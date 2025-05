Bitcoin testează pragul de 100.000 USD după ce al doilea stat american - Arizona - creează un fond de rezervă 📄🖋️

Cursa pentru rezervele strategice Bitcoin a început, iar un alt stat american - Arizona - se alătură jocului. În urma acestei știri, Bitcoin câștigă 2,80% pe zi la 99.800 USD, testând nivelul psihologic de 100.000 USD. Chiar ieri, am raportat despre New Hampshire devenind primul stat care a adoptat o legislație care permite ca o parte din bugetul său anual să fie alocată Bitcoin. Entuziasmul investitorilor este mare, deoarece cursa nu s-a terminat - Texas ar putea fi următorul la rând. Noul fond de rezervă Bitcoin din Arizona - detalii cheie La 7 mai 2025, guvernatorul Katie Hobbs a semnat House Bill 2749, făcând din Arizona al doilea stat (după New Hampshire) care stabilește un cadru legal pentru un fond de rezervă Bitcoin și active digitale gestionat de stat. HB 2749 este mai restrâns decât modelul „rezervei strategice” de 5% din New Hampshire: nu utilizează banii contribuabililor sau fondurile de pensii. În schimb, utilizează valoarea din programul de proprietate nerevendicată existent al statului. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Cum funcționează rezerva din Arizona conform HB 2749 Noua lege actualizează codul de proprietate nerevendicată din Arizona, recunoscând bunurile digitale ca fiind „abandonate” dacă nu a existat nicio activitate din partea proprietarului timp de trei ani. Acesta urmează același mecanism care a fost utilizat în legislația americană de zeci de ani în ceea ce privește depozitele bancare sau acțiunile. Companiile care dețin activele clienților trebuie să le predea după o perioadă de inactivitate; statul intervine pur și simplu în calitate de custode. Modificarea legislativă din Arizona permite ca astfel de active să rămână în forma lor nativă - active digitale - în loc să fie lichidate imediat. În plus, acum este permisă miza pentru a genera un randament suplimentar. După alți trei ani de inactivitate a proprietarului, toate recompensele de miză, airdrops și veniturile din dobânzi sunt transferate într-un fond separat - Fondul de rezervă pentru Bitcoin și active digitale, gestionat de trezorierul statului. Trezorierul (sau un custode care acționează în numele său) poate miza activ pe activele proof-of-stake pentru a crește rezerva, dar trebuie să le stocheze la un custode reglementat în SUA și poate vinde sub prețurile curente de piață. Proiectul de lege este conceput pentru a fi neutru din punct de vedere bugetar - nu sunt utilizați banii contribuabililor sau ai pensiilor; acesta utilizează doar valoarea latentă. Dimensiunea estimată a rezervei Departamentul Trezoreriei deține în prezent 2,44 miliarde de dolari în active uitate din conturi bancare, cecuri și cutii de valori. Nu sunt disponibile estimări exacte ale proporției reprezentate de activele digitale. Prin urmare, mărimea potențială a rezervei este dificil de determinat, dar se poate presupune că este de ordinul milioanelor. Presupunând că 1% din această sumă este reprezentată de active digitale (~24,4 milioane de dolari) și o rată anuală efectivă de miză de 5%, fondul ar putea produce aproximativ 1,2 milioane de dolari anual. Odată ce valoarea rezervei crește, biroul din Arizona poate solicita trezorierului să transfere până la 10% din participațiile sale (cu excepția Bitcoin) către fondul general. Bitcoin în sine este desemnat ca un activ strategic pe termen lung. Această structură permite Arizonei să experimenteze cu finanțe bazate pe active digitale, protejând în același timp bugetul operațional. Alte proiecte de lege legate de rezerve în Arizona pentru 2025 SB 1025 (respins pe 2 mai ) - ar fi permis trezorierului și fondurilor de pensii să investească până la 10% din portofolii în Bitcoin și active digitale mari. Guvernatorul Hobbs a considerat riscul „nedovedit” și a refuzat să semneze.

SB 1373 (în așteptarea unei decizii executive) - reflectă în mare măsură modelul New Hampshire de 5%, permițând investiții directe ale statului în Bitcoin (active cu plafon de piață ≥ 500 miliarde de dolari). Acesta a fost adoptat de ambele camere și așteaptă decizia guvernatorului.

HB 2324 (a eșuat, dar poate fi reconsiderată) - ar fi direcționat criptomonedele confiscate în urma procedurilor penale către un fond de rezervă separat. A fost respinsă la votul final din 7 mai, dar sponsorii au depus o cerere de reexaminare. De ce este important proiectul de lege Model neutru din punct de vedere fiscal: Arizona arată cum să câștigi expunere la Bitcoin fără a utiliza fonduri de exploatare sau de pensii.

Recunoașterea juridică a activelor digitale: HB 2749 modifică codul de proprietate nerevendicată al statului pentru a recunoaște criptomonedele ca o clasă distinctă de active - prima astfel de modificare din SUA.

Un catalizator pentru alte state: New Hampshire și Arizona oferă acum două modele clar diferite - investiții directe față de utilizarea activelor latente - care ar putea servi drept modele pentru alte adunări legislative. Va urma Texasul? Texas este acum favoritul clar pentru a se alătura New Hampshire și Arizona în crearea unei rezerve Bitcoin la nivel de stat: Senate Bill 21 (SB 21) a trecut deja de Senatul statului Texas în unanimitate (31-0), a trecut de comitetul Camerei pe 9 mai, și așteaptă un vot final. În caz de succes, proiectul de lege ar merge la guvernatorul cripto-friendly Greg Abbott. O versiune paralelă a Camerei (HB 1598) rămâne, de asemenea, activă. Prin comparație - Florida și-a retras recent propriile propuneri, iar Legea privind rezerva strategică Bitcoin din Oklahoma a eșuat într-un vot al Senatului, lăsând Texas ca cel mai probabil candidat pentru a aproba o rezervă. Bitcoin (intervalul zilnic) Bitcoin testează acum rezistența la nivelul psihologic de 100.000 USD, câștigând 2,85% pe intervalul zilnic. Aceasta este a doua sesiune de creștere puternică. Câștigurile sunt în mod clar determinate de adoptarea progresivă în SUA, dar acesta este doar un catalizator în mediul macroeconomic actual. Îmbunătățirea sentimentului pe piețele de acțiuni, creșterea masei monetare M2 și anunțurile zgomotoase privind progresul negocierilor comerciale de către administrația SUA joacă un rol important în creșterea actuală. Sursa: xStation 5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."