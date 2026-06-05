Rezumatul dimineții: Scăderea încrederii în sectorul AI și tensiunile geopolitice afectează piețele

🏛️ Bursa Ședința de joi de pe bursele americane s-a încheiat cu o majoritate de creșteri , deși de data aceasta acestea nu au provenit din partea companiilor din sectorul tehnologic.

Indicele Dow Jones a crescut cu 1,73% , iar S&P 500 a câștigat 0,41% , în timp ce Nasdaq a pierdut ușor din valoare .

Investitorii și-au mutat capitalul din sectorul tehnologic către companii din sectoarele financiar, de asigurări și de retail .

Cele mai mari scăderi au fost înregistrate de Broadcom, în urma publicării unor rezultate slabe privind veniturile , iar acțiunile CrowdStrike au scăzut după prezentarea unor previziuni dezamăgitoare .

Arm Holdings și Micron Technology au înregistrat, de asemenea, pierderi semnificative .

Ședința a evidențiat o rotație crescândă a capitalului către sectoare mai tradiționale ale economiei , în detrimentul firmelor din domeniul tehnologiei, care au generat creșteri pe Wall Street în ultimele luni.

Sentimentul negativ domină piețele de acțiuni asiatice vineri , iar majoritatea indicilor principali înregistrează scăderi .

Cea mai puternică vânzare masivă se observă în Coreea de Sud, unde indicele KOSPI pierde peste 4% . Nikkei 225 din Japonia (-1,03%) , Hang Seng din Hong Kong (-0,87%) și S&P/ASX 200 din Australia (-0,69%) se află, de asemenea, în teritoriul negativ .

Sursa slăbiciunii este în primul rând deteriorarea sentimentului în jurul companiilor legate de inteligența artificială și semiconductori .

Investitorii asiatici au fost dezamăgiți de rezultatele și perspectivele companiei americane Broadcom, ale cărei acțiuni au scăzut cu peste 12% , declanșând un val de vânzări masive în întregul sector tehnologic.

Companiile coreene și japoneze producătoare de cipuri au suferit în mod deosebit , acestea fiind principalele beneficiare ale boom-ului global al AI din ultimele luni. 🌍 Geopolitică și macroeconomie Rapoartele de joi din Orientul Mijlociu au adus semnale mixte cu privire la perspectivele de încheiere a conflictului .

Președintele Donald Trump a anunțat că Statele Unite se află în etapele finale ale negocierilor cu Iranul și sunt aproape de a ajunge la un acord care ar putea duce la încetarea războiului. Această informație a fost percepută de piețe ca un potențial pas către dezamorsarea tensiunilor din regiune .

În același timp, situația rămâne foarte tensionată – Iranul a avertizat că, în cazul eșecului negocierilor, este gata să ia măsuri îndreptate împotriva bazelor militare americane din Orientul Mijlociu și ar putea, de asemenea, să-și folosească controlul asupra Strâmtorii Hormuz ca mijloc de presiune .

Problema securității acestei rute strategice de transport al petrolului rămâne unul dintre subiectele cheie ale negocierilor .

O provocare suplimentară pentru procesul de pace o reprezintă poziția Hezbollahului – liderul organizației a subliniat că numai un armistițiu complet și retragerea totală a trupelor israeliene din Liban vor fi acceptabile .

O astfel de poziție dură arată că, în ciuda progreselor declarate în negocierile dintre SUA și Iran, obținerea unui acord mai amplu și durabil în regiune rămâne în continuare o sarcină dificilă .

Joi au apărut semnale care sugerează posibilitatea reluării negocierilor de pace între Rusia și Ucraina .

Vladimir Putin și-a declarat disponibilitatea de a ajunge la un acord prin mijloace pașnice , subliniind că Rusia rămâne deschisă negocierilor menite să pună capăt conflictului actual. În același timp, el a menționat că orice acord trebuie să țină seama de interesele de securitate ale Rusiei și de realitățile create ca urmare a războiului .

Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a răspuns la declarațiile Kremlinului, solicitând Rusiei să pună capăt ostilităților și să înceapă pași concreți care să conducă la pace .

Liderul ucrainean a subliniat că prelungirea conflictului nu servește niciunei părți și a făcut apel la trecerea de la declarații la acțiuni concrete . Potrivit Kievului, condiția fundamentală pentru un acord durabil rămâne respectarea suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei .

Deși declarațiile ambilor lideri pot fi văzute ca un semnal prudent de disponibilitate pentru dialog, încă nu există semne ale unui progres decisiv în privința celor mai importante chestiuni controversate . Atât Moscova, cât și Kievul își mențin pozițiile cheie, ceea ce înseamnă că perspectiva unui sfârșit rapid al războiului rămâne limitată . 💻 Piața tehnologică Pe piața tehnologică au apărut rapoarte conform cărora reprezentanții administrației SUA au purtat discuții preliminare cu privire la posibilitatea ca guvernul să preia participații la capitalul social al celor mai mari companii americane care dezvoltă inteligență artificială .

Conform informațiilor din presă, discuțiile urmau să vizeze transferul voluntar al unei părți din acțiuni către stat , iar profiturile din astfel de investiții ar putea fi alocate pentru scopuri publice, inclusiv, potențial, pentru plăți către cetățeni . 🛢️ Mărfuri și materii prime Evenimentele de vineri din Orientul Mijlociu au intensificat din nou îngrijorările privind securitatea aprovizionării cu petrol .

În Oman, încărcarea țițeiului a fost oprită la terminalul cheie de export Mina al Fahal în urma unei explozii în apropierea danelor de transbordare. Conform rapoartelor, incidentul ar putea fi legat de un atac cu drone , deși detaliile evenimentului nu au fost confirmate oficial.

În ciuda tensiunilor continue din Orientul Mijlociu și a întreruperilor în transportul de mărfuri prin Strâmtoarea Hormuz, OPEC rămâne optimistă cu privire la perspectivele pieței petrolului .

Secretarul general al organizației a subliniat că cererea globală de țiței rămâne puternică , iar cartelul nu vede în prezent niciun motiv pentru a-și modifica previziunile.

OPEC se așteaptă în continuare ca cererea globală de petrol să crească cu aproximativ 1,2 milioane de barili pe zi în 2026 .

Observăm un sentiment negativ pe piața metalelor prețioase .

Aurul pierde aproximativ 0,7% și scade sub 4.500 USD pe uncie .

Argintul pierde peste 1,5% și se retrage sub pragul de 73 USD pe uncie . 🪙 Criptomonede În mod evident, sentimentul negativ este evident și pe piața criptomonedelor .

Bitcoin pierde 0,7% și se situează sub nivelul de 64 000 USD .

Ethereum pierde aproape 3% și se apropie de pragul de 1.700 USD .

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