Preview al raportului NFP

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează!

Se așteaptă ca raportul privind piața muncii din SUA pentru luna mai să arate că numărul locurilor de muncă a crescut cu 85.000, în timp ce rata șomajului ar trebui să rămână stabilă la 4,3%; se așteaptă ca creșterea câștigurilor medii pe oră să crească cu 0,3% pe lună.

Situație mixtă a pieței muncii înainte de publicarea datelor privind locurile de muncă

Indicatorii anticipatori pentru raportul privind locurile de muncă din SUA prezintă o imagine mixtă pentru luna trecută. Datele ADP privind locurile de muncă au fost mai bune decât se aștepta pentru luna mai, situându-se la 122.000, datele privind cererile inițiale de șomaj au fost stabile în ultimele săptămâni, între 210.000 și 215.000; cu toate acestea, datele JOLTS privind posturile vacante au arătat o creștere semnificativă a posturilor vacante luna trecută, care au atins cel mai înalt nivel din ultimii aproape doi ani. În ansamblu, nu pare să existe un consens cu privire la puterea pieței muncii din SUA în perspectiva raportului de astăzi, iar estimările analiștilor variază între 45.000 și 125.000, conform datelor Bloomberg.

Trecem printr-o perioadă neobișnuită pentru economia SUA. Deși creșterea economică se menține, anxietatea cu privire la starea economiei este în creștere, iar îngrijorările legate de impactul AI asupra pieței muncii sunt tot mai mari. Cu toate acestea, nu este încă clar dacă AI distruge locurile de muncă. Cel mai recent raport Challenger, Gray and Christmas, care urmărește tendințele de concediere și angajare la nivel corporativ, a arătat că în luna mai au avut loc peste 97.000 de concedieri, cea mai mare cifră lunară din 2020. AI a fost motivul cel mai des invocat pentru concedieri pentru a treia lună consecutivă.

Conform aceluiași raport, sectorul tehnologic a înregistrat cea mai slabă performanță lunară în ceea ce privește pierderile de locuri de muncă din august 2024, cu toate acestea, acțiunile din sectorul tehnologic au condus la creșterea pieței bursiere în acest an. Per ansamblu, sectorul tehnologic din SUA a crescut cu peste 30% de la începutul anului, iar acțiunile din acest sector nu au reflectat creșterea concedierilor; în schimb, s-au concentrat pe angajamentele masive de cheltuieli de capital din partea giganților AI.

Niciun semn de reducere a locurilor de muncă din domeniul AI până acum

Cu toate acestea, creșterea numărului de locuri de muncă disponibile în SUA luna trecută a provenit aproape în totalitate din sectorul serviciilor profesionale și de afaceri, care este considerat cel mai expus riscului din cauza AI. Acest sector a înregistrat o creștere a ofertelor de locuri de muncă la cel mai înalt nivel din ultimii 3 ani, ceea ce ar putea atenua temerile legate de o reducere a locurilor de muncă din cauza AI, deocamdată, chiar dacă există zone de vulnerabilitate cauzate de AI, cum ar fi recrutarea absolvenților.

Contextul acestui raport a fost unul de puternică redresare a pieței bursiere din SUA, care a persistat timp de 9 săptămâni. Semiconductorii domină în prezent tema tranzacționării din SUA, în special acțiunile din sectorul memoriilor, iar în ultimele săptămâni au existat mai mulți performeri cheie, inclusiv SanDisk, AMD și Micron, care a atins o evaluare de un trilion de dolari. Deși au existat zone de slăbiciune, de exemplu Broadcom a scăzut cu 12% joi și a pierdut 285 de miliarde de dolari din capitalizarea de piață, în ansamblu, dinamica indicilor bursieri din SUA a fost puternică până la publicarea acestui raport, chiar dacă evoluția prețurilor din ultimele 24 de ore sugerează că tranzacțiile legate de AI ar putea înregistra o retragere. Acest lucru declanșează o oarecare rotație către alte sectoare ale pieței americane, iar Dow Jones Industrial Average a atins un nivel record joi, pe măsură ce investitorii au întors spatele sectorului tehnologic.

NFP ar putea determina dacă Fed va majora ratele dobânzilor în acest an

În perioada premergătoare acestei reuniuni, piața contractelor futures pe fondurile Fed a eliminat din prețuri șansa unei reduceri a ratei dobânzii de către Fed în acest an. Există acum o șansă de aproape 40% ca rata dobânzii să fie majorată până la sfârșitul anului. Ne așteptăm ca piețele financiare să fie extrem de sensibile la datele de astăzi. Acesta va fi primul raport NFP în care Kevin Warsh este președintele Rezervei Federale. Înaintea acestui raport, piețele financiare interpretează deja datele economice din SUA printr-o lentilă „hawkish”: economia crește și locurile de muncă sunt abundente. Din această cauză, riscul mai mare pentru impulsul ascendent al pieței bursiere este o valoare mai puternică decât cea așteptată, mai degrabă decât una mai slabă.

Dacă Warsh renunță la orientările prospective, raportul privind locurile de muncă ar putea declanșa volatilitatea pieței

Noul președinte al Fed este important pentru piețele financiare din multe puncte de vedere, inclusiv prin schimbările pe care intenționează să le implementeze. Warsh a declarat deja în mod explicit că ar dori să renunțe la orientările prospective. Raționamentul său este că Fed nu se pricepe la orientările prospective, iar acestea pot provoca volatilitate pe piață. În viitor, Fed ar putea oferi mai puțin sprijin, ceea ce înseamnă că inflația și datele privind locurile de muncă, precum NFP, vor deveni principalul semnal pentru piețe.

Din această cauză, un rezultat puternic ar putea consolida așteptările că Fed va majora ratele dobânzilor la un moment dat în cursul acestui an. De asemenea, ar putea afecta acțiunile din sectorul tehnologic și alte sectoare de creștere ale pieței și ar putea afecta dinamica generală a pieței bursiere. Dacă raportul NFP de astăzi este mai slab decât se aștepta, ne-am aștepta ca dolarul să se deprecieze, acțiunile să continue să crească, conduse de acțiunile din sectorul tehnologic, iar așteptările privind majorarea ratei dobânzii să se reducă.

În ansamblu, având în vedere o schimbare cheie la Fed, raportul de astăzi privind locurile de muncă ar putea determina dacă Warsh va adopta o retorică dovish sau hawkish la prima sa conferință de presă FOMC din 17 iunie.