cu o săptămână deosebit de relevantă pentru sector, în care avansuri importante în materie de reglementare și noi pași către tokenizarea piețelor financiare converg, doi factori care ar putea face din următoarele zile un moment decisiv pentru adoptarea instituțională a activelor digitale. Această rezistență va fi pusă la încercare într-o săptămână decisivă pentru piață. Investitorii vor urmări cu atenție publicarea indicelui IPC din SUA și intervenția președintelui Rezervei Federale, Kevin Warsh, două evenimente care ar putea modifica așteptările privind ratele dobânzilor. În același timp, sectorul se confruntă cu doi catalizatori structurali importanți: avansul Legii CLARITY în Senatul Statelor Unite și primele teste de tokenizare a acțiunilor, ETF-urilor și obligațiunilor efectuate de DTCC, cea mai mare casă de compensare din lume. Legea CLARITY și DTCC pot accelera adoptarea instituțională a Bitcoin Dincolo de volatilitatea pe termen scurt a Bitcoin, adevărata atenție a pieței se va îndrepta către două evenimente care ar putea marca un „înainte” și un „după” pentru industrie. Primul va fi impulsul definitiv dat Legii CLARITY în Senatul SUA. Reglementarea vizează stabilirea unui cadru de reglementare mult mai clar pentru activele digitale, delimitând competențele între SEC și CFTC, oferind o mai mare certitudine juridică sectorului și favorizând dezvoltarea finanțelor descentralizate. Al doilea catalizator major va veni din partea Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC), infrastructura responsabilă de procesarea operațiunilor în valoare de peste 100 de miliarde de dolari pe an. Entitatea intenționează să înceapă în această săptămână primele teste limitate de tokenizare a acțiunilor, a ETF-urilor și a obligațiunilor Trezoreriei SUA, cu sprijinul unor giganți financiari precum BlackRock, Goldman Sachs, JPMorgan și Citigroup. Coincidența celor două evenimente nu este întâmplătoare. În timp ce Congresul lucrează pentru a oferi un cadru de reglementare mai clar pentru activele digitale, cele mai mari instituții financiare din lume avansează în utilizarea tehnologiei blockchain pentru a transforma infrastructura piețelor tradiționale. Dacă ambele tendințe continuă să se dezvolte în paralel, adoptarea instituțională a ecosistemului criptografic ar putea accelera semnificativ în următorii ani.

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