BlackRock se confruntă cu o problemă, dar nu cu o criză

Piețele de credit privat și de capital privat nu sunt o noutate, însă ceea ce este relativ nou este modul în care sunt percepute și cât de vizibile au devenit pentru piața în ansamblu. Problemele actuale din acest segment decurg parțial din această schimbare.

Firmele de credit privat/capital privat au înregistrat scăderi semnificative în ultimele luni. BlackRock, cel mai mare administrator de active din lume, a pierdut deja peste 20% din valoarea sa în ultimele două luni. Acesta nu este un caz izolat, ci o tendință clară la nivel de sector

Sursa: Bloomberg Finance LP

De unde provin scăderile și zvonurile?

Firmele de capital privat și de credit privat sunt cunoscute pentru mai multe aspecte. Printre caracteristicile lor principale se numără lipsa de transparență și de supraveghere comparabilă cu cea impusă altor instituții, precum și o toleranță la risc peste medie. Riscul, combinat cu o supraveghere mai slabă, este, de cele mai multe ori, o combinație care poate avea consecințe dezastruoase asupra evaluărilor.

În acest stadiu, însă, nu ar trebui să ne așteptăm la o criză financiară inevitabilă, așa cum pare să creadă o mare parte a pieței. Scăderea valorilor reprezintă în primul rând o reevaluare a unui model de afaceri care ajunsese să se bazeze pe ipoteze care nu se pot susține, combinată cu un grad semnificativ de suprainterpretare din partea unor participanți la piață.

O serie de evenimente, precum limitarea răscumpărărilor din fonduri de către companii precum BlackRock sau Blue Owl, sau reducerile ocazionale ale valorii activelor deținute în fonduri, au alimentat îngrijorările cu privire la lichiditate și calitatea activelor.

Ideea este că aceasta este o corecție a percepției, nu neapărat a activelor subiacente în sine.

Piața creditelor private/activelor private și investitorii săi au încercat să pretindă că aceasta era o metodă de alocare a capitalului „ca oricare alta”: fără riscuri sau constrângeri semnificative, dar cu randamente mai mari. Din păcate, piețele nu funcționează așa. Creditele private și activele private își arată acum adevărata natură: piața nu este lichidă prin natura sa, iar deținerile din bilanțurile acestor fonduri sunt adesea acolo dintr-un motiv bine întemeiat

Sursa: Bloomberg Finance LP

Această reevaluare a riscului este consolidată și de expunerea la sectorul tehnologic. După cum arată Finch, firmele de capital privat și de capital de risc ar putea avea o expunere semnificativ mai mare la companiile din sectorul tehnologic decât declară clienților. Evaluările companiilor din sectorul tehnologic nu indică, în sine, un colaps iminent, dar percepția pieței asupra riscului este fundamental diferită, iar un risc mai ridicat necesită o remunerație mai mare.

Plata pentru risc este justificarea fundamentală principală a scăderilor. Aceste firme s-au dovedit a fi mai riscante în multe privințe decât au presupus inițial investitorii. După ce s-a întâmplat acest lucru, investitorii cer randamente mai mari sau încearcă să-și retragă capitalul, ambele situații intrând în conflict cu structura și strategia majorității fondurilor din acest sector.

Unde se află cea mai mare problemă?

Cea mai mare problemă o reprezintă BlackRock și Blue Owl, nu pentru că aceste companii ar da semne de lichiditate redusă sau de faliment iminent, ci pentru că trebuie să facă față consecințelor extinderii pieței dincolo de limitele rezonabile, prin faptul că au permis (în principal) expunerea investitorilor de retail la produse al căror profil de risc este fundamental incompatibil cu natura investițiilor pe piața „privată”.

Este timpul să analizăm indicatorii. Raportul preț/profit (P/E) actual al BlackRock este de aproximativ 26, comparativ cu cel al S&P 500, de aproximativ 28. Randamentul dividendelor sale este de aproximativ 2,5% (plătit trimestrial), iar marja brută depășește 47%. Se pot spune multe lucruri despre BlackRock, dar nu poate fi considerată în mod rezonabil supraevaluată sau „în criză”.

În cele din urmă, merită să ne amintim de amploarea companiei și de potențialele sale „probleme”. BlackRock gestionează active în valoare de 14 trilioane de dolari. Piața creditelor private totalizează aproximativ 3–5 trilioane de dolari, în timp ce întreaga piață a activelor private se situează în jurul valorii de 10–20 de trilioane de dolari, ținând cont de faptul că anumite părți ale acestor piețe se suprapun.

Dacă piața ar include în prețuri o pierdere de valoare pentru majoritatea activelor firmei la o scară care ar putea amenința lichiditatea, piețele de instrumente derivate ar arăta ceva apropiat de Armaghedon. Nu se întâmplă nimic de genul acesta. Așteptările sunt stabile, volatilitatea este moderată, iar CDS-urile rămân la nivelurile lor tipice, încă scăzute.