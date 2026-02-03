🚨Bitcoin și Ethereum pierd teren pe fondul slăbirii sentimentului pe Wall Street

Pe fondul corecției de pe Wall Street, Bitcoin a scăzut la 76.000 de dolari, iar nici măcar fluxurile nete pozitive de peste 560 de milioane de dolari de ieri nu au reușit să încetinească declinul. RSI este aproape de 27, confirmând condițiile de supravânzare, dar crossover-ul mediei mobile MACD sugerează în continuare că ar putea exista loc pentru un impuls descendent suplimentar. Dacă mișcarea ar reflecta impulsul din octombrie 2025 pe o bază 1:1, BTC ar putea aluneca aproximativ până la nivelul de 60.000 de dolari.

Sursa: xStation5

Mike Novogratz (CEO al Galaxy Digital) a declarat că în luna următoare Bitcoin ar putea fi tranzacționat într-un interval destul de larg, între 55.000 și 75.000 de dolari. Novogratz a sugerat, de asemenea, că o șansă mai mare de revenire ar putea apărea spre sfârșitul trimestrului curent.

ETF-urile spot Bitcoin au fost lansate cu succes, generând un volum de aproximativ 13,9 miliarde de dolari în prima săptămână, dar fluxurile de capital s-au răcit în mod evident de atunci.

Bitcoin se află în prezent cu aproximativ 40% sub maximul istoric.

Novogratz a indicat doi potențiali catalizatori pentru trimestrele următoare:

Reducerile ratei dobânzii de către Fed , dacă economia începe să încetinească cu adevărat (criptomonedele tind să favorizeze banii mai ieftini),

alegerile intermediare din SUA , care ar putea aduce mai multă claritate în peisajul reglementar al criptomonedelor.

Ethereum (interval zilnic)

În mod similar, Ethereum se tranzacționează în jurul nivelurilor înregistrate ultima dată în vara anului 2025. A scăzut de la un maxim istoric de aproape 4.900 de dolari, ștergând aproape 65% din câștigurile anterioare, ceea ce reprezintă o mișcare notabilă, având în vedere o capitalizare de piață de aproximativ 270 de miliarde de dolari.

Sursa: xStation5