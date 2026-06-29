🚩 BlackRock vinde Bitcoin – BTC scade sub 60.000 de dolari. Ce urmează?

Luni, Bitcoin se tranzacționează sub 60.000 de dolari, după ce a pierdut aproape 6% săptămâna trecută, scăderea fiind determinată de slăbirea încrederii pieței și de o retragere evidentă a capitalului instituțional. ETF-urile spot pe Bitcoin din SUA au înregistrat aproximativ 1,8 miliarde de dolari în ieșiri nete în ultima săptămână, lăsând fluxurile cumulate pentru 2026 adânc în teritoriu negativ. Răscumpărări deosebit de masive au venit din partea IBIT al BlackRock, un fond cunoscut anterior pentru acumularea persistentă și activitatea minimă de vânzare, ceea ce a adăugat o presiune suplimentară asupra ofertei pe piață. Până când fluxurile ETF se vor stabiliza și acumularea instituțională va reîncepe, o redresare semnificativă a cererii de Bitcoin ar putea rămâne dificilă. Concluzii Strategy și-a redus semnificativ ritmul achizițiilor de Bitcoin, cumpărând doar aproximativ 3.600 BTC în luna iunie. Încetinirea ritmului de achiziție din partea unuia dintre cei mai mari deținători corporativi de Bitcoin ar putea reflecta o atitudine instituțională mai prudentă.

Reducerea riscului continuă pe piața instrumentelor derivate. Interesul deschis în contractele futures pe Bitcoin a scăzut cu aproape 2,7% , majoritatea covârșitoare a pozițiilor lichidate fiind poziții lungi , ceea ce sugerează că poziționarea excesiv de optimistă este în curs de lichidare.

B Indicele Crypto Fear & Greed B a scăzut la B 17 B , situându-se ferm în zona B „Frică extremă” B . Din punct de vedere istoric, valorile atât de scăzute au însoțit adesea perioade de aversiune ridicată față de risc, deși nu au marcat în mod constant minimele finale ale pieței.

Indicatorii on-chain rămân mixți. Portofelele marilor „balene” și-au intensificat acumularea în timpul recentei scăderi, în timp ce unii deținători pe termen lung au început să-și realizeze pierderile.

Bitcoin continuă să fie puternic influențat de condițiile macroeconomice. Un dolar american mai puternic și așteptările că ratele dobânzilor vor rămâne ridicate continuă să afecteze cererea pentru activele de risc.

Din perspectivă tehnică, 60.000 de dolari rămâne nivelul-cheie de suport. O recuperare susținută peste acest prag ar putea îmbunătăți sentimentul pe termen scurt, în timp ce următorul nivel major de suport se situează în apropierea valorii de 58.000 de dolari . Cererea rămâne ingredientul lipsă Capitalul de largă amploare nu s-a întors încă pe piață. Cea mai evidentă caracteristică a contextului actual este contrastul dintre acumularea selectivă și absența unui interes generalizat de cumpărare. În timp ce unii investitori — în special din SUA — au început să cumpere pe fondul scăderii, investitorii instituționali rămân precauți, iar deținătorii pe termen scurt continuă să creeze o zonă semnificativă de ofertă între 67.000 și 71.000 de dolari. Până când Bitcoin nu va recâștiga acel interval, orice creștere va fi probabil privită mai degrabă ca o revenire tehnică decât ca începutul unei inversări susținute a tendinței. Piața opțiunilor prezintă o imagine la fel de prudentă. Traderii s-au orientat din ce în ce mai mult către vânzarea primei de opțiune în locul achiziționării de protecție împotriva scăderilor, ceea ce sugerează așteptări privind o volatilitate relativ redusă. Între timp, formatorii de piață continuă să dețină o expunere semnificativă la gamma lungă între 60.000 și 64.000 de dolari, o poziționare care tinde să atenueze volatilitatea în jurul prețurilor actuale. Cu toate acestea, aceasta nu a împiedicat Bitcoin să scadă sub 60.000 de dolari, iar dacă acest nivel nu este recâștigat rapid, impulsul descendent s-ar putea accelera. Evenimentele macroeconomice rămân principalul catalizator În această săptămână, Bitcoin va reacționa probabil nu doar la datele economice din SUA care urmează să fie publicate, ci și la discursul lui Kevin Warsh la forumul anual al BCE de la Sintra, Portugalia, unde piețele vor evalua din nou cât de „hawkish” sau „dovish” ar putea deveni perspectiva politicii Rezervei Federale. Între timp, intrările nete cumulate în ETF-urile spot pe Bitcoin din SUA au scăzut la puțin sub 51 de miliarde de dolari, față de aproximativ 62 de miliarde de dolari în timpul vârfului pieței bull din 2025. Bitcoin a intrat într-o fază în care un număr tot mai mare de indicatori de evaluare sugerează prețuri mai atractive. Cu toate acestea, evaluările scăzute nu sunt suficiente, pe cont propriu, pentru a inversa tendința dominantă. Piața continuă să se confrunte cu realizarea pierderilor, ieșirile persistente din ETF-uri și poziționarea defensivă pe piața opțiunilor. Sursă: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Perspectiva tehnică a Bitcoin (grafic zilnic) Bitcoin se tranzacționează în prezent cu aproape 30% sub media mobilă exponențială pe 200 de zile (EMA200), reprezentată de linia roșie pe grafic. Indicele de forță relativă (RSI) se apropie de zona de supravânzare, deși nu indică încă o capitulare completă a pieței. Dacă se va dezvolta un alt val de vânzări masive, Bitcoin ar putea scădea spre zona de 45.000 $. Pe partea pozitivă, o recuperare peste 68.000 $, unde se află în prezent media mobilă exponențială pe 50 de zile (EMA50), ar putea semnala un nou impuls de cumpărare. Următoarea zonă majoră de rezistență se află între 77.000 $ și 80.000 $, susținută atât de EMA200, cât și de reacțiile anterioare ale prețului. Sursă: xStation5 Vânzările de ETF-uri rămân cea mai mare preocupare a pieței Vânzările efectuate de ETF-urile spot pe Bitcoin au devenit unul dintre cele mai semnificative obstacole ale pieței criptomonedelor. BlackRock a vândut vineri Bitcoin în valoare de aproximativ 444 de milioane de dolari, în timp ce Fidelity Investments a contribuit, de asemenea, la recentul val de presiune de vânzare. Investitorii continuă să ia în calcul riscul unei politici monetare mai restrictive în SUA. În combinație cu raliul continuu al acțiunilor din domeniul IA și cu volumul substanțial de lichiditate de la investitorii de retail absorbit de IPO-ul SpaceX, rezultatul este un mediu caracterizat de o cerere limitată și un interes speculativ mai slab pentru Bitcoin. Sursă: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Sursă: XTB Research Eryk Szmyd Analist piețe financiare, XTB

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."